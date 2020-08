Roberto Cyjon

Les presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosVenezuela es una dictadura y Guaidó “es una buena pregunta”El virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Hoy honramos a Nisman

Hoy honramos a Nisman

Roberto Cyjon

19.01.2020

Tengo la plena convicción -razonada, no probada, pues no me corresponde-, que a Nisman lo asesinaron

Tengo la plena convicción -razonada, no probada, pues no me corresponde-, que a Nisman lo asesinaron; lo explicaré más adelante. Pero como fuese que haya fallecido, merece ser honrado. Hoy de tarde, 18 de enero de 2020, a cinco años de su muerte y en respuesta a una convocatoria por redes sociales, un poco menos de cien uruguayos nos reunimos frente a la Embajada Argentina y simplemente aplaudimos durante media hora. Como finalización del acto se depositó, en la vereda de la embajada, una vela encendida para que se haga la luz sobre la verdad de su deceso.

El caso Nisman es el final, y esperemos que sea el último, de una serie de asesinatos seriados. Todos ellos antisemitas por intención y definición. Comenzaron a ejecutarlos en Buenos Aires en el año 1992 contra la Embajada del Estado de Israel. La "borraron" de la cuadra, queda solo un terreno. Junto al edificio asesinaron a más de veinte personas y dejaron un tendal de más de doscientos heridos. Poco les importó a los terroristas islámicos apoyados intelectual y operativamente por Irán, más fuerzas antisemitas locales argentinas, que además destruyeran y lastimaran a ancianos de una residencial y a una escuela de los aledaños. Transcurrieron veintiocho años y no hay juicio ni culpables. Entendamos: se trata de la embajada oficial de un país acreditado en la Argentina a quien se le debe brindar, como a todos los diplomáticos en el país, las máximas garantías de seguridad.

El segundo episodio fue el intento de destrucción "total" de la AMIA apenas dos años más tarde; las fotos y videos muestran la tremenda dimensión de la explosión. En esa oportunidad, con ochenta y cinco muertos y más de trescientos heridos. Los mismos iraníes con vaya a saber qué otras, si no las mismas conexiones antisemitas argentinas. Lo que parecía increíble hasta hace cinco años, y aún hoy día en que lamentamos el tercer atentado, esta vez un magnicidio, es que el caso AMIA tampoco haya arrojado culpables enjuiciados y sentenciados acorde a la ley. Agrego un argumento que sustenta lo "increíble" y sobre todo "escandaloso" de dicha impunidad: desde aquel período hasta ahora, el país vecino fue gobernado por todas las fuerzas políticas habidas y creadas. Partidos tradicionales, alianzas, fuerzas volcadas más hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo el espectro, pero no hay justicia ni condenados. Pobre Argentina. No hay excusas salvo la fuerza demoníaca e insuperable de un antisemitismo estructural incrustado en altas esferas.

"El poder, una bestia magnífica", como titulara su ensayo Michel Foucault en 1994, -entelequia abstracta pero bestia muy real cuando se lo propone- mostró las garras. Me resisto a encasillar la muerte del fiscal en un número asociado exclusivamente a la AMIA: la víctima ochenta y seis. ¿Por qué no la "doscientos y tantos"? No sé cuántos heridos de ambos atentados fallecieron como consecuencia de ellos.

A cinco años del doloroso tercer atentado de la serie, nos reunimos un grupo de uruguayos y simplemente aplaudimos al unísono, callados, frente a la Embajada Argentina en Montevideo. Pedimos simbólicamente justicia, exigimos que sus autoridades se hagan cargo de la tragedia que le tocó vivir a su población, judía y no judía, reclamamos que se respeten sus derechos humanos, tan humanos como los de todos...y honramos a Nisman por su profesionalismo, su dedicación, su tesón, su valentía y su "caída en acción" por la salvaguarda de la dignidad que las víctimas de dichos infames crímenes, y la Argentina toda, se merecen.

(*) Roberto Cyjon. Ingeniero. Magister en Ciencia Política. Expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay