Herrar es humano y con herradura

Stella Maris Zaffaroni

06.01.2021

¿Te pasa que te atrapa ese aburrimiento tipo chicle?, a mí me agarró ayer, tenía la piel pegajosa, si abría la ventana entraba calor, los pisos se veían sucios y yo estaba pegada al sillón contemplándolos inerte. Como el control de la tele me quedaba al alcance de la mano, la encendí y encontré la maratón de This is us.

Quedé estampada como mosca en la mermelada, los ojos pegados en la pantalla.

Entre un capítulo y otro corría a traerme comida, a hacer pis, a buscar el cable que el celular se apagó. Atrapada totalmente miré creo que toda una temporada entera.

Error, craso error, acá estoy, con saquitos de té sobre los ojos, porque esta mañana ¡Santa Lucía parecía! ¿No la ubicás?, es la que lleva los ojos en un platito, ¡juro por Dios que casi pongo los míos en un bols!

Por lo tanto, la que lee hoy es Macarena.

-Poneme al día, Dear- le digo desde mi oscuridad.

-El Secretario de Presidencia dijo que se planea vacunar a 2.836.000 personas.

Levanté un saquito de té y la miré de chanfle.

- ¡Eh!, ¿a quién mandan al matadero?, porque somos 3 millones y medio, sin contar a la troja de inmigrantes que tenemos.

-Lo que tenemos, según el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es el plan de vacunación. No podemos hablar al respecto porque tenemos limitación de orden legal...

-Ah, nosotros pagamos y ellos no nos informan.

-... todo dependerá de las vacunas conseguidas y de lo que la OMS recomiende vacunar por país para obtener la inmunidad de rebaño.

-Ah, me quedo tranquila- suspiré y me dejé caer sobre el respaldo.

- ¿Con qué te tranquilizás?, el tipo no dijo nada.

- Álbar Delegado dijo que nos van a tratar como rebaño.

-Perdoná, pero los saquitos de té te nublan la visión.

-Dear, ellos cuidan mucho muy bien a las vacas, a las ovejas, a los...

- ¡Ya entendí! - me puso el mate en la mano onda braille.

-Sigo leyendo, acá hay algo interesante: - Lust señaló que el Estado concordó con UPM de forma tal que le dio prevalencia a la versión en inglés y que ello determinó un grave perjuicio para el país por la exorbitante diferencia entre las sumas a pagar por la empresa, por el uso de la vía férrea, según indica el documento fiscal.

-Prejuicioso el Luz, vive en medio del apagón, no le pega a una, deduzco que en esta tampoco le puso la cola al burro.

- Nop, porque dice: Se trató de un error al transcribir la cláusula en el contrato en español, el canon finalmente fijado en el contrato (de medio centavo de dólar por tonelada bruta/km) para el uso de la vía férrea por parte de la empresa está por encima de lo que se paga en otros países. Es más, está por encima del canon que cobra AFE Según el fiscal, se trató de un error de tipeo.

- ¿Medio centavo de dólar?, no me doy cuenta cuánto es.

-Es lo que nos van a pagar, y pará de contar.

- ¿Podrías leerme algo que me levante el ánimo?

-Pedí que es gratis- dijo, me sacó el mate de la mano, lo cebó, tomó y leyó-Se anunció la muerte de Tanya Roberts y no murió.

-Ah, contá, chusmeame, dale...- me frotaba las manos.

-El anuncio del fallecimiento de la Chica Bond fue prematuro, su representante dijo que la confirmación de la muerte de Roberts le había llegado el domingo a través de Lance O'Brien, el novio de Tanya. O'Brien explicó que la última vez que la visitó ella abrió los ojos y luego los volvió a cerrar, algo que él interpretó como señal de su deceso.

- ¿Y el personal médico qué dijo, ¿qué hizo?

