José W. Legaspi

¿Volveremos el viejo mundo?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaMadonna y la vergüenzaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderSi a la pandemia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteEsa es la tareaOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosCarta abierta al Presidente Luis LacallePortarse bienCOVID 19 – ¿La maldición?Vivimos dentro de un tapperSe nos pegó la pandemia¿El dinero no es la vida?: Ya no habrá CUC en los bolsillos de los cubanosNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?En pos de un destinoCarta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLos parientes incomodos del PresidenteCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaSe idolatra la tragediaLa democracia contratacaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa hora de la nueva izquierda chilenaLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?

José W. Legaspi

24.12.2020

Entre los fundamentalistas que creen que la emergencia sanitaria mundial es una “plandemia” y los que se dejan ganar por el miedo y reciben con beneplácito toda medida que coarte sus derechos, querido lector, tratemos siempre, de ubicarnos LEJOS de ambos.

La pandemia es, está y probablemente se quede por un buen tiempo. Adhiero a la más humana, responsable y solidaria de las actitudes posibles: Cuidarme y cuidar a los que me rodean, sean familia, amigos, conocidos o conciudadanos.

Eso es claro.

Pero no podemos perder de vista que el coronavirus, en todas sus mutaciones actuales y futuras, le viene bien a cualquier gobierno del planeta: permite aislar y mantener encerrados a los pueblos, a los ciudadanos, limitar el derecho de reunirse, de protestar, de expresarse, bajo la espada de Damocles del momento: si violas las recomendaciones sanitarias, ya sean cuarentena obligatoria o aislamiento social responsable, eres un inconsciente capaz de "contaminar" (matar) al resto.

TODOS los gobiernos, de una u otra manera, recibieron con cierto beneplácito la posibilidad de argüir la crisis sanitaria para aislarnos. Y ojo, no sólo en el capitalismo sino también en las "variantes" del socialismo (con economía de mercado, China, o mera referencia, Cuba, Venezuela), donde se ha detenido y se detiene a ciudadanos, "casualmente" opositores, bajo la "prevención" indemostrable que son "portadores" de Covid-19.

TODOS argumentan los límites a la libertad por "criterios sanitarios".

Incluso nuestro querido y "raro" Uruguay, refugio del respeto al republicanismo y la democracia, está siendo seducido por semejante oportunidad: nuestros parlamentarios votaron rápidamente (sin el apoyo del FA, nobleza obliga) limitaciones al derecho de reunión, por 60 días, prorrogables, "si la situación sanitaria lo determina". Claro, dicho así, suena muy civilizado.

Pero no lo es.

Amable lector, haga conmigo un pequeño ejercicio. Tome papel y lapicera, lápiz, lo que sea, y escriba 100 veces:

"Debemos confiar en nuestros gobernantes y legisladores".

Lo escribí 15 veces.

En la vez 16 me quedé en "Debemos confiar en nuestros gobernantes...".

En la 17, escribí: "¿Debemos?"

Aclaro desde ya que confío en la buena disposición y voluntad de quienes gobiernan y deciden. Pero sé, sabemos, que entre tanta nobleza se esconden elementos no tan "castos".

No puedo olvidar que algún legislador expresó su deseo de votar Medidas Prontas de Seguridad. Se me dirá que es uno, de un sector que no es mayoritario. Es cierto.

Pero el miedo y la ignorancia son el caldo de cultivo dónde se cocinan estas soluciones antidemocráticas, puerta de acceso a desmanes y excesos desde el Estado.

La memoria debería alcanzar para enfrentar semejantes propuestas. Pero....

A veces no abunda.

Es muy peligroso limitar los Derechos ciudadanos, Humanos, por cualquier excusa. Pero peor es, amable lector, aceptarlo como una necesidad, por más que esta sea limitada en el tiempo.

¿Confianza?

Se nos pide, a los gobernados, que confiemos en las autoridades designadas para controlar la limitación al derecho de reunión: Ministerio de Salud Pública, Interior y Defensa, en conjunto con los Comité de Emergencia y las Intendencias.

