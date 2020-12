Roberto Cyjon

Todo empezó con…La militancia y la críticaCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Que no nos gane la tristezaUn gobierno siervo de los organismos internacionalesGordo, dame una chapa¿Sentís mal olor?Sobre la representación gráfica del COVIDLa infantilización de la sociedadEl papel de Tabaré VázquezSigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”Desidia y poco apegoLa antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?Intercambio: China, Xi Jinping. (Abordando eso gris, que parece la teoría)COVID 19: la medicalización de la sociedadLA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaLicencia para opinar con distanciamiento físico sostenido y tapabocasSe idolatra la tragediaMaradona no fue ni será dios, es inolvidable y eternoLa democracia contratacaPronosticar el pasadoLa isla “bocarriba”: Cuba precisa los sueños, y las acciones…Cincuenta y dos díasParaíso de la impunidad militar en MéxicoLos cuatro grandes reinicios del siglo XXMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasSugerenciasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaBuena vecinaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y UruguayRodolfo Rabanal, escritor y periodista, falleció en Punta del Este“Yo soy antisemita"La hora de los pueblos unidos en su diversidadPara variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoHistorias reales e intemporales. El sentido del deber con amor. General LicandroLa hora de la nueva izquierda chilenaLos 75 del PeronismoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCO

Roberto Cyjon

30.11.2020

Este artículo, que ya de por sí es complejo de abordar, empieza con una pequeña trampa deliberada.

Debo acomodarme en mi butaca frente al teclado, restándole importancia a la increíble tecnología que representa, para abstraerme dentro de un laberinto insondable de lo humano. O, mejor dicho: de la Condición humana, haciendo clara referencia a la obra de Hanna Arendt, escrita en 1958, quien ya formulaba las preguntas que solemos hacernos: "¿Cómo es posible vivir en el mundo y amar al prójimo, si el prójimo no acepta quién eres?" y encuentra, entre tantas, una respuesta, lamentablemente, vigente: "Que todo puede ser destruido es un ejercicio de demostración de la apuesta básica del totalitarismo: todo es posible." [1]

La trampa, no lo es en realidad. El título La Tierra Baldía refiere a una poesía de Thomas S. Elliot que Iván Solarich no plagia, sino que se apoya en ella para darle un suspiro poético a su obra, dura, que transcurre en un terreno de tierra en apariencia yermo, del cual se elevarán los espíritus de seis millones de judíos asesinados por el nazismo, junto a perpetradores e indiferentes. Y, entre ellos, el espíritu de los desaparecidos en nuestro país y en la región durante las pasadas dictaduras de los setentas. Un candelabro que no es elegido al azar, es una menoráh, ondula un tenue brillo sobre el escenario. Símbolo milenario del pueblo judío. Un conjunto de velas inspiradoras de luz en una oscuridad de ultratumba que cobra vida para ilustrarnos la in-justicia nazi en un caso de dilema jurídico. Cómo ha de resolver la sentencia un juez en la Alemania nazi respecto a un robo de una joyería perteneciente a un par de socios, uno judío y el otro no judío, con un empleado desempleado que podría haber obrado por despecho, unas SA involucradas que pudieron haber provocado el robo para saquear la joyería y otros actores y circunstancias que el juez debe ponderar en aquel contexto germano, hostil a toda forma de derechos y transparencia judicial. Los personajes renacen de las profundidades, sucios del barro que los sepultó, presos de sus tragedias y miserias personales, sometidos a emociones extremas y enfermedades neurológicas que el régimen despótico les infligió hasta el final de sus días.

Iván Solarich y su elenco de actores y actrices jóvenes, poseedores de talentos extraordinarios que habilitan la obra, la crean y resignifican sin pausa, a su vez, logran estremecer, perturbar al espectador y atraerlo a su baldío, transmitiendo que todos somos parte del horror. Sin inocencias ni culpabilidades señaladas, sino como integrantes de un colectivo humano que debe condenar las atrocidades, pero no puede escapar a la hipótesis de, eventualmente, perpetrarlas. Como bien dijo Yehuda Bauer, el excelente historiador israelí, uno de los pilares del estudio de la Shoá, en su discurso ante el Bundestag en Berlín el 27 de enero de 1998, día universal de Recordación del Holocausto: "¿Aprendimos algo? No mucho, o así me parece. Pero la esperanza persiste (...) Esta amenaza [el nazismo] es universal y al mismo tiempo muy conectada con los judíos. Lo específico y lo universal no pueden ser separados. El Holocausto [puede] ser presentado como una advertencia." Y agrega, a lo largo de su conferencia magistral: "¿Por qué el Holocausto es el tema central y no Camboya o los Tutsi o Bosnia o los armenios o los indios de América del Norte? (...) seguramente es imposible decir que el sufrimiento de una persona es mayor o menor que el de otra, que un asesinato masivo es mejor o peor que otro (...) La respuesta está en otra parte: es la primera vez en toda la historia, que los judíos fueron condenados a la muerte solamente por haber nacido".[2]