-Nada porque el muy salame se fue llorando sin decirle nada a los médicos, pero sí se lo dijo a Mike Pingel, representante de Tanya Roberts, le aseguró, el domingo, que la actriz había fallecido en Los Ángeles, donde estaba hospitalizada tras haber sufrido un desmayo mientras paseaba a sus perros el 24 de diciembre. Sin embargo, el lunes tuvo que dar marcha atrás: "Sí, esta mañana, sobre las diez... el hospital llamó para decir que ella sigue viva, aunque no pinta bien. Con suerte tendremos información pronto. Es desconcertante", dijo Pingel a The Hollywood Reporter.

- O sea que salió del hospital y no volvió a hablar con los médicos.

-Mismamente, hasta enterarse de la noticia en televisión, en medio de una conversación con el programa Inside Edition, de que su novia no había muerto. "¿Ahora me dices que está viva?", preguntó en medio de una llamada telefónica que interrumpió la entrevista. "Gracias a Dios [...]. El hospital me dice que está viva. Me llaman de la unidad de cuidados intensivos", aclaró enseguida al periodista, sin poder contener las lágrimas.

-De paso ni organizó el velatorio, lindo novio tenía la Tanya- ¡Qué desgraciado!, me encanta que le haya salido el tiro por la culata- me incorporé un poco, presa del entusiasmo- ¿Y Tanya cómo reaccionó?

-Nada, palomita, sigo: Hoy, finalmente, se anunció el fallecimiento de Roberts, nacida como Victoria Leigh Blum, en Nueva York, en 1955. TMZ informó que la muerte se produjo durante la noche del lunes en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. La información fue confirmada por Lance O'Brien.

- ¡Macarena! - me derrumbé como un suflé que le abren la puerta del horno antes de tiempo.

-Yo no tengo la culpa- decía sacudida por la risa. - ¿Querés humor?, leo: El sistema político confía en que antes de 2024 se desarrolle una vacuna contra Graciela Bianchi. "Si esta mujer llegó a donde llegó es porque claramente tiene una notable capacidad para adaptarse al organismo que infecta, así que no será fácil", declaró un legislador.

Frenó y por el silencio colijo que me miraba.

-Pasame un mate, no te aproveche de que estoy no vidente.

Me encajó el mate en la mano y siguió leyendo: - Ante falta de avances en vacunas, el gobierno apuesta a eliminar el coronavirus aplicando la figura de la legítima defensa. "Si el virus ingresa al organismo de una persona sin su autorización, esta persona tiene todo el derecho del mundo a matarlo", afirmó Gustavo Penadés

-Lacalle Pou anunció "novedades" sobre la vacunación: "La pandemia no existe y las vacunas causan autismo" Desde su retiro rochense, el presidente se congratuló de que Uruguay "zafó por muy poquito de ser parte de esa farsa"

-Frená con la pavada- me dio pena cortale la risa, mas estaba ansiosa- me quedé enganchada con lo de 2.836.000 personas.

- ¿Y yo qué pito toco en eso?

-Ultimamente ninguno; pero hoy sos mis ojos, ahora hacés lo que haría yo.

- ¡Tai loca tai!, ni ahí con las bolsitas de té en lu ojo ¿vio doña? - decía con la voz desfigurada.

- ¡Cruel! - grité desde mi invidencia- te aprovechás de mí- dije con falsa voz de dolor.

-Te vas a joder- me contestó riendo- hoy mando yo.

- ¿Por qué me hacés esto? - dije tipo víctima enganchada en su juego.

-Porque - largó una enorme carcajada- This is us.

- ¡Sí! - brinqué y volaron las bolsitas de té- así somos nosotras.

Junté las bolsitas, cerré las cortinas, miré a Macarena que me guiñó un ojo.

- ¿Habrá alguna maratón en el cable?

-Dear, ¿te parece?

-Algún culebrón en español, o de "Estoy vivo", "Servir y proteger", algo que puedas solo escuchar, también está la otra serie...

-Me parece que es un error- me calcé los lentes.

- ¡Qué le hace una mancha más a...- me miró, se miró- dos panteras!

Y nos deslizamos como felinas rumbo al televisor.

Chichí