Toda esta burocracia, reunida... ¿sabe lo que debe hacer?

Lo primero es ASEGURAR el derecho, no LIMITARLO.

Pero tengo la impresión de que no sucederá siempre así. El MSP debería ser el órgano principal en la definición de los "criterios sanitarios" para aplicar esa limitante, pero...

¿Qué formación, que instrucción tienen militares y policías para "determinar" esos "criterios sanitarios"?

¿Están capacitados, "entrenados" en defender derechos? ¿O simplemente se los capacitó para reprimir, repeler y limitar?

¿Alguien puede asegurar que el norte que "ilumina" a semejantes aparatos es la "defensa de los derechos"?

¿Alguien puede asegurar que su acción no está determinada por prejuicios, y huérfana del sentido común?

Me suenan todavía en los oídos y me arden en los ojos, expresiones como "se terminó el recreo", "ahora nos toca a nosotros", y otras manifestaciones que demuestran la falta de sentido republicano y democrático en algunos elementos de esos aparatos. Y no lo digo por agitar miedos inexistentes.

Operadores judiciales (abogados, en su mayoría) me lo comentan desde el inicio de este gobierno: el cambio de actitud, "revanchista", en algunos elementos policiales, "que se sentían atados de manos" durante los gobiernos progresistas.

¿Pueden los ministros García y Larrañaga, y sus equipos en las respectivas carteras, de intachable condición republicana y democrática, controlar "la fiera desatada"? Espero y deseo que si. Si no, tendremos que lamentar algún exceso que NO PUEDE NI DEBE OCURRIR.

NUNCA.

Soledad en el peor momento del año

La pandemia ha provocado, desde su "comienzo oficial", subsidios por desempleo, desocupación, crisis social, económica y, ni qué hablar, el "ranking de muertes que nos actualizan periódicamente: 120. Muchas menos que otras enfermedades o afecciones, como por ejemplo el cáncer, entre tantas.

Pero no se habla de una muy grave, agudizada, además, por el aislamiento que impuso e impone la pandemia: la depresión.

En el año 2019, sin aislamiento obligado o responsable, sin soledad impuesta, como este 2020, 705 personas decidieron suicidarse, según informó el Observatorio de Violencia del Ministerio del Interior. Casi 2 por día, la más alta en el país, desde el crecimiento sostenido desde el 2013. La cifra que emerge de Salud Pública todos los años, suele ser más alta.

Es cierto que el motivo es multicausal, y distinto en cada segmento etario. Pero no veo mucha preocupación sobre el tema en esta pandemia. Nuestros abuelos o padres, encerrados y aislados de sus afectos en las burbujas de los residenciales, el resto de nosotros, convocados a aislarnos o reunirnos en estas fiestas con "aforo limitado", cuando lo más necesario es el amor, expresado físicamente, a través del abrazo, el beso, etc., no es la mejor manera.

Se me dirá que la tecnología rebaja el impacto negativo. Puede ser. Pero la tecnología no puede sustituir un abrazo, un beso, el contacto físico, necesario e imprescindible para cualquiera de nosotros.

Tenemos que estar atentos, muy atentos, a los afectos, a los vecinos que viven solos y no los va a visitar nadie. Una palabra, un gesto, cualquier acto que muestre interés, hará la diferencia.

En fin.

Debemos estar atentos a los procedimientos de control que limita nuestra libertad. NO DENUNCIAR a un vecino porque CREAMOS que hay una multitud en su casa. APELAR A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS para cuidarse y cuidarnos.

Y no olvidar que hay uruguayos que ni siquiera van a pasar las fiestas con "aforo limitado" sino, EN SOLEDAD ABSOLUTA. A esos tenderles la mano, estar atentos, un gesto puede cambiarlo todo.

En fin...

Lo del título: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?

Pese a ello, les deseo a todos compatriotas que las pasen de la mejor manera posible.