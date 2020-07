Guardavidas en conflicto por condiciones laborales: “Hacen sus necesidades en un balde”

Gracias, Ernesto!¿Ficción? El virus totalIrracionalidad abrumadoraRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoHistorias Reales. Capítulo 22. La radio tras la rejaApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el año25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaCovid 19: ¿engendro natural o político?Los virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Secciones | Trabajadores Te encuentras en:

MONTEVIDEO

Guardavidas en conflicto por condiciones laborales: “Hacen sus necesidades en un balde”

16.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- Los guardavidas de las playas capitalinas declararon el conflicto en una asamblea celebrada este miércoles, a la anoche, por “incumplimiento” de la Intendencia en los compromisos establecidos durante las negociaciones llevadas adelante el año pasado.

@Pablo Vignali / adhocFOTOS

Según declaraciones de Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, a Informativo Carve, mañana viernes se anunciarán las playas que podrían quedar sin servicio.

Los reclamos, según la dirigente sindical se repiten todos los años: "la cantidad de guardavidas, las condiciones de trabajo, ropa, casillas, protección del personal".

Si bien hace meses que se negocia con la Intendencia "no hubo una solución de fondo", y asegura que los guardavidas realizan su trabajo en muy malas condiciones. "Tienen que hacer sus necesidades en un balde dentro de la casilla", refirió.

"Guardavidas solo no trabaja", afirmó enfática, insistiendo en que "la cantidad de compañeros no da para cubrir" los puestos: "El encargado de playa, en algunas playas que tienen varios puestos, como Pocitos, a veces deja su rol para ser guardavida, eso no se va a hacer más". "Los guardavidas no puede ir a hacer cola al baño público y mirar por lo binoculares, cuidando a la gente al mismo tiempo", añadió.

Ripoll recordó que "hay una lista de prelación de gente que puede ingresar al servicio, pero los tiempos de la Intendencia no son los mismos que los de los y trabajadores". La sindicalista detalló que la temporada de trabajo "será larga, porque los trabajadores estarán en las playas hasta el 20 de abril por lo menos".

"En este rubro no se pueden escatimar recursos, porque se trata de la seguridad de la gente en la playa", dijo. Y si bien aclaró que "no hay paro a la vista", si la situación no se resuelve, los guardavidas podrían no bajar a las playas el domingo.

"Tienen que entrar nuevos guardavidas, un número importante, estamos muy por debajo de la cantidad necesaria", enfatizó.

La IM se comprometió a poner baños, contenedores para los guardavidas y no se ha hecho, no cumplió. Estamos al punto de que no les dieron ropa, no tienen prendas con protección UV, les dieron filtros solares a días de caducar", sostuvo.

"Buscamos no tener conflictos, pero como sindicato hay necesidades que no podemos dejar pasar. No se hizo absolutamente nada, hay casillas que se llueven, que no cierran. Eso se denunció en invierno. Se suponía que habría una licitación para el cambio de casillas y no se hizo. Los contenedores no se pusieron, se colocaron sólo dos y a esos no se les conectaron los baños", lamentó.