COVID 19 – ¿La maldición?

William Marino

18.12.2020

Desde aquel, ya lejano día, 13 de marzo, donde se decreta el alerta por pandemia a nivel nacional, con aquello de la canción, ¨hay Carmela, que hicisteis¨.

Por suerte anda paseando por el mundo, sin saber dónde anda en estos momentos. Seguro nadie sabía que era o es, ni como se mueve esa bendita Pandemia, que parece más que un regalo, la maldición de Malinche para el mundo entero. Pero Uruguay, este bendito país, chiquito pero rendidor, le toco en suerte, o mala suerte, esta maldición traída de la mano de la canción: "hay Carmela". Al principio nos asustamos o no, pero éramos muy precavidos, como poco se sabía poco se hablaba y pego un poco aquello de "quédate en casa". Total la caja aun estaba con monedas y comida no iba a faltar. Al principio, hasta los ómnibus desaparecen de las calles y los pocos que pasaban se los veía vacios, calles y plazas se vaciaron como arte de magia. Pero todo duro muy poco, pues la misma, la pandemia, empezó a pegar y muy duro en las capas más débiles, económica y socialmente hablando. Uruguay no era ni es una isla en el mundo, mundo globalizado este, que al decir de Julio Verne, es cada vez más pequeño.

Cuando en temas como este hay muchas cosas en juego, más que nada de derechos, de clases sociales, guste o no nos guste es así, es muy difícil proteger a un pobre, cuando para eso hay que utilizar dineros que los poderosos, en lo económico, NO querrán aportar un céntimo o lo realizaran con lo que a ellos les sobre. El rico casi nunca aporta nada si no es por obligación. Claro que hay excepciones. Mackenzie Scoot (EE.UU.) que el pasado año, 2019, llego a ser la mujer más rica del mundo, siendo una de las dueñas de Amazon dijo algo muy interesante hablando de la Pandemia en los EE.UU. y Europa: "las pérdidas económicas y las consecuencias en la salud han sido peores para las mujeres, para las personas de color y para las personas que viven en la pobreza. Mientras tanto, los multimillonarios han aumentado sustancialmente su capital". Ella habla en un reportaje y añadía el tema de las oportunidades que algunos, como ella, las tienen pero la inmensa mayoría no las tienen. Es a partir de ahí que ella decide donar parte de su fortuna, "hasta que la caja fuerte quede vacía". Hoy lleva donado a unas trescientas ONG casi 10 mil millones de dólares. Casi todas las donaciones las ha realizado en los EE.UU., país en el cual varios poderosos en lo económico la imitaron. De Uruguay mejor ni hablar, alguien recuerda de los aportes de los grandes sueldos por solo un par de meses. Seguro que aquí en nuestro país algo muy ridículo fueron los aumentos en los primeros meses. Tapa bocas personalizados a $ 200, luego bajaron. Alcohol en gel de a litro paso de menos de $ 200 a más de 500. Luego algo bajo. Ni hablemos de los artículos de limpieza. Bueno también subieron luz, agua, cuotas sociales. Y se puede seguir.

En cuanto a los temas de comunicación, es decir cuando hablamos para comunicar en difícil, para que nadie entienda, utilizamos palabras como: "evitar el Lockdown", cuarentena, Barbijo en vez de tapa boca, Corona virus, aumento exponencial, percepción de riesgo, nexo epidemiológico, Grounding, Burbujas, parece que queremos hablar como Cantinflas, hablar mucho sin decir nada. Eso es precisamente los que hoy de hablar -integrantes del Gobierno incluidos- y escribir se trata. Aun no se sabe a ciencia cierta si se habla para toda la población o a determinados sectores. Nadie habla de crear una campaña de concientización entre la población de la amenaza que significa esta pandemia. Los medios de comunicación, hace un poco de esfuerzo en una campaña mediática. Pero seguro quien se larga a decir algo sobre lo realizado por el canal 12 con su programa Got Talent que realizo en el Antel Arena sin cumplió con todos los protocolos. Nada paso, ni va a pasar. Cuando alguien como Ramón Méndez se atrevió a contradecir, en privado, algunos temas sobre la pandemia que se decían desde el Gobierno le llovieron las críticas, pero los hechos a los pocos días le dieron la razón, mas de 500 casos por día, hoy el propio gobierno y su comisión asesora habla que se puede llegar a mas de 1.200 infestados por día, antes de fin de año. Eso si la prensa escrita y los que de allí realizan un levantes daban la opinión de un medico que también es cantante (Sic), el ser cantante parece que lo hace saber más de la pandemia y hablar bien de la vacuna. ¿Sera de la vacuna que va a ir a buscar nuestro Presidente en la mochila?

Qué bueno, que bien les vino a más de uno, esta pandemia. Por lo menos les da aire al no saber nada, les da aire el poder votar leyes que de nada sirven, por lo menos para beneficio de los que nada tienen. Porque decimos esto por el tema del Presupuesto, por la famosa LUC y porque nada le ha salido bien a este gobierno multicolor. El transporte es un desastre en cuanto al transporta pasajeros en forma de ganado, ya no en los horarios picos, sino a cualquier hora. Al parecer ya en este momento los hospitales públicos y/o policlínicas, los sanatorios, que son empresas prestadoras de salud, NO atienden en forma presencial, sino vía telefónica. Eso si te cobran de lo mejor, con moño incluido. Hace unos días leía lo que decía un medico: "cuando ve y observa que la población no toma conciencia de lo que se vive se siente frustrado". Angustia y desolación es lo que más se ven un trabajador de la salud porque no ve resultado. Y los resultados no se verán en lo inmediato, porque NO se trata de concientizar de prepo o asustar a la gente a los tiros como el video que circula hoy por las redes que fue grabado en la localidad de Chamizo. ¿Es así que se va a proceder cuando se reglamente al artículo 38 de la Constitución sobre el tema de las reuniones? Vieron que no escribi nada de cómo van los ómnibus con sus pasajeros que parecen vacas que van al matadero y eso es a cualquier hora del dia.