Bitácora. Año XIX - Nº 818: Trump, la guerra y la cobardía norteamericana

La política de la cavernaEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Historias Reales. Capitulo 21. La mano viene duraCubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XIX - Nº 818: Trump, la guerra y la cobardía norteamericana

11.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 13 titulando en su portada: 'Trump, la guerra y la cobardía norteamericana'.

Escriben en este número:

Luis Alberto Arce Catacora, Derek Davidson, Richard Flanagan, Owen Hatherley, Matthew Hoh, Jefferson Morley, Alejandro Nadal, Marta Pulido Salgado, Joan J. Queralt, Norma Rangeri, Michael Roberts, Amílcar Salas Oroño, Noam Sheizaf, Esteban Valenti, Camila Vollenweider





Trump, la guerra y la cobardía norteamericana

Por Esteban Valenti



Es muy malo tener que comenzar el año escribiendo sobre los tambores de guerra, pero el asesinato de Qasem Soleimani tiene un impacto y lo seguirá teniendo que va mucho más allá del episodio y de la región. Es el uso de asesinato selectivo, tecnológico, a distancia contra líderes de otros países, por parte de los Estados Unidos.







El asesinato de Qasem Soleimani. Dossier

Por Derek Davidson, Jefferson Morley, Matthew Hoh



El asesinato de Qassem Soleimani: ¿Donald Trump quiere unaguerra con Irán?

Todo lo que Donald Trump ha hecho desde que asumió el cargo ha aproximado a Estados Unidos a una guerra con Irán. El asesinato de Qassem Soleimani lleva a Estados Unidos un paso más allá por ese camino catastrófico.

Carta abierta al electo Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou

Por Iván Solarich



Punta del Este: Entre la Mansa y Gorlero... El Ángel del Horror se pasea

De mi mayor consideración:

Permítame escribirle estas líneas a Usted, pensando simultáneamente en los miles de uruguayos y uruguayas que seguramente alcancen a leerla.



Australia está cometiendo su suicidio climático

Por Richard Flanagan



Australia es hoy la zona cero de la catástrofe climática. Su fantástica gran barrera de coral se está muriendo, sus selvas tropicales, patrimonio mundial, están ardiendo, sus bosques de algas gigantes han desaparecido en gran parte, numerosos pueblos se han quedado sin agua o están a punto, y ahora el vasto continente se quema en una escala nunca antes vista.







A hierro y fuego

Por Joan J. Queralt



Desde 2017 vivo, como jurista y ciudadano, unos momentos que creía que nunca más volvería a vivir: el uso espurio del Derecho, diciendo que se hace uso del estado de derecho. La ley, sea del tipo que sea, es la que manda. El Derecho ha pasado a mejor vida. Así es, cada día se avanza más en la desconexión, entre muchos otros, del artículo 1. 1 de la Constitución, que define los valores superiores del ordenamiento jurídico (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político ), del artículo 9. 3, que proscribe la arbitrariedad, o del artículo 103. 1, que somete la administración, o, en consecuencia, a todos los poderes públicos a la ley y al derecho, elementos, términos y conceptos claramente diferentes. Sin estos elementos no hay interpretación legítima posible conforme a la Constitución.







Palestina-Israel: Todos estamos ya bajo “un estado”

Por Noam Sheizaf



El argumento ideológico sobre el futuro de Israel-Palestina oculta el hecho de que, durante la última década, hemos estado viviendo en realidad bajo un solo estado.







Pronóstico 2020

Por Michael Roberts



"Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro" es un viejo proverbio danés, a menudo atribuido a Nils Bohr, el físico atómico y teórico cuántico danés. Y por divertido y perspicaz que sea, no hay forma de evitar darse cuenta de que aplicar el método científico a cualquier problema requiere hacer predicciones que puedan probarse para respaldar o poner en duda una teoría.







Reino Unido: Comparaciones de Corbyn

Por Owen Hatherley



Si hay que comparar a Jeremy Corbyn con algún líder laborista del pasado, no es con Michael Foot. El Partido debería analizar las comparaciones con la segunda derrota de Neil Kinnock y aprender de ello.







Italia: "Sardinas", un sonoro despertador para la izquierda

Por Norma Rangeri



Una [concentración en la] plaza popular, no populista. Una plaza contra los fascioliguistas y con el corazón a la izquierda. Una mescolanza política, cultural, social que hoy se hace sardina porque no sabe ya qué peces pescar, habiendo madurado un desencanto profundo hacia todos los partidos políticos, grandes, medianos o minúsculos. Una plaza enorme en Roma, pero también una cita nacional que ha unido simbólicamente a todo el país.







Bolivia: Balance de una transformación económica

Por Luis Alberto Arce Catacora, Alejandro Nadal



La transformación de Bolivia y el gobierno de facto

Hacia el año 2005 Bolivia era una de los países más pobres de Latinoamérica, con índices de pobreza extrema muy cercanos a 40 por ciento, una concentración del ingreso en pocas manos medida por el índice Gini de 0.60 –uno de los más altos de Sudamérica–, el salario mínimo nacional boliviano era el más bajo de la región (54 dólares), una diferencia de 128 veces entre el 10 por ciento más rico versus el decil más pobre de la población y la esperanza de vida al nacer de 63.5 años era la más baja de Sudamérica, muy lejos de la inmediata anterior que era Paraguay con 71.2 años.







Brasil: el primer año de gobierno de Bolsonaro

Por Amílcar Salas Oroño, Camila Vollenweider



A doce meses de haber asumido la Presidencia, Jair Bolsonaro ha dejado al país con menos democracia, más militarización y más neoliberalismo.







Los 10 artículos científicos más populares de 2019

Por Marta Pulido Salgado



La inteligencia artificial, el sesgo de la significación estadística, así como la no relación entre las vacunas y el autismo centran los estudios con más impacto del año.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy