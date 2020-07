Carlos Wuhl

La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Francia: 31 días de huelga. Desolé…, vous n`avez rien compris

Carlos Wuhl

07.01.2020

Hace más de 42 años que llegué a Francia, y a través de estos años, aprendí las « sutilezas » y riquezas de la lengua francesa.

«Desolé, vous n'avez rien compris», que quiere decir : «lo siento, usted no ha entendido nada», estas dos expresiones, tanto «lo siento», como el de que «usted no entendió nada», en principio lo sentí como un rechazo en especial a nosotros, los llegados del 3er. Mundo, que no habíamos entendido nada de lo que significaba el primer mundo, y en especial, la larga historia de estos países europeos, en este caso la «France Eternelle».

Pero estaba equivocado, ya que estas dos expresiones, tanto « lo siento », como « ustedes no han comprendido nada », es lo que viene martillando día tras día desde hace 2 años el gobierno del clasista Emannuel Macron, surgido en un primer turno con solo 24% de votos, pero que en el segundo ganó por casi el triple, ya que la gente votó el rechazo a la extrema derecha, representada por Marine Le Pen. El primer « desolé », ganó con el apoyo de todo una izquierda hecha pedazos, pero que de inmediato empezó con un gobierno de « derecha »... « ustedes no entendieron nada ». A tal punto, que hoy por hoy, hay todo un sector de la ciudadanía francesa se pregunta, si Marine Le Pen, lo hubiera hecho peor.

Ya bautizado como el « gobierno de los ricos », Macron, se ha atacado fundamentalmente a la demolición de los partidos politicos que podían bloquearlo, a la derecha y a la izquierda, y por lo tanto gana absolutamente las elecciones legislativas, con una ecrasante mayoría, que hace que cumpla al 100% de lo que le permite esta V República, un verdadero reinado desde el Palacio del Eliseo, y que solo la cámara de diputados, es el instrumento de resonancia, de los decretos reales : privatizaciones las cuales usan piadosamente la expresión : overtura a la concurrencia, tal como lo pregona la Unidad Europea, leyes contra la inmigración, represión de diversar formas de libertades, con el pretexto de lucha contra el terrorismo, y como hemos dicho, desde hace dos años la preparación del cambio del régimen de jubilaciones, cambiando del actual sistema por reparticipación por el sistema de puntos, contra lo que antes se efectuaba los mejores 25 años, y que ahora sería toda la carrera de trabajo, y haciendo trabajar más allá de los 64 años de edad, lo que signfica un retraso, cuando actualmente la edad es de 62 años, y sobre todo que penaliza a las mujeres, que ganan menos, y sobre todo borrar todos los motivos de juilaciones anticipadas por penalibilidad en el trabajo.

Dos años que comenzaron las « discusiones », y se llega al día de hoy, después de manifesstaciones, gigantescas, una huelga que llega a 31 días, huelga que afecta los transportes, todos los sectores, ferroviarios, metropolitano, aviación, transportes, los hospitales, los profesores de la enseñanzas, primaria, secundaria y facultades, huelga de los bomberos, mano a la mano con policías, y de estudiantes, con los servicios de urgencia hospitaliaria, los abogados. Mismo hoy la payoría de la población francesa sigue apoyando a esta huelga a más de 53%, y sin embargo, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma : « vos n'avez rien compris» !!!

Mismo los sindicatos reformistas, como la CDFT, que el gobierno de Macron, contaba para dividir la unidad de los trabajadores, su base, sigue firme que debe el gobierno dar marcha atrás la edad de 64 años, ya que si se quiere llegar a la jubilación completa se debe trabajar no menos de 67 años, y según este gobierno tener la « seguridad » de una jubilación, no menor de 1000 euros, pero ¿quien puede asegurar lo que significará estos 1000 euros en el 2040 ?, nuevamente sale la frase ya conocida : « desolé, vous n'avez rien compris ».

Y en la actualidad, paralelo a esta situación de las huelgas en Francia, se produce el asesinato en Irak, de un general iraní, por parte de un dron norteamericano, poniendo al mundo, al borde un deflagaración mundial, y es entonces que se podría escuchar, ante el silencio de los paises de Europa, la Francia incluida : seguramente, la advertencia de Trump que sería lo siguiente : I'm sorry, you have not understood anything, the boss is me. Lo siento, ustedes no han comprendido nada, el patrón soy yo.

Carlos Wuhl