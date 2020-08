Villar: “Me siento en condiciones de armar un equipo y hacer una ciudad mucho mejor”

Talvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Talvi: un político fugazHomicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Historias Reales. Capitulo 23. Historias reales de riquezas y miseriasPropaganda – Agitación – PropagandaGracias, Ernesto!Irracionalidad abrumadoraAlgo de la batalla de ideas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Odebrecht, el oro maldito en MéxicoApartheid israelí para PalestinaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Política

LO “SORPRENDIÓ” EL ANUNCIO DE MARTÍNEZ

Villar: “Me siento en condiciones de armar un equipo y hacer una ciudad mucho mejor”

21.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El director del hospital Maciel, Álvaro Villar, entrevistado en el programa “Fácil Desviarse”, de FMDelSol, afirmó que repensó cuando supo que Daniel Martínez buscará la reelección, pero enfatizó que continuará con ella por el plan que tiene para la comuna para los siguientes "cinco o diez años".

"Me siento en condiciones de poder armar un equipo y trabajar como hemos trabajado en el hospital: haciendo que las cosas pasen", recalcó.

Si bien señaló que Martínez hizo una "muy buena gestión" en la IM, afirmó que él y el equipo que tiene en mente pueden dar "un salto" y "hacer una ciudad mucho mejor". "Sin desmedro de lo que hizo Martínez", aclaró.

"Pienso que esta ciudad necesita alguien que esté dispuesto a trabajar cinco o diez años en la ciudad, y no para otra cosa. En particular, es si estás haciendo una propuesta para dedicarte a eso llenamente o no", comentó, al tiempo que aclaraba que eso no es una crítica a Martínez, sino que es una máxima personal: "Yo si me juego por esto me la juego con todo, porque tengo que pensar en esto por los próximos cinco o diez años".

Además, contó que repensó su candidatura cuando supo que Martínez iba a ir por la reelección y que seguirá "porque creo que mi candidatura es un compromiso a diez años".

"Me sorprendió primero (el anuncio de Martínez), y segundo me hizo preguntar qué iba a hacer yo", señaló.

Villar reconoció que no tiene un nombre en la opinión pública, y que la prioridad será hacerse "conocer y escuchar", al tiempo que, según contó, ya comenzó con las recorridas.

Sobre la limpieza de Montevideo dijo que "no solo" es la limpieza de la calle, sino también el cuidado del aire, los arroyos y las veredas: "Tiene que ver también con la cultura de los montevideanos". Y agregó: "Desde qué momento pensamos que tenemos que tirar basura a la calle y que venga otro a recogerlo. La intendencia tiene que hacer su trabajo, pero eso es solo el 70%", enfatizó.

"A la gente que le estoy pidiendo el voto, tengo que darle la confianza y decirle que lo que yo estoy buscando es lograr lo mejor para la ciudad. Y que me voy a basar en eso", sentenció.

"Vamos a andar" con Álvaro Villar

Este miércoles 22, desde las 18 hs, quienes apoyan la candidatura del director del Hospital Maciel, convocan a recorrer, caminando, las calles de la Ciudad Vieja y el Centro, desde el Hospital hasta la Intendencia de Montevideo, una buena oportunidad para conocer y charlar con el candidato.