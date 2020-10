William Marino

Una falacia en dos palabras: Generación espontánea¿Las campañas electorales definen?FAO: Renovada a 75 años de su creación y con un propósito más pertinente que nuncaUn camino diferenteFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsable“Ganando voluntades”: Limitaciones de la declaración del conflicto de interésLa paz en Oriente Medio. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tierra para asentamientos populares y agricultura familiar“Con amor” o la política desde lo cotidiano, en plena crisisJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!Un Presupuesto Nacional “que aleja” al Estado, de la genteEl Frente Amplio no debe impulsar un plebiscito por la Ley de Urgencia¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!Historias Reales. Sanguinetti me tapó la boca y me cierran el libroCómo comienzan las dictaduras“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)Los después ¿unas elecciones perdidas?Uruguay proclama derechos del Estado de Israel: ¿son absolutos?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". El “ejemplo” de Dina marca.A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroEl puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl perfume embriagador de lo posibleOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Las violaciones a las Mujeres

William Marino

29.12.2019

Por principios del 2012 y en setiembre del 2017 escribíamos sobre las violaciones a los derechos humano que estaban realizando las tropas de ocupación en Haití.

Estas tropas organizadas, pero no financiadas por los EE.UU. se las acusaba de violar niñas de 10 años, jóvenes, de ambos sexos, mujeres de cualquier edad, todo eso bajo la bandera de las Naciones Unidas y amparadas en legislaciones de muy dudosa aplicación. En un artículo sobre Haití lo comenzaba así: "la información NO mata, pero es un arma terriblemente eficaz. Bien utilizada puede desarmar a todo un ejército". Luego de la guerra de Viet Nam, los ejércitos del mundo NO llevan periodistas independientes, irán solo aquellos que hablen la voz oficial, de los ejércitos. Pero esos se han olvidado de los grandes medios de comunicación que luchan por su información en exclusiva de las barbaridades que se cometen y su público está en ocasiones ávidas de saber que pasa, en esas guerras no tan lejanas. Ya en el 2015, antes aun, se decía y acusaba a la MINUSTAH que el relacionamiento entre los soldados y la población civil, léase mujeres, era para tener sexo sin problemas. "El acostarse toda una noche con un niña de unos 12 años, podía salir un plato de comida, que había sobrado del rancho esa noche, o un kilo de arroz y tres banana", me decía un soldado recién llegado de Haití.

Las fuerzas de Paz de la MINUSTAH bajo bandera de la ONU, se han visto involucradas en abusos sobre los derechos humanos, represión, muertes ilegales, prostitución, regenteo de la explotación sexual de jóvenes y niñas de 10 años, No debemos de olvidar que cinco (5) soldados uruguayos, violaron a un joven Haitiano, todo esto fue grabado y el video en su momento se viralizo. Pero los violadores la mayor sanción que recibieron fue la repatriación. ¿De pronto siguen aun en la marina como grandes personajes? Hoy salen a luz cosas, que se sabían, pero no se les dio importancia. Un estudio realizado en Haití, por la Universidad de Birmingham, a cargo del profesor Sabine Lee, para la revista "Internacional Peacekeeping", dice "está claro que se aprovecharon de niñas menores de edad, niñas de 10 años'. Según este informe revelado por el diario The Washington Post, entre los años 2004 y 2017 se realizaron más de 2.000 denuncias ante el comando de las Minustah y la Suprema corte de Justicia de Haití. Son más de dos mil denuncias de mujeres y niñas que sufrieron abusos sexuales por parte de los cascos azules en Haití. Estas son violaciones denunciadas. ¿Cuántas NO han sido denunciadas? Diez mil, veinte mil. No se sabe, lo que en Haití se dice es que por cada denuncia hay 10 que no se realizan. Con todo esto, tal vez lo que no se quiera decir es que la MINUSTAH es una de las misiones de la ONU que más denuncia se le ha realizado, por explotación y abuso sexual, es la que más se han involucrado los soldados de varios países, incluido Uruguay, que es el que más cantidad de denuncias tiene, seguido por Brasil y tercero Chile. Todos los países y los mandos militares tratan de tapar estos hechos. En enero del 2018, se presentaron demandas por violaciones de niñas menores, que resultaron embarazadas, ante la ONU y los Tribunales de Justicia de Haití. En diciembre del 2019, nadie ha contestado aun, esa denuncias pues los soldados ya han sido retirados de Haití.

Según Gabriel Valdés, chileno y jefe político de la ONU en Haití, en el periodo entre los años 2004 - 2007, "de esto ni se hablo, en la práctica NO existía denuncias. Hoy a la luz de esas denuncias me parece una vergüenza para la ONU, hay que investigar hasta el final y ser solidarios con las víctimas". Para agregar más adelante que "es muy difícil para la misión controlar el comportamiento de sus soldados".

Según Brian Concannon, de los EE.UU., asesor del director del Instituto de Justicia y democracia de Haití, en una conferencia de prensa en el 2017 decía: "en trece años en Haití, se gastaron más de 7.000 millones de dólares, se gasto mucho para que algunos haitianos se hicieran ricos, mediante las coimas que se les daba". El pueblo de Haití solo vio sufrimientos por parte de los soldados extranjeros, que los iba a defender. Fueron trece años de violación y prostitución, aunque no fue la única peste que trajeron estos soldados de ocupación. En el 2010 trajeron el cólera. Todo porque en la mayor base militar descargaban los desechos humanos infestados. La respuesta de voceros militares fue: "no nos dimos cuenta". Resultado, el cólera afecto a más de un millón de haitianos, con el resultado de muerte de más de 10.000 haitianos. En este tema hubo una gran discusión, pues mientras los técnicos decían que los militares eran los responsables la ONU que no.

Un diario, que no recordamos su nombre, publicaba una foto de una calle de Haití con esta leyenda: "la pobreza es un factor subyacente clave que contribuye al abuso sexual y la explotación por parte de las fuerzas del mantenimiento de la Paz". Un joven, pero a su vez viejo soldado, nos contaba Cuando voz llegas en una de esas misiones las recomendaciones son muchas, pero casi ninguna se cumple si vos sos un soldado obediente, los grupitos se van formando en la lejanía de tu patria, con recuerdos de tu barrio, pero también el recuerdo de las mujeres. Algunos puede que no salgan con ellas pero otros no tienen abstinencia. Otros te dicen las gurisas están más regalada que perejil de feria. La hambruna que hay en Haití, es muy grande y se puede observar en la cara de la gente que tiene una expectativa de vida muy baja en comparación con el resto del mundo. El doctor de la misión nos decía, por lo bajo, pero también muy firme usen preservativos (condón), con las prostitutas y en los encuentros no pactados. Aquí hay muchas enfermedades venéreas en especial SIDA. Ante una pregunta sobre la tolerancia cero en las misiones de paz de la ONU, me miro y dijo: "Tolerancia cero. Cumplimiento cero". Muchas de las cosas que me han contado son casi imposibles de reproducir.

Para finalizar diré solo dos cosas más, una tono de pregunta: los colectivos de mujeres NO hablan de estos temas, o yo no estoy informado. Y lo otro es que todos tengan un FELIZ fin de este 2019 y un mejor comienzo del 2020.