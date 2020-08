Manfredo Irigoyen.

DescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Carta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Censuran a YouTube por difundir información nociva

Manfredo Irigoyen

25.01.2020

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Inicio esta reflexión con esa cita que se atribuye a Friedrich Nietzsche pero también puede ser tan antigua como acuñada por San Bernardo de Claraval a inicios del siglo XI. Como sea, lo que se pretende trasmitir es que por intentar hacer un bien se provoca daño por imprudencia o conocimientos insuficientes.

Algo que probablemente todos hemos pensado o experimentado en algún momento, que esa cita expresa claramente.

En los medios se ha difundido un artículo divulgado por la organización no gubernamental internacional Avaaz en el cual “pide a la plataforma (de YouTube) que deje de recomendar contenidos intoxicadores y que permita a las empresas no anunciarse en ese tipo de vídeos” en los cuales, según ellos, “conduce a millones de personas a ver vídeos de desinformación climática todos los días”

Algunos ejemplos se pueden ver en los siguientes enlaces:

https://elpais.com/sociedad/2020/01/15/actualidad/1579104783_557583.html

https://www.hd-tecnologia.com/youtube-orienta-a-los-usuarios-hacia-videos-que-niegan-el-cambio-climatico/

https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Denuncian-que-algoritmo-de-YouTube-promueve-el-negacionismo-climatico-uc741355

Avaaz hizo una investigación en la plataforma de YouTube buscando por las palabras claves "calentamiento global", "cambio climático" o "manipulación climática". La investigación, según la información disponible, se realizó “durante cinco meses una treintena de miembros de esta organización y especialistas externos han analizado más de 5.500 vídeos alojados en la plataforma multimedia” Llegaron a la conclusión que YouTube tiene un algoritmo que promueve la desinformación sobre la cuestión del cambio climático porque “entre 8% y el 21% de los 100 primeros vídeos recomendados contienen "desinformación" sobre la crisis climática en la que está el planeta”

https://avaazimages.avaaz.org/youtube_climate_misinformation.pdf

Sería el típico caso de la profecía autocumplida porque la investigación se desarrolló justamente sobre palabras claves que, necesariamente, los iba a llevar a presentaciones de siguientes videos que son del mismo tema o similares porque así funciona el algoritmo. Si se busca videos de música clásica, de pesca de atún, trenes de alta velocidad, preparar un pollo al horno o curar la diabetes, cada vez que se vuelva a entrar en la plataforma ofrecerá opciones de videos de temas similares priorizando lo que ya se vio.

Lo que realmente llama la atención es que aún así, empleando las palabras claves totalmente sesgadas, llegaron a la conclusión que solo entre el 8 % y el 21 % contienen desinformación, según ellos. Para algunos pueden ser un porcentaje bajo a muy bajo, 1 de cada 5 o 1 de cada 10, redondeando, según las palabras claves.

Avancemos algo más en el análisis lógico de lo expresado:

“Para su investigación, los miembros de Avaaz han clasificado como "negación climática y desinformación" los contenidos que eran verificablemente falsos o engañosos y que tienen "el potencial de causar daño público, como socavar el apoyo público a los esfuerzos para limitar el cambio climático". Y para ello han partido de las investigaciones publicadas por el IPCC —el grupo de científicos internacionales asesores de la ONU en materia de cambio climático—, la NASA, la NOAA y publicaciones científicas revisadas por pares.”

Avaaz apela a la falacia del argumento de la autoridad, citando los trabajos del IPCC. Sin embargo, esa organización solo puede demostrar que hay un cambio climático, originado por el aumento de gases de efecto invernadero provocado por la actividad humana, solo por modelos de computación que parten de premisas erróneas y no incluyen fenómenos naturales como las nubes o la actividad solar y los rayos cósmicos o los ciclos atmosféricos y oceánicos. Si se busca lo suficiente en a información disponible sorpresivamente se llega a esta conclusión:

“The climate system is a coupled nonlinear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.” (Tercer Informe IPCC 2001 – Grupo de Trabajo 1 –página 2)

En español, concluyeron que no es posible modelar el estado del clima a largo plazo, sin que se modificara en los siguientes informes del IPCC.

