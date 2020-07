William Marino

¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Un hombre llamado: SULEIMANI

William Marino

10.01.2020

"La gente más joven debería de saber que todas las guerras que se han luchado desde que nacieron, TODAS, han sido por petróleo. No podemos perder más vidas, matar a más personas y arruinar el medio ambiente por petróleo y combustibles fósiles". Esto es lo que decía el domingo en la entrada de la casa Blanca, EE.UU. Jane Fonda.

El asesinato de Soleimani, no respondió a un hecho fortuito, es mas en el mes de octubre del 2019, el jefe de la MOSSAD -servicio secreto de Israel- Yossi Cohen decía sobre Soleimani: 'el sabe muy bien que su asesinato no es imposible" y solo es cuestión de tiempo. Israel ya había intentado en el 2006, pero había fallado. Hoy al parecer también fue participe, el Mossad, con información para esta operación de asesinato selectivo. Asesinatos selectivos que los EE.UU. lleva a cabo desde casi sus orígenes como nación. Es decir para ellos escomo una norma. O ya nos olvidamos de los asesinatos de: Jorge Gaitán: El Che: Patricio Lumumba; Omar Gadafi; Saddam Hussein: Osama Bin Laden. Ni hablemos de los intentos fallidos llevados a cabo por los EE.UU. Por eso es muy acertada un titulo de un diario de los EE.UU.: "Trump NO es ni está loco, es más descarado y único". Es más podemos agregar, que responde a la derecha más belicista de los EE.UU., a los grandes grupos de empresas que se dedicara la fabricación y venta de armas. No hay que olvidar que el presupuesto militar de los EE.UU asciende a unos 700.000 millones de dólares anuales y detrás de las destrucciones viene la ocupación de los países y la reconstrucción por parte de la empresas que trabajan para la CIA, la USAID, el Banco Mundial, el FMI, todos ellos como aves de rapiña para apoderarse de sus riquezas naturales. Alguien puede creer que George W. Bush estaba loco cuando invadió Irak, porque su ex aliado Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, el ellos, CIA mediante, sabían que eran mentiras. Cuando la guerra de los Balcanes, Bill Clinton, bombardea la embajada de China, el justificativo fue que los mapas que ellos tenían estaban desactualizados. Para los EE.UU. la guerra siempre tendrá un justificativo, si hay riquezas de por medio que se puedan espoliar, es decir robar. Para ello siempre han estado de acuerdo con los grandes medios de comunicación y desinformación a nivel mundial, pues muchos de ellos reciben asistencia financiera, por diferentes canales de la CIA y compañía. Basta en ocasiones mirar los titulares de la prensa, para observar que los EE.UU. son las víctimas. Masacro poblaciones enteras, mato a civiles a miles de Km. de su país y nada pasa hace muy pocos días Trump, le dio la amnistía a tres soldados acusados de asesinato en esas misiones. Ya nos olvidamos de eso. Que cínicos y obsecuentes que son los medios de comunicación. Hoy el día después de que Irán ataco dos bases de los EE.UU. ubicadas en Irak, país este que el Parlamento y el Primer Ministros le solicitaron a todas las tropas extranjeras que abandonen el país, algunos medios y países de la OTAN le dicen a Irán que bajen los decibeles y se siente en una mesa de conversaciones. Hace muchos años que el filosofo y político norteamericano Noan Chomky dice: "EE.UU. es el estado terrorista número uno del mundo".

Los grandes lobby de las finanzas y de los armamentos, saben muy bien que este asesinato de Suleimani, no tiene punto de retorno a escala universal en este mundo globalizado y cada vez más pequeño. Trump y todo su sequito sabe que la respuesta vendrá pronto, como vino sin hacerse esperar, el bombardeo a dos bases militares y la zona verde donde está la embajada de los EE.UU. en Bagdad, se vio bajo una lluvia de fuego y plomo. Cuántos muertos dejo como saldo, no creo que se sepa de un día para otro. ¿Esto se detendrá aquí o sigue de largo? Aquí puede estar la suerte del mundo entero, en especial de los pueblos del mundo, no de sus elites en especial la OTAN, pues ellos son los creadores del ISIS, so los que los mantienen financieramente. Son los que provocaron la caída de las Torres Gemela y el bombardeo al Pentágono el 11 de setiembre. El gobierno de los EE.UU. sabe, no será consiente, pero lo sabe, que el asesinato de Suleimani traerá muchas muertes de americanos.

Michael Morell, ex director de la CIA, decía en un reportaje realizado por la CBS, "Irán es una potencia militar y en un enfrentamiento militar los muertos pueden sumar miles y esta vez serán Norteamericanos y sus aliados en el Medio Oriente". Morell se refiere a Israel, Arabia Saudita y las tropas estacionadas, en verdaderas ciudades fortificadas en más de una decenas de países al alcance de sus cohetes. Por otra parte otros militares belicistas dicen que con este ataque de asesinatos selectivos quieren asustar a Rusia y China, para que se vayan del Medio Oriente. Esto lo dicen por "el loco", que dio la orden, el 3 de enero de asesinar a Suleimani, días después de que las fuerzas navales de Rusia, China e Irán realizaran ejercicios navales conjunto en el golfo de Omán y el Océano Indico. EE.UU. sigue sufriendo reveses en el mundo real, su moneda se sigue debilitando. Rusia a pesar del embargo sigue comerciando con los países de Europa. China completo la primara etapa de su Ruta de la Seda. EE.UU. sigue recibiendo reveces militares en Siria y por ahora sus dos aliados más fuertes Arabia Saudita e Israel se han llamado a silencio. Pero aun así el mundo está al borde de una nueva guerra mundial con resultados impredecibles.