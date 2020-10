William Marino

Historias Reales. Capitulo 37. A la vuelta del corredor de la puta vida, al encuentro de la puta muerteLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadPensar al Frente de otra maneraUruguay: los tupamarosPresencia mundial del armamentismo israelí al servicio de una geopolíticaPerón, el peronismo, el debate continúa. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México, la narcocracia perfectaReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteDe cómo van a imponer el modelo chino al mundoDecisiones miserablesArgentina: “Por otro 17”Me enorgullece que un destacado jerarca palestino esté internado en IsraelLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASLo mismo de siempre: censura y desinformaciónUna falacia en dos palabras: Generación espontáneaFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsable“Ganando voluntades”: Limitaciones de la declaración del conflicto de interésTierra para asentamientos populares y agricultura familiar“Con amor” o la política desde lo cotidiano, en plena crisisJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!Un Presupuesto Nacional “que aleja” al Estado, de la gente“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)Los después ¿unas elecciones perdidas?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". El “ejemplo” de Dina marca.A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroEl puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl perfume embriagador de lo posibleOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?La renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Último día del 2019 – primero del 2020

William Marino

03.01.2020

Si lo comencé a escribir a escasas horas de terminar un nuevo año, por lo tanto lo terminare, al año siguiente. La verdad que el 2019 fue un año bastante complicado en muchas cosas: en lo personal, en política, en lo deportivo (para los peñarolences), en lo económico muchos no pudieron cambiar su auto, otros no pudieron vacacionar en Europa o Miami, a otros les costó comerse un buen asado.

En política el Frente Amplio perdió las elecciones legislativas por ocho diputados y tres senadores, que los gano la derecha neo fascista, con el aire si de un populismos muy grande. Luego perdió la Presidencia por algunos miles de votos. En lo internacional gano Cristina en Argentina, derrocaron a Evo Morales en Bolivia. Los chilenos parecen que se dieron cuenta que el gran problema no era la suba del boleto, sino los bajos sueldos. Según el presidente Piñera propondrá una nueva Constitución. EE.UU. y su títere Guaido NO han podido han podido sacar de la Presidencia a Nicolás Maduro en Venezuela. Se afianza como el presidente absoluto en el territorio de Siria Bashar al Assad, expulsando a los extremistas organizados y pagados por los EE.UU. y los países de la OTAN y sus aliados de Israel y A. Saudita. Irán afianza su poderío militar. China sigue reconstruyendo su ruta de la seda y nuevas islas en los mares allende a sus costas, además de seguir adelante con su patrón oro a nivel mundial. Alemania NO hace caso a la orden de los EE.UU. de no comprar gas a Rusia. Sobre el final del 2019 los EE.UU. le pide a China sentarse a negociar sobre base cero en aranceles, para ponerlos hay tiempo. Más de seis meses duran las manifestaciones de los Chalecos Amarillos en Paris, Francia. En Hong Kong las manifestaciones dirigidas por los EE.UU. ya duran dos meses pero pierden intensidad. Próximo a la Navidad, el personal diplomático de los EE.UU. en Bagdad, Irak, tuvo que abandonar su embajada con rumbo desconocido, por los intensos ataques de manifestantes que pedían que abandonaran el país. En Brasil la libertad de Lula y el reconocimiento de que Dilma Rousseff fue derrocada por un golpe de estado, en un estilo nuevo en América Latina. Colombia con los cientos de asesinatos, de líderes y dirigentes sindicales. Se podría seguir con todo lo que nos muestra los medios de comunicación en el mundo incendios, por doquier, calentamiento global que sí, que no, guerras locales pero todas.

En lo local también es digno destacar que en el año 2019 se batieron todos los record en requisa de drogas, que si bien no eran para el consumo interno si lo eran para la 'exportación" miles de kilos de cocaína fueron confiscados en contenedores que iban cargados de soja, para la lejana Europa. También podemos decir que la gente en los barrios más humildes sigue viviendo su angustia por temas de seguridad. Lo cual también podemos decir que en muchas ocasiones va atado al alumbrado y a que NO se podan los arboles creando un poco mas de oscuridad. La gente sigue pidiendo un poco mas de transporte para los barrios más alejados del centro. También pide limpieza en torno a los famosos contenedores. Seguro que la gente pide y pide todo esto y junto a esto quiere ganar más, pero conservando su empleo, toda una cadena, pues el año que termino y el que comenzó son años electorales. Permítaseme decir que para las últimas seis (6) elecciones departamentales, las fuerzas políticas, en especial la izquierda, siempre tenía su Programa Departamental y su candidato ya casi definido, hoy falta y bastante. Mientras que la derecha ya tiene su Programa: sacar al Frente Amplio de Montevideo y Canelones. Seguro esto último son pensamientos míos, un poco en contradicción con lo que dicen que "la alternancia es buena para la democracia". La pelea por la renovación, NO de las ideas sino el de cambiar todo por gente nueva, como si los grandes líderes fueran jovencitos y los "viejos" para nada sirvieran. Todo esto me llevo a buscar un artículo de opinión de Marcel Lhermitte, publicado en el semanario Voces hace ya varios meses: "el domingo 21 de octubre de 1984, en los EE.UU el candidato demócrata Walter Mondale decidió atacar en pleno debate electoral a su oponente, el veterano Ronald Reagan. El argumento fue la longevidad de su par Republicano. La respuesta de Reagan -diecisiete años mayor que Mondale- no se hizo esperar y se transformo en una referencia en la historias de los debates. Dijo no voy hacer de mi edad un tema de campaña ni tampoco voy a explotar la juventud e inexperiencia de mi adversario".