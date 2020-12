Jorge Aniceto Molinari

Moderación y revoluciónPasos fundacionales hacia el buen vivirLa teoría: el partido comunista chino. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los parientes incomodos del PresidenteSe vino el pasado, y el presente se convirtió en pasadoLa civilidad en Uruguay y juegos de espejosTodo empezó con…La militancia y la críticaCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Que no nos gane la tristezaUn gobierno siervo de los organismos internacionalesGordo, dame una chapaSobre la representación gráfica del COVIDLa infantilización de la sociedadSigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”Desidia y poco apegoLa antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaLicencia para opinar con distanciamiento físico sostenido y tapabocasSe idolatra la tragediaMaradona no fue ni será dios, es inolvidable y eternoLa democracia contratacaPronosticar el pasadoLa isla “bocarriba”: Cuba precisa los sueños, y las acciones…Cincuenta y dos díasLos cuatro grandes reinicios del siglo XXMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasSugerenciasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaBuena vecinaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y UruguayRodolfo Rabanal, escritor y periodista, falleció en Punta del Este“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoHistorias reales e intemporales. El sentido del deber con amor. General LicandroLa hora de la nueva izquierda chilenaLos 75 del PeronismoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

La teoría: el partido comunista chino. (Abordando eso gris, que parece la teoría)

Jorge Aniceto Molinari

07.12.2020

Un apreciado compañero que es el que me envía el documento con la intervención de Xi Jinping, hace una apreciación que cuando reproduje esta intervención con un análisis no quise comentarla para no desviarnos del centro del planteo del dirigente comunista chino.(*)

Para los que han militado de alguna manera en el stalinismo, a pesar de condenar algunos de sus crímenes tal vez lo más difícil sea recuperar la profundidad de análisis de los maestros. Que tampoco es sencillo porque ello implica reexaminar con un sentido crítico y autocrítico todo lo que ha sido nuestra militancia en la izquierda. Incluidos los que hemos militado en corrientes trotskistas, condenando los crímenes de Stalin pero sin saber desarrollar el enfoque que hacía Lenin de estos puntos, que ahora la crisis irreversible de la predominancia del modo de producción capitalista desnuda y hace comprensibles.

Dice el compañero:

"Porque ahora si con el tremendo despertar y desarrollo de China dirigido por el Partido Comunista chino tenemos lo que ofrecer al mundo como modelo alternativo al capitalismo adecuando a las características de cada país".

China no está ofreciendo ningún modelo alternativo al capitalismo. El Partido Comunista chino con grandes debates internos, con una intensa vida política y sin todavía poder sacar las conclusiones para que puedan ser guía en el mundo comanda una construcción social en que utiliza el desarrollo del capitalismo en beneficio de su pueblo, que era el objetivo de Lenin, y en el cual fue derrotado en el desarrollo del Estado Soviético; por eso para dejar expuestas sus ideas es que escribió incluso antes del triunfo de la revolución: "El imperialismo fase superior del capitalismo" y "El estado y la revolución" entre sus muchos escritos.

Cuando se nos pregunta: ¿es que estás proponiendo un modelo de Estado como el chino para el Uruguay?, claro que no, por la sencilla razón que nuestro engarce dentro del capitalismo es distinto al de esos países que partieron de tremendos atrasos sociales, de hambrunas, etc. etc.

Lo que estamos proponiendo es un programa para ayudar a la predominancia del capitalismo a morir en paz, sabiendo que el desarrollo de capitalismo nacionales, privados o estatales ya no es posible y que nuestras economías dependen cada vez más del mercado mundial que precisamente hoy con el libre comercio y el propio centro del capitalismo comienzan a procesarse en China y su entorno. Aún con la modestia de mis conocimientos me atrevo a decir que esto es lo que no se entiende y lo que es peor, no se trata de analizar.

Me siento comunista, pero no pertenezco al Partido Comunista de Uruguay del que no me fui ni me quedé luego de la crisis de 1992, y del que tampoco sé si existe espacio ahora para poder analizar las ideas de los maestros. Que es la tarea que nos hemos propuesto, con esto de escribir sobre la teoría: "abordando eso gris, que parece la teoría".

(*) Se refiere a la columna anterior aparecida la pasada semana, que se puede consultar yendo a "columnas" para ver las publicaciones anteriores.





Jorge Aniceto Molinari