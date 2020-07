Jorge Aniceto Molinari

¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

De la honestidad en el relato. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

06.01.2020

La magia de la tecnología. Se ha librado al conocimiento público en la televisión, la película de Emir Kusturica sobre Pepe Mujica (*). Hay una catarata de comentarios, casi como lo que ocurrió con la incorporación de la técnica del VAR en la semifinal del fútbol uruguayo. También hay cosas en las que "de eso no se habla" como en el recordado film de Marcelo Mastroiani.

La película tiene un libreto y una interpretación que creemos responde a los objetivos del autor. Si bien pretende tener una base cierta, documental, los hechos que ahí se reflejan no tienen explicación en la documentación exhibida. Son hechos políticos sobre los cuales no encontramos respuesta a como y porque fueron ejecutados, así como y donde fue resuelta su ejecución. El planteo de Pepe Mujica: "nos usaron" no tiene respuesta, una vez más.

Ahora los hechos y los actores son reales, cada uno debe atenerse a lo que se propone. Si bien sus valores personales también son reales y la opinión pública los reconoce, el manejo de los hechos está hecho por autores que en el film permanecen en el anonimato con el riesgo de lo que significa para la verdad histórica de los acontecimientos. No creemos que honestamente Kusturica los conozca, aunque si Mujica debiera sospechar sobre ellos.

Siempre y coincidimos con Mujica, la vida misma es en cada uno de nosotros un milagro. Pero cada cosa en su lugar. Lenin cruza Alemania en un tren blindado para poder ingresar en la Rusia zarista en plena guerra. Sus planes y los planes de los alemanes coincidieron por un instante. Lenin pensando que era el momento en que el Partido podía plasmar el programa que lo inspiraba, los alemanes pensando en que eso no era para ellos un riesgo frente a las ventajas que suponía el debilitamiento militar ruso.

Estos que estamos analizando a través del film de Emir Kusturica son la antítesis, ahora los planes si existieron y en este caso fueron de parte del plan Cóndor con sus dos pinzas, la depuración fascista de los ejércitos y por otra la táctica del aborto interviniendo en acciones que pasaran el protagonismo de las organizaciones sociales a la organización guerrillera, facilitando la respuesta represiva que un ala fascista de la sociedad sentía como imprescindible.

Es más sencillo promover una guerrilla, infiltrarla y reprimirla, que tener que soportar una acción sindical donde el debate se traslada al plano de la justicia social. No quiere decir que los hechos sean mecánicos ni sencillos. Hay múltiples razones por la cuales puede originarse una guerrilla pero de ahí a constituirse en el único camino de reivindicación social es un campo fértil para ser explotado por las concepciones más reaccionarias de la sociedad.

Lo mismo ocurre en el plano sindical, su organización es un arte social al que recurren los mejores agitadores de la clase obrera - I compañi (Los compañeros) de Marcelo Mastroiani es un buen ejemplo fílmico entre tantos- ahora también es campo en el que la derecha desarrolla sus mejores negociadores en el arte de comprar voluntades y torcer un camino que siempre es largo.

Nuestro propósito no es hacer un análisis del film, ni siquiera somos críticos ni tenemos conocimientos del tema. La libertad del artista está por encima de toda otra consideración y como obra en ese terreno hay que valorarla y tomarla. Difícilmente en este caso pueda separarse de las connotaciones políticas de los protagonistas.

En otro plano pero ya con una notable ficción artística ocurre con el film basado en la obra de Boris Pasternak "Dr. Zhivago", que cuando se estrenó originó las más variadas reacciones, recordemos que no había nadie dentro del campo conservador que no la recomendara y nadie cercano al Partido Comunista que no la condenara. La vida la ha ido poniendo en su lugar como una notable pintura de la época producto de la pluma de un notable escritor.

Con este film de Kusturica nos aventuramos a pronosticar que va a pasar como una muy buena pintura de la época y a la vez con el tiempo nos hará ver cuáles eran las carencias ideológicas que hoy marcan nuestro andar.

(*) en Netflix

