MUNICIPALES

Salto: Blancos buscan alianza con Cabildo Abierto y provocan reacción de Coutinho

14.01.2020

SALTO (Uypress)- Las elecciones departamentales plantean una disputa sin favoritismos, ya que blancos y colorados no alcanzaron un acuerdo, por lo que se espera una votación reñida para la elección de este año.

@Nicolás Celaya / adhocFOTOS

El Partido Nacional (PN) no llegó a un acuerdo con el Partido Colorado (PC) y quedó aguardando la decisión de Cabildo Abierto (CA), que en los próximos días define si apoya a los blancos o postula un candidato propio para la comuna, según informa desde el departamento el periodista Maximiliano Otero, para El Observador.

De esta manera, el Frente Amplio (FA), el más votado del departamento en las elecciones nacionales, saca provecho de la división entre colorados y blancos y peleará por mantener ese gobierno departamental.

Los cabildantes se posicionan como decisivos porque en las elecciones de octubre fueron el cuarto partido más votado con el 12,01%. Allí, el FA obtuvo el 35,72% de los votos, los colorados segundos con un 23,28% y el PN consiguió el 22,96%.

Cabildo Abierto

En los próximos días, las dos listas más votadas del partido en Salto (21820 y 11820) definen si se unen al PN o si compiten por la comuna de forma independiente. La primera y más votada, cree que el partido debe competir con su lema. En tanto, la 11820 propone realizar un acuerdo con los nacionalistas y postular un candidato propio en la convención blanca.

Rodrigo Albernáz, representante de la lista 21820 y único diputado electo por Salto que obtuvo CA, dijo estar luchando por la "individualidad del Partido" y cree que el "precio a pagar" por ir a un partido y no a otro va a ser "más caro" de lo que pueden pagar por tener "identidad y pureza ideológica".

Su lista aún no definió a la persona para competir por la intendencia salteña pero consideró importante elegir a alguien que no haya participado en ningún partido político. "Manejamos varios nombres, muchos no pueden, otros no quieren, otros no están seguros. Se manejó mi nombre pero yo no quiero (...) yo soy muy joven, ya tuve una victoria y me quiero preparar para dentro de cinco años ser la mejor opción", afirmó el diputado electo, quien aseguró que la decisión a tomar "va a ser local".

Cabildo Abierto dio plazo hasta el 15 de enero para que cada agrupación diera su propuesta.

Partido Colorado

Los colorados quedaron por fuera de un posible acuerdo y a Germán Coutinho, actual candidato y exintendente de Salto, no le "pareció bien" esta decisión de realizar una unión "contra" su partido. "Me parece que para un socio importante en esta coalición nacional, como es el Partido Colorado, que en un departamento hagan dos partidos de una coalición entera contra otro, no me parece bien", dijo el ex intendente al medio citado.

Coutinho afirma que el PN no dejó "tanto margen" para conversar entre todos los socios porque "a pocas horas" de los resultados del balotaje llamaron a su convención y definieron a sus candidatos. Sostiene que lo legítimo sería que "cada uno vaya, si no hay coalición entre todos, por su camino".

Los colorados van hacia las municipales con una doble candidatura: el representante de Ciudadanos, Miguel Feris, que aún no pasó por los convencionales pero recibió el apoyo de nueve listas coloradas, y Coutinho, que en octubre, junto a su agrupación Batllistas Unidos, triplicó en votos en ese departamento al sector de Ernesto Talvi y para las elecciones departamentales obtuvo el respaldo del Partido de la Gente.

Coutinho es uno de los cuatro senadores electos colorados y fue intendente de Salto entre el 2010 y 2015. Al finalizar su mandato quedó un déficit de $700 millones en la Intendencia que la dejó sin recursos para pagar los sueldos de los funcionarios de mayo del 2015, además de los salarios vacacionales de muchos empleados y otras deudas a proveedores, como fue el caso de ANCAP, que dejó de venderle combustible porque la deuda superaba US$1 millón.

Partido Nacional

Los blancos esperan la respuesta de Cabildo Abierto. Su convención es el 21 de enero y allí pretenden confirmar la posible coalición. Uno de sus candidatos a intendentes, Carlos Albisu, dijo que la incorporación de CA con un candidato propio va a ser un "empujón muy importante" para su partido y consideró que aumentaría "mucho" las chances para que los blancos ganen la Intendencia.

El Partido Nacional postula al dirigente del sector Aire Fresco, Carlos Albisu y a Francisco Blardoni, dirigente de la lista 71, mientras espera por la resolución de CA que podría sumar otro candidato en ese lema.

Frente Amplio

En un plenario a mediados de diciembre de 2019, el Frente Amplio definió a Andrés Lima, actual intendente de Salto y a la contadora Soledad Marazzano, edila del Partido Demócrata Cristiano, como sus candidatos.

"Herencia maldita"

Uno de los referentes de la lista 404, del Partido Nacional, Carlos Silva, entrevistado por el diario Cambio, dijo que los problemas que existen en la actualidad, en el departamento, no son solo culpa de Lima, el actual intendente fremteamplista. El dirigente aseguró que, en parte, son consecuencia de lo que dejó el anterior gobierno: "Germán Coutinho ya tuvo su oportunidad y no la aprovechó, nos dejó un Salto endeudado como nunca se había visto", dijo Silva.

La presencia del exintendente es, según algunos blancos, uno de los motivos por el cual el Partido Nacional no llegó a un acuerdo con los colorados.