En la tercera página del documento citan que “no hay evidencia de que las emisiones de CO2 sean el factor dominante del cambio climático”, frase extraída de uno de los videos “promovidos por el algoritmo de YouTube visto 1,9 millones de veces”. Quien participa como expositor en el video citado es Richard Lindzen, un físico especializado en dinámica de la atmósfera intermedia, mareas atmosféricas, meteorología, oscilaciones de vientos ecuatoriales, catedrático de meteorología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts; ex integrante del mismo IPCC que ellos citan y coautor del capítulo sobre Procesos Físicos y Retroalimentaciones del Clima publicado en el Tercer Informe del IPCC. Alguien como él tendrá información y conocimientos que compartir, seguramente, o al menos tiene méritos como para ser escuchado sin que sea censurado.

En el anexo 3 del documento de Avaaz (pág. 53) se presenta una tabla listando los principales videos que encontraron utilizando las palabras claves que ya mencionamos.

Ente ellos hay un video de una exposición de Ivar Gaiever, un científico que mereció el premio Nobel de Física, en el que habla sobre datos, evidencia y sus conclusiones sobre el tema del cambio climático.

Otro cita al video de la Gran Estafa del Cambio Climático, un documental emitido por el canal 4 de la televisión de Gran Bretaña en el cual se puede acceder a la información y conclusiones sobre el tema del cambio climático expuestas por diversos especialistas en ciencias como meteorología, clima, geología, economía y hasta políticos y escritores.

Podríamos seguir estudiando cada uno de los videos analizados pero se llegaría a la misma conclusión. ¿No resulta interesante escuchar a estos especialistas en diversas áreas de la ciencia? ¿Tendrán algo interesante que decir y merecen ser escuchados? ¿O será que por difundir un mensaje que difiere de lo políticamente correcto deben ser censurados?

Pese a que Avaaz sostiene que promueve el debate, sin embargo plantea una flagrante contradicción:

“Aunque la desintoxicación del algoritmo limitará significativamente la propagación de contenido nocivo, la escala del problema implica que algunos usuarios estarán inevitablemente expuestos a información errónea. Es por eso que la prevención por sí sola no es suficiente y necesitamos además una forma de contrarrestar los efectos de la desinformación después de que las personas lo vieran.

YouTube debe "Corregir el Archivo", proporcionando correcciones a todos y cada uno de los usuarios que hayan visto contenidos que los verificadores independientes de hechos para determinar hayan determinado que son comprobadamente falsos o engañosos.

Esta solución contrarresta la desinformación, preservando al mismo tiempo la libertad de expresión.”

Promueve el debate pero anula cualquier y toda posición contraria a la conclusión que asume como cierta en este mundo donde, no se sabe ni porqué, impera la posverdad en el cual no importa el análisis de los datos y evidencias. ¿Cómo es posible, entonces, promover el debate?

Entonces, me pregunto, ¿quién es que desinforma, quién censura, aunque lo digan de forma elegante?

El estímulo para escribir estas reflexiones no surgió siquiera por el tema tratado, sino porque me encontré con una ONG, como tantas otras, que se autoproclama como seres superiores que tienen el don de «movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere». ¿Y quienes son ellos para decidir sobre qué quiere la mayoría?

Es muy peligroso que un grupo de personas, sin conocimiento suficiente en ciencias como para considerarse jueces de quienes son verdaderamente especialistas en diversas áreas del conocimiento científico, se consideren con el mérito y potestad suficiente como para saber lo que quieren o sea adecuado para la mayoría de nosotros, tal como queda plasmado en su artículo de prensa. La humanidad ha padecido lo suficiente por movimientos como éstos, la imposición del pensamiento único.

Manfredo Irigoyen.