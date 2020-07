Iván Solarich

La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Punta del Este: Entre la Mansa y Gorlero… El Ángel del Horror se pasea

Iván Solarich

07.01.2020

Carta abierta al electo Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou

Jorge "el Charleta" Gundelzoph, veraneando en Punta del Este, enero 2019. Foto del autor

De mi mayor consideración:

Permítame escribirle estas líneas a Usted, pensando simultáneamente en los miles de uruguayos y uruguayas que seguramente alcancen a leerla.

PARADA1. 8+5=13

Trece fueron los años que mis padres pasaron en la cárcel.

Amalia, mi madre, estuvo 8, de los cuales nueve meses en la tortura. Juan, mi padre, estuvo 5, de los cuales dos meses en el infierno. Mi madre -chiquita, de apariencia frágil-, vive lúcida con sus 87 a cuestas. Mi padre -fuerte, de apariencia indestructible-, murió con apenas 66 años fruto de un tumor cerebral.

Profesora de matemáticas y Tornero mecánico, jamás dispararon un tiro ni dañaron a nadie. Sus delitos fueron oponerse a la dictadura y luchar por el restablecimiento democrático.

Hoy a todos, o casi todos, nos encanta la Democracia y disfrutamos de ella.

PARADA 2. NETFLIX

Gran parte de mi actual familia, muy querida por cierto, es de origen judío. Siempre he sentido un enorme dolor por la peripecia errante de su pueblo, y muy especialmente por una de las barbaries más tremendas del nazismo: el Holocausto.

Amo el cine y me nutro semanalmente de él. Sobre el tema, dos películas recientes: "Negación" y "Un refugio inesperado". Excelentes.

Podría vivir el cine como simple entretenimiento, pero intento que se intercale en mi vida enriqueciéndola.

Uruguay no fue víctima de ninguna Guerra Mundial, pero vivió el Terrorismo de Estado cuando el Golpe de Estado demolió las Instituciones desde el año 73 hasta el 84.

¿De qué serviría conmoverse frente a la pantalla para tranquilamente irse luego a cenar, si frente a las víctimas uruguayas con nombre y apellido, me mantengo distante e indiferente porque igual... a mí no me paso?

PARADA 3. DLH

Una empresa de encomienda internacional parece, pero no, la sigla refiere a Delitos de Lesa Humanidad.

En el derecho internacional se detallan cientos de delitos, pero existen además, los llamados de Lesa Humanidad. Son los más graves, los considerados aberrantes, indignos de la condición humana. Por lo cual, y según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son IMPRESCRIPTIBLES. Esto quiere decir, que pueden ser perseguidos en todo tiempo, porque sus efectos no tienen fecha de vencimiento.

Ellos son: Tortura; Tortura médica; Violación; Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales o culturales; Desaparición forzada de personas; Asesinato; Encarcelamiento o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Entre otros.

PARADA 4. GONZALO

Usted lo conoció. El Dr. Gonzalo Carámbula fue abogado, periodista, político, docente y gestor. Dos veces diputado y también por dos períodos Director de Cultura de la IM. Figura fundamental en la salida democrática por ser partícipe de la famosa Concertación Nacional Programática (CONAPRO), elaborando y redactando junto a dirigentes blancos y colorados, en su caso representando al Frente Amplio. Seguramente Usted podría testimoniar con todo conocimiento que se trató de una persona comprensiva y persuasiva, entrañable.

Nunca tiro un tiro ni daño a nadie. Estuvo en la resistencia a la dictadura al igual que su familia. Lo detuvieron y torturaron hasta lo indecible. Con tanta saña, que es conocido el episodio por el cual de un tablazo le hicieron volar los dientes. En el año 85, los vejámenes a los que fue sometido ocuparon parte de algunas sesiones en el Senado de la República.

Y Gonzalo murió hace apenas cuatro años, con solo 66 fruto de un cáncer.

Se sabe que las víctimas sometidas a tortura y prisión prolongada fallecen bastante antes que el promedio humano. Por eso la normativa internacional establece pautas reparatorias. Aunque por supuesto, no hay normativa reparatoria que te devuelva la salud ni la vida.

PARADA 5. EL INNOMBRABLE

31 de diciembre reciente, estación de servicio, Punta del Este. Cargo nafta y al igual que el verano pasado, se vuelve a cruzar en mi vida. Es obvio que el azar o Dios lo ponen en mi camino para que mi conciencia escriba esta carta.

Más de 50 uruguayas y uruguayos han brindado testimonio frente a la Justicia de haber sido torturadas sistemáticamente y a cara descubierta por él; al menos una joven de apenas 22 años en aquel momento, reconoce haber sido violada por él; existe evidencia de que Ary Severo Barreto antes de desaparecer, fue torturado por el. A cara descubierta, también a Gonzalo Carámbula lo torturó él.

La mayoría de estos acontecimientos, ocurrieron probadamente en dependencias de la tenebrosa Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, en la calle Maldonado y Paraguay (actual Interpol), para la cual este sujeto trabajó con alto rango apadrinado por el entonces Inspector Castiglioni.

Lo que narro, es apenas una parte de las denuncias efectuadas a partir de 2011 en los Juzgados. Por las cuales, la Fiscal Ana María Telechea pidió su procesamiento por "Tortura" en 2015.

Creada la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, en 2018 el Fiscal especializado Ricardo Perciballe ratifica el pedido de procesamiento, y además incorpora los delitos de "Abuso de autoridad en concurrencia con el delito de privación de libertad". Este señor se llama Jorge Gundelzoph, alias "Charleta", y sigue veraneando en Punta del Este a pesar de ser comprobadamente un delincuente, un criminal de lesa humanidad.

Un incalificable sujeto que sigue atentando contra la Humanidad toda, según las normativas internacionales que suscribe nuestro país.

PARADA 6. PAISITO

Estimado Dr. Luis Alberto Lacalle Pou:

En pocas semanas Usted asumirá la más alta responsabilidad que otorga la ciudadanía, la Presidencia de la República, y lo hará con la legitimidad que otorga la voluntad popular. Créame, de corazón, que le deseo todo lo mejor en su desempeño y el de su Gobierno, porque -seguramente al igual que Usted-, solo deseo el bien para todos mis compatriotas.

Y cuando digo todos, no hago distinción alguna entre trabajadores, empresarios, estudiantes, profesionales, productores rurales, mujeres, niños, hombres, adultos. Quiero lo mejor para blancos, colorados, frenteamplistas, cabildantes, de todos los partidos grandes y pequeños. Para quienes se sienten manyas, bolsilludos, franjeados, violetas, de cuadros menores o como en mi caso, picapiedra. Imagínese qué año nos espera en la B!!

Sé que tiene por delante como Presidente una enorme tarea, y serán múltiples las temáticas para atender.

Usted es hombre de bien y tiene una hermosa familia.

No deseo que sus hijos lo interpelen en el futuro por alguna grave omisión.

Por mi parte escribo estas líneas para que el mío no me diga mañana... "Papá, ¿y vos qué sabías, qué hiciste?

En mi Patria, ninguna línea divisoria por ideas, sentires, pertenencias. Casi todo es discutible y modificable. Porque en eso consiste el avance humano y la esencia de la Democracia.

Los criminales de Lesa Humanidad, no pueden cambiar su destino.

Nosotros, si aspiramos a una sociedad sana, de la mano de la Justicia sí podemos decidir el nuestro.

Que sus hijos y el mío, nuestros hijos, no tengan que transitar la misma vereda que los responsables de tamañas monstruosidades.

Ivan Solarich

(actor, director, dramaturgo, docente y gestor cultural)