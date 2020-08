Colorados quieren candidato de consenso en Montevideo y rechazan presentarse bajo el lema Cabildo Abierto

La Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Carta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

BUSCARÁN ACUERDO

Colorados quieren candidato de consenso en Montevideo y rechazan presentarse bajo el lema Cabildo Abierto

26.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- La Convención Nacional del Partido Colorado aprobó, este sábado, habilitar al Comité Ejecutivo Nacional que negocie un acuerdo electoral en Montevideo y rechazó la propuesta de Cabildo Abierto, que postulaba a Manini Ríos como candidato de la coalición bajo el lema de ese partido.

Convención Nacional del Partido Colorado. (Foto: @NicoAlayón)

La moción fue aprobada por 208 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones. No faltaron, en la sesión plenaria, las autocríticas sobre por qué el partido continúa sin ganar elecciones: se habló de "adelgazamiento electoral", la experiencia "mal ejecutada" con la concertación y la importancia de aliarse con otros partidos como la única posibilidad de disputarle la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio (FA).

El expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, fue el encargado de informar lo que se definió puertas adentro de la coalición: "Quienes integramos la coalición hemos definido la idea de ir con un candidato único en la capital. Estamos enfrentando otra coalición, de partidos más díscolos y con más distancia ideológica de la que ponemos tener nosotros", dijo en clara referencia al Frente Amplio.

Remarcó que se descartó "por razones políticas" la posibilidad de votar dentro de Cabildo Abierto, "no por rechazo a Manini, que merece respeto", sino porque es un partido que "recién nace, sin tradición ideológica que nos una a todos". El denominador común es que sea un partido sin un perfil acentuado, característica que, según Sanguinetti, Cabildo Abierto no cumple.

Según consigna El Observador, el primer convencional en hacer uso de la palabra fue Anibal Glootdofsky, quién, con un fuerte tono de voz, dijo que el partido tuvo en las elecciones nacionales un "excelente programa". "¿Dónde está la falla?", preguntó: "No teníamos las ideas nuestras. Fue un excelente programa hecho por técnicos, pero no por la gente.". "No somos un partido político por más que tengamos una excelente convención. El comité ejecutivo decide el pacto, venimos acá, lo vamos a votar por cédulas, en la jaula chica", zanjó.

Criticó a Sanguinetti por dedicarle "30 segundos" a la postulación de Talvi en caso de que el acuerdo en la coalición no prospere. "Siguió hablando de lo que arreglábamos con los otros", mencionó.

El diputado y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, respondió a Glootdofsky de forma indirecta. "Hay cosas que no estoy dispuesto a dejarlas pasar, una de ellas es que se diga que esto no es un partido, porque es un glorioso partido, con su historia", algo que se llevó aplausos de todos los convencionales. Viera dice que "la única alternativa" para no perder la IMM en manos del FA es unirse con otros partidos. "Es una cuestión matemática, es sumar. Si es difícil sumando, individualmente lo es más", enfatizó.

Ernesto Talvi, senador electo por el Partido Colorado y futuro ministro de Relaciones Exteriores dijo, finalizada la convención, en declaraciones a la prensa que "el Partido Colorado va a trabajar activamente" en lograr consensos con otros partidos de cara a las elecciones departamentales en Montevideo.

"De buscar un candidato de consenso y tratar de que Cabildo Abierto se sume al cause original que era el que estaba realmente planteado", agregó.

El próximo sábado se realizará una votación descentralizada de los convencionales de los 19 departamentos para autorizar al Comité Ejecutivo Nacional de abstenerse a presentar un candidato propio en Montevideo y realizar un acuerdo con los otros partidos de la coalición.

