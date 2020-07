Bitácora. Año XIX - Nº 819: El poder de un buen intendente

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XIX - Nº 819: El poder de un buen intendente

18.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 20 titulando en su portada: 'El poder de un buen intendente'.

Escriben en este número:

José Antonio Alonso, Yannick Bosc, Mario Campaña, Samuel Farber, Linsey McGoey, Alejandro Nadal, Salvador López Arnal, Luigi Pandolfi, Rafael Poch, Gilberto Enrique Ramírez Toledano, Daniel Raventós, Carlos Alberto Ríos Gordillo, Pável Vidal, Esteban Valenti







El poder de un buen intendente

Por Esteban Valenti



En realidad esta nota debería titularse: “El poder de un Intendente”, después de gobernar durante 30 años, el Frente Amplio, la izquierda, debería abandonar explícitamente la arraigada idea promovida por uno de sus “próceres”, de que las elecciones departamentales en Montevideo se pueden ganar con una heladera como candidata/o.







Guerra y fuego: la venganza del cambio climático

Por Alejandro Nadal



El nuevo año despertó con un doble llamado sobre la realidad del cambio climático. Por una parte están los incendios en Australia, que han cubierto millones de hectáreas y representan una amenaza existencial para el continente. Por otra, los tambores en Medio Oriente nos anuncian la proximidad de una guerra vinculada con las reservas de crudo más importantes del mundo. Doble llamado para tomar acción decisiva y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.







Un calzoncillo no es un traje y cualquier cosa no es la renta básica

Por Daniel Raventós



Hay quien puede pensar que es perfectamente lícito referirse a un huevo como castaña y a un calzoncillo como traje. Pero, como todo lenguaje privado, es de poca utilidad y de mucha confusión. Fácil es conseguir un amplio acuerdo sobre estas aseveraciones. La propuesta de la renta básica (RB) parece que no goza de la misma suerte. Es frecuente constatar que algunos autores o autoras llaman a un calzoncillo traje y a cualquier subsidio condicionado lo llaman RB. Expresiones como “rentas básicas”, “RB condicionadas a…”, “RB no universal ni incondicional…” y similares pueden encontrarse en artículos, libros, documentos académicos y periodísticos incluso muy recientes. Así que en este artículo no será redundante apuntar que cuando me refiera a la RB será única y exclusivamente con la acepción de la Basic Income Earth Network y de su sección Red Renta Básica (www.redrentabasica.org): asignación pública monetaria incondicional y universal a toda la población. No se trata de ningún purismo, es un llamamiento prudente a evitar la confusión que nubla cualquier debate racional.







La Nueva Política Económica (NPE): ¿qué hizo y qué dejó sin hacer?

Por Samuel Farber



La NEP ayudó a la recuperación económica de la joven Unión Soviética. Pero la ausencia de una reforma política obstaculizó la capacidad de trabajadores y campesinos para oponer resistencia al arranque del estalinismo.







México: Las etapas de la huelga plebeya de la UNAM, a 20 años

Por Gilberto Enrique Ramírez Toledano



Publicamos la tercera parte del estudio de Gilberto Enrique Ramírez Toledano sobre la huelga general de 1999 de la UNAM, una institución central de la vida intelectual, académica y política de México, cuya primera parte puede consultarse aquí y la segunda aquí.







El conflicto de las libertades. Thomas Paine y el debate sobre la constitución del año III

Por Yannick Bosc



1. Nuestro estudio analiza el debate sobre la Declaración y la Constitución del verano de 1795, partiendo de la crítica formulada por Thomas Paine en su discurso a la Convención el 18 mesidor del año III. Esta crítica denuncia un proyecto de Constitución “retrógrada respecto a los auténticos principios de libertad”. Describimos el contenido y las justificaciones del proyecto de Constitución presentado por la Comisión de los once, así como el debate a que dio lugar en la Asamblea enfrentándolos a la concepción política defendida por Thomas Paine. Las cuestiones de la ciudadanía; la representatividad; las relaciones entre estado natural y estado social; entre derecho material y personal; las relaciones con el Terror, son los ejes principales de nuestra investigación que trata de poner en evidencia el conflicto político que se opone, durante el “momento termidoriano”, a los partidarios de una libertad regulada por la igualdad (libertad definida como reciprocidad) y a quienes, por el contrario, defienden la libertad ilimitada del propietario (libertad concebida como una ausencia de obstáculos).







México: Poner el acento. Crónicas (entre lo alto y lo bajo) de “La lucha continúa”

Por Carlos Alberto Ríos Gordillo



1. Lo distinguí a la distancia: ahí estaba, al fondo de la terraza del museo El Estanquillo. A pesar de haber deambulado por la zona durante años, nunca había trepado tan alto. La terraza ofrecía una magnífica vista del templo de la Profesa (san Felipe Neri), y del edificio de la aseguradora La Mexicana, donde estuvo el célebre café de La Concordia y hoy se alberga la tienda Zara. Desde la terraza, el paisaje sabatino de las calles Isabel la Católica y Avenida Madero es una invitación a los turistas ansiosos de retratarse desde las alturas.







Los “inversores” en desastres ya se han desplegado en los mercados financieros

Por Luigi Pandolfi



Imperios Combatientes. Matar a un general

Por Rafael Poch



El mensaje del asesinato de Qasem Soleimani es la persistencia de Washington en mantener revuelta la primera región energética del mundo e impedir cualquier distensión entre Irán y Arabia Saudí.







Literatura y verdad en la época de la posverdad.

Por Mario Campaña



Una reflexión urgente sobre la verdad y la mentira, en sentido artístico y ético, en las obras de ficción narrativa.







Entrevista a Andrés de Francisco sobre Visconti y la decadencia (I)

Por Salvador López Arnal. El Viejo Topo



“Visconti fue uno de los grandes cineastas italianos de la segunda mitad del siglo XX, el autorde El gatopardo y de La caída de los dioses, dos obras maestras.







La reforma económica en Cuba atrapada en el medio

Por José Antonio Alonso y Pável Vidal



Secuenciar y parcializar en exceso las medidas adoptadas ha conducido a la economía cubana a una situación indeseable. Ni rige la lógica del pasado, ni se ha permitido que prospere una nueva lógica económica.







