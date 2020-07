Bolsonaro le propuso a la actriz Regina Duarte que asuma como secretaria de Cultura

Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosLes presentamos los trabajos de Stella Maris Zaffaroni y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Venezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

"ESTOY PENSÁNDOLO"

Bolsonaro le propuso a la actriz Regina Duarte que asuma como secretaria de Cultura

18.01.2020

BRASILIA (Uypress)- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, invitó a la popular actriz Regina Duarte, conocida por sus posiciones de derecha, a que asuma como la secretaria de Cultura de su Gobierno, en lugar de Roberto Alvim, destituido “por emular” al ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, en un video.

Foto: #Regina Duarte Oficial y @jairbolsonaro

La invitación fue confirmada este viernes por la propia Duarte en una entrevista que concedió a la radio Jovem Pan y en la que dijo que se comprometió a dar una respuesta antes del próximo lunes 20.

"La administración pública es algo complicado y una cartera como la de Cultura aún más. Este es un país inmenso y continental, tiene muchos artistas, grupos, creaciones... y a mí me gustaría abrazarlos a todos", afirmó Duarte sobre la propuesta del líder ultraderechista y tras admitir que "aún lo estoy pensando".

La actriz reveló que no es la primera vez que el jefe de Estado le propone asumir el cargo y que en una oportunidad le pidió que no le hiciera la invitación oficial porque "no quiero rechazarla y provocar una situación embarazosa".

"No es la primera ve que soy invitada a asumir ese cargo. Me asusta mucho. Estoy pensándolo. No quiero decir nada por ahora. Lo comenté con mis hijos y ellos se sorprendieron y quedaron un poco asustados. Tengo que pensar en asuntos que no me imaginaba estar pensando ahora", afirmó la actriz.

Duarte ganó fama, según recuerda agencia de noticias Efe, en varios países, como protagonista de "Malu Mulher" (1979), una de las series más exitosas de Brasil y en la que interpretaba una periodista divorciada que en la época lidiaba con asuntos nunca tratados en televisión, como sexo, aborto o drogas.

La actriz, que por muchos años fue tratada como la "novia de Brasil" por ser protagonista de varias de las telenovelas de mayor audiencia en el país, era considerada una unanimidad hasta que comenzó a asumir públicamente sus posiciones políticas.

Duarte respaldó públicamente la elección de los presidentes Fernando Collor (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que derrotaron en tres elecciones seguidas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero su posición nunca quedó tan clara como en 2002, cuando apoyó al entonces candidato conservador José Serra y, en una propaganda para su campaña, acuñó el eslogan "tengo miedo", en una referencia a la entonces temida y después confirmada victoria de Lula.

En 2018 declaró su apoyo a Bolsonaro y, en plena campaña, lo visitó en su residencia en Río de Janeiro cuando el líder ultraderechista se recuperaba del atentado que sufrió poco antes de las elecciones.

La secretaría de Cultura, que Alvim tan sólo ejerció por dos meses, fue creada para sustituir el extinto Ministerio de Cultura desde que Bolsonaro asumió la Presidencia, el 1 de enero de 2019.

Bolsonaro explicó que destituyó a Alvim por un "pronunciamiento infeliz" que hizo su "permanencia" en el cargo "insostenible".

La decisión fue anunciada en medio de la ola de críticas a raíz de un vídeo colgado en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y en el que Alvim utiliza algunas referencias nazis y adjetivos y frases recurrentes en los discursos proferidos por Goebbels para promover la cultura alemana a mediados del siglo XX.

Así como hizo el ministro de Propaganda de Adolf Hitler décadas antes, el secretario brasileño señaló en su mensaje que el arte en su país "de la próxima década será heroico" e "imperativo".

Además de algunas de las partes del pronunciamiento, el vídeo también fue criticado por otros elementos que remiten a la propaganda nazi, como su estética, la apariencia del secretario, el vocabulario y la banda sonora elegida, pues al fondo se puede escuchar a la ópera "Lohengrin", del compositor Richard Wagner y una de las obras favoritas de Hitler.

Las reacciones no tardaron y diversos sectores, incluyendo políticos, magistrados y otras autoridades, condenaron el contenido de la publicación y pidieron su inmediata destitución de Alvim.