Tomando como punto de partida similares reflexiones, más sus experiencias personales, presiento que el guion se desarrolla bajo el modelo de la problemática antes expuesta. Bertolt Brecht también sobrevuela la obra, al igual que tantos otros autores que han inspirado al director, sus muchachos y a los espectadores. Cada quien proyecta su propio pasado ante la secuencia vibrante e incesante de punzantes estiletes, que el texto lanza sin piedad sobre el austero escenario de tierra y marcos de hierro en formato de jaula, celda, vagón, campo de concentración o cuarto de tortura, en que esos muertos desaparecidos recobran voz desde el inframundo. La obra le da voz a una sobreviviente, narradora en off del texto de Elliot, y a los asesinados por el nazismo irracional, inexplicable, innombrable, reflejo de la naturaleza del ser humano: ser tan capaz de odiar como de amar. Lamentable arista que otros asesinos han emulado y emulan desde diversos ismos totalitarios ciegos de entendimientos y cargados de prejuicios raciales, xenófobos, homófobos, ideológicos y antisemitas. Odios y emociones primitivas que aún al día de hoy dejan sin respuesta a víctimas, familiares y sobrevivientes, ideologías que incluso crecen y se desarrollan vigorosas en el presente, en diferentes latitudes. La obra nos interpela a evaluar nuestras propias actitudes, indiferencia o militancia en su contra, a reevaluar nuestra postura tanto en la esfera de los pensamientos abstractos, como en la de las acciones cotidianas. La obra sacude y hace trepidar nuestras contradicciones personales, no en clave acusatoria, sino imponiéndonos profundas reflexiones e introspecciones.

Desde que nos hemos convertido, según Giovani Sartori en Homo videns, lo cual nos transforma en productos de la imagen y nos desplaza del homo sapiens, que enaltece la palabra y el conocimiento a través de la lectura,[3] asistimos, prisioneros de grilletes culturales hipnotizantes, a espectáculos envueltos en brillo multicolor de papel celofán, generalmente, vacíos de contenido. Lamentable realidad, a mi entender, que la buena película estadounidense The Truman show[4], refleja y devela en su escena final de pocos segundos de duración, cuando luego del éxtasis mundial desbordante de expectación por saber qué pasará, si Truman logrará escapar de su cúpula artificial o retrocederá a su prisión mediática, los guardias, cenando hamburguesas frente al televisor comentan, serenamente: "el show terminó", y se preguntan: "¿qué más hay en la tele?, ¿cuál es el próximo programa?". Traigo a colación esta película famosa, que quizás tenga la misma edad que alguno de los actores del grupo teatral de Iván, por ser estos, jóvenes rebeldes contestarios a ese final, de exprofeso provocativo del film. La obra demuestra que debemos liberarnos de manipulaciones culturalmente paralizantes. Que es imperativo ejercitar nuestra comprensión crítica y no caer en banalizaciones riesgosas, sino mantenernos atentos a lo realmente importante. Como bien se comentó anoche, a título de ejemplo: los verdaderos grilletes de nuestros ancestros africanos esclavizados, se han encontrado, herrumbrados, entre chatarra de hierro a la venta en la feria de Tristán Narvaja.

Esta troupe de profesionales se ha entregado en "alma y cuerpo" al maravilloso guion de Solarich, dado que no solo emergieron de la tierra como zombis, en harapos que apenas escondían las desgracias y miserias atravesadas en vida, sino que volvieron a la tierra seca y profunda, con sus cuerpos desnudos, semidesnudos y vestidos tal como fueron asesinados en fosas comunes, o desaparecidos en ríos, valles y montañas en todos los continentes y todos los tiempos.

El conjunto, denominado Teatro Ciclón, actúa en un espléndido escenario vanguardista, llamado La Fábrica. Culmina ya su ciclo 2020. Esta nota aspira a resaltar lo experimentado por nosotros, espectadores privilegiados que hemos sorteado el encierro de la COVID-19, cumpliendo a rigor protocolos sanitarios, en aras de alcanzar sanaciones de nuestros espíritus e inquietudes culturales. Concretamente: Iván, renueven su pieza artística en el 2021, y público uruguayo reclámenla, es de un calibre que nos ubicaría con orgullo en los mejores puestos de cualquier certamen teatral internacional.

[1] Arendt, H. (2004). La condición humana. Buenos Aires: Paidós. (Introducción).

[2] Ver: Bauer, Y. (2013). Reflexiones sobre el Holocausto. Jerusalén. Nativ Ediciones. (pp. 327-339).

[3] Ver Sartori, G. (2018). Homo videns: la sociedad teledirigida. México: Debolsillo.

[4] The Truman show: historia de una vida (1998).

Roberto Cyjon. Ingeniero, magíster en Histoira Política, expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay.