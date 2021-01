William Marino

Covid19 y la maldición para quiénCuba: un barco a punto del naufragioEl covid 19, un incendio forestal globalUn gran desafío: ¿Qué vacunas aplicar y porque?(Abordando eso gris, que parece la teoría)Elevar el nivelNegociación por la vacuna a espaldas de la democraciaHerrar es humano y con herraduraPequeño gran giganteMi regalo de Reyes: “PARADOJAS” (¿Te acordás?)Navidad y muerte en EcuadorLoly, ¡mirá quien vino a cenar!El largo plazo y la negociaciónForestación en debateEn la piedra de los sacrificiosDiario de la guerra del cerdo ¿Rebelión juvenil?Sánchez Padilla, Clarín y la vacunaUna franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorMi madre¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienSe nos pegó la pandemiaNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Covid19 y la maldición para quién

William Marino

08.01.2021

"Lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala es el silencio de la gente buena". Mahatma Gandhi

Bueno al parecer con eso de ir a buscar las vacunas con la mochila, podemos solucionar la pandemia. ¿O no? Hay temas que por lo sensible, por lo peligroso y por aquello de que es preferible callar antes de decir disparates, este es uno de ellos. Nuestro Presidente, el presidente de todos los orientales, o por lo menos de la República Oriental del Uruguay, NO PODRIA haber dicho nunca: "me voy con mi mochila a recorrer el mundo, la compro por ahí y la traigo". Que vergüenza que disparate, la gente se muere y otros se ríen o pretenden realizar sátiras con el dolor y miedo ajeno. Y luego dijo: "me voy de vacaciones para Rocha".

Pero esto sería una parte, la otra tomadura de pelo es me voy de vaciones unos dias a Rocha a comer mis buenos asados en familia, en una casa paradisiaca, edificada en las dunas a escasos metros del mar. No compro vacunas, por culpa de otro personaje nombrado por la coalición, como responsable de esos negocios de comprar la vacuna, que no saldrán vintenes, saldrán, tal vez y sin tal vez, millones de dólares. Pero mientras el "nene" Pompita esta de vacaciones en las dunas de Rocha, el mundo sigue andando, se hacen menos hisopado salen menos contagiados. En cualquier momento NO se realizan más asopados y NO habrá mas contagiados en las estadísticas, y al no haber más contagiado se terminara el Covid19. Vieron que fácil la hice.

Bueno ahora en serio, NO seguir con las payasadas que eso ya tiene dueño y no soy yo precisarte el payaso. Pompita se puede enojar si le saco el puesto. Seguro que esto NO es para payasadas e ironías, sería más bien para realizar las cosas bien y dejar de hablar en difícil o en un lenguaje cantinflesco. Nadie de los que saben de esta enfermedad, dice saber cuándo esto terminara, o por lo menos se pondrá a la baja. Cuando alguien a fines de noviembre dijo, que esto se les estaba lleno de las mano y los infestados a fin de año podrían llegar a mil por día se le dijo de todo menos que era bonito. Esta persona comento que había sido una conversación privada y creo que se llamó a silencio. Pero el tiempo le dio la razón. NO llegamos, aun, a mil pero los muertos ya pasan de los 200. El Pompita y todo su sequito dicen que ellos representan al partido de la Libertad, por eso no dirán que la gente debe de confinarse en sus casas. Saben casi me muero de risa si esto no fuera tan trágico, pues en la última dictadura cívico-militar solo en el Consejo de Estado que sustituyo al poder Legislativo habían una amplia mayoría de blancos como hueso de bagual. No hablen de Wilson porque al padre del Pompita lo hicieron bajar del ómnibus de la caravana de la Victoria Partido Nacional en noviembre de 1984. Pero eso son otros temas. Hoy el mundo, por lo tanto el Uruguay, deben afrontar una de las pandemias mas trágicas, aunque no más desbastadoras del mundo. La más desbastadora sin duda alguna fue la peste negra en el siglo XIV, que mato a un cuarto de la población mundial, especialmente en Europa. Luego en los años 1918 y 1919, morirán unos 50 millones de seres humanos por la gripe española. La tercera seria el SIDA que en la década de los 80 y 90 matos unos 33 millones de personas en el mundo en su inmensa mayoría gente joven. Hoy el Corona virus ya llego al último continente: la Antártida, de la mano de los soldados chilenos. ¿Pero porque el Civid19 están impactante? Sera porque esta enfermedad logro confinar en sus hogares a mas de 4.000 millones de personas, que es mas de la mitad de la poblacion mundial. Hoy hay mas de 85 millones de infestados y la muerte se ha llevado mas de dos millones de seres humanos. Hay quien dice que lo más penoso son la gente mayor de edad que han fallecido en la más absoluta soledad y eso es cierto, más que nada para aquellos que por diversas circunstancia de la vida, Vivian ya un poco aislado, HOY ya no están aislado porque quieren, sino porque así se está dando con esta maldita pandemia, donde unos hacen MUCHO dinero y otros carecen de él, porque NO pueden ir a trabajar. Alguien decía por ahí, que la tarea de los gobiernos es cuidar el aspecto sanitario de la sociedad toda, la económica de toda la población, al igual que el tema sicológico de todos los habitantes de la tierra. Esta pandemia causada por un virus (Covid19), al decir de muchos un virus "creado por la mano del hombre", ha causado una recepción brutal pues más de 100 millones de puestos de trabajo se han perdido en el mundo. Creando a su vez cientos de millones de nuevos pobres. Esto a su vez ahonda aún más las desigualdades en el mundo entre ricos y pobre. Pues es muy fácil decir quédense en casa, NO salgan. ¿Pero quien trae la comida a casa? Los ricos, los de las clases más adineradas, pocos problemas tienen, pues el alimento básico lo tiene asegurado. Por otra parte se puede decir que muchas de las grandes fortunas de este mundo, en el año 2020 ganaron cientos de miles de millones de dólares, mientras los pobres comen de la basura o de las ollas populares que hay no solo en nuestro país sino a lo largo y ancho del mundo. La gran mentira es que "la Pandemia iguala a todos". Si iguala en las perdidas, ¿pero quién paga esta crisis? Que aún no se sabe cuándo terminara. Lo más seguro que en muchos países del mundo, incluido el Uruguay, la crisis la pagaran los que menos tienen, pues los aumentos de precios de la canasta básica es bastante brutal en relación al aumento de los salarios. Ni hablar de la luz, el combustible, el agua, el gas, teléfono y el gasto de las conexiones a las redes sociales.