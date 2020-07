Blancos y colorados están dispuestos a votar desafuero de Manini Ríos

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

ACTAS DE LA CONFESIÓN DE GAVAZZO

Blancos y colorados están dispuestos a votar desafuero de Manini Ríos

18.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El próximo 15 de febrero asume el nuevo Parlamento, en el que los partidos de la coalición, tendrán mayoría en ambas cámaras. Uno de los primeros asuntos que deberán analizar será el voluminoso expediente, enviado por la Suprema Corte de Justicia, que implica a Guido Manini Ríos, ex general y líder de Cabildo Abierto, electo senador en octubre de 2019.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Precisamente, será el Senado quien estudie el pedido de desafuero del excomandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019 y que está siendo juzgado por no haber denunciado a la justicia la confesión de José "Nino" Gavazzo cuando admitió ante el Tribunal de Honor militar, en abril de 2018, que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

Si bien Manini Ríos ha manifestado públicamente que está dispuesto a someterse a la Justicia, no depende de él que sus fueros sean levantados, sino que sus socios y colegas senadores deberán decidir dicho levantamiento, una vez que el asunto sea sometido a discusión.

Si "hay causa suficiente"

El senador electo por Alianza Nacional, Jorge Gandini, dijo, según informa El Observador, que aún no han tenido reuniones de bancada pero que su opinión particular es que los desafueros deben votarse si hay "causa suficiente". "Si no hay causa no se hace lugar, es algo objetivo más que subjetivo", consideró. Fuentes del sector Todos se manifestaron en forma similar y señalaron que la disposición de Manini Ríos hacía más sencillo el asunto.

"Los fueros son de la Cámara, no del legislador"

En el Partido Colorado, el senador electo de Ciudadanos, Adrián Peña, entrevistado por el programa Quién es Quién, de TNU, expresó que estaría dispuesto a levantar su mano una vez que se someta a votación el tema. Y agregó que "no advertía que tuvieran problemas y que inicialmente pensaba votarlo aunque iba a revisar todo el expediente".

"En principio el tema está resuelto porque él ha dicho que está dispuesto a declarar en la Justicia y le interesa que se vote su desafuero, así que operará como otros que ha habido", dijo en referencia a los casos de Daniel Bianchi y Wilson Ezquerra, votados en la última legislatura. "Los fueros son de la cámara y no del legislador, por lo que no advierto problemas". Fuentes de Batllistas también transmitieron que votarán el pedido.

¿Y si Manini no quiere presentarse ante la Justicia?

Hasta el momento, el ex general ha dicho, en más de una oportunidad, que está dispuesto a presentarse ante la Justicia para demostrar su inocencia. Sin embargo, menudo problema surgiría si Manini Ríos cambia de opinión. En ese caso, según las fuentes consultadas por El Observador, el tema pasaría a discutirse en la interna de la coalición. En la entrevista citada, Peña dijo que en ese caso su partido tendría una discusión interna y que acataría lo que se resuelva.

Desafuero

El desafuero requiere, para su aprobación, 20 de los 30 votos del Senado, por lo que deberá ser votado por integrantes de la coalición. El FA tiene 13 legisladores en esa cámara, mientras que los restantes 17 son de la actual oposición.

Mujica en contra

El único que se ha expresado en contra de votarlo, es el expresidente José Mujica, quien considera que será como "darle una medalla" al líder de Cabildo Abierto.

¿Qué dice la Academia y la Constitución?

En caso de aprobarse, los constitucionalistas Martín Risso y Ruben Correa Freitas coinciden en que la consecuencia es la suspensión y por lo tanto, no podrá ejercer sus funciones como legislador, aunque será reintegrado si es declarado inocente. Si es condenado a una pena mínima excarcelable, puede ser reintegrado una vez que la cumpla y si es procesado con prisión cesa como legislador.

El artículo 114 de la Constitución establece que "ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Esta redacción es la que permitió al fiscal Rodrigo Morosoli el 1° de noviembre, apenas 4 días después de las elecciones, interpretar que Manini Ríos ya gozaba de la protección de los fueros parlamentarios por haber sido electo senador el 27 de octubre, aunque Gandini no está de acuerdo. "No comparto que antes de jurar se tengan los fueros, me parece que remitirle al nuevo Senado los fueros de alguien que todavía no ha sido proclamado, ni siquiera lo había sido por la Corte Electoral, es por lo menos discutible", señaló el dirigente blanco.

Morosoli argumenta que optó por la opción "más garantista" con el imputado y asegura que si la jueza Marcela Vargas aceptaba el inicio de un proceso penal, corría el riesgo de que la causa fuera anulada luego por el Parlamento, si entendía que había un legislador que había sido sujeto a proceso cuando tiene protección constitucional. "Implica el respeto absoluto a la separación de poderes y no trascender, no transgredir esferas de actuación que le corresponden solamente al Legislativo y optar por otro lado por preservar la investigación", dijo.