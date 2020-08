El Tetris cumple 32 años en el mercado occidental

El capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaManini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

EL UNO

El Tetris cumple 32 años en el mercado occidental

29.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El Tetris se gestó en la Unión Soviética de principios de los 80 de la mente del ingeniero Alexey Pajitnov de la Academia de Ciencias de la URSS y por el estudiante de la Universidad de Moscú, Vagim Gerashimov (actualmente empleado de Google).

Gerashimov estaba ayudando por aquel entonces a otro ingeniero a convertir juegos para PC. Fue a través suyo que entró en contacto con Pajitnov, quien había desarrollado algunos juegos de corte psicológico e, incluso, había logrado venderlos. Desarrollar y vender juegos tras el Telón de Acero era algo altamente difícil... e irregular.

“Nuestro plan era crear una docena de juegos adictivos para computadora y juntarlos en un sistema que íbamos a llamar Parque de Atracciones Informático”, explica Gerashimov en su blog.

Un día, Pajitnov llevó a una de las reuniones una idea que había tenido, basada en tetrominós cayendo dentro de un vaso rectangular y apilándose en el fondo. “Creía que el juego podría tener éxito”, asegura Gerashimov.

“Yo trabajaba con un Elektronika 60 (una imitación del miniordenador estadounidense PDP-11), con él juntaba todo tipo de puzles matemáticos y entretenimientos que me habían gustado durante toda mi vida desde que era un niño", según confesó en su día Pajitnov al diario británico The Guardian.

"El programa no era complicado", recuerda el ingeniero. "No tenía puntuación ni niveles. Pero empecé a jugar y no podía parar". Ahí entró en juego Gerashimov: suyo fue el diseño gráfico y la programación en ordenador portátil. De Pajitnov, la idea del nombre.

Su fama no tardó en extenderse por Moscú. De ahí saltó a Budapest, donde se reprogramó para Apple II. Estas versiones llegaron a oídos de Robert Stein, presidente de la compañía británica Andromeda. Este, sin contar con los derechos, se los revende a Mirrorsoft UK y a su afiliada Spectrum Holobyte. El 29 de enero de 1988 lanzan su versión para computadoras, que no tardaría en ser la más popular en Inglaterra y EE UU. Su precio ascendía a 34,95 dólares para PC y 24 para Commodore 64.

Finalmente, Stein llega a un acuerdo con los rusos (a través de la compañía estatal ELORG), aunque solo para la versión PC. Ese mismo año, el juego recibiría el impulso definitivo. El año siguiente Tetris se adjuntó en un cartucho de serie junto a la videoconsola Gameboy de la compañía japonesa Nintendo, lanzada en abril de ese año. Ahí fue cuando todo cambió, precisa Pajitnov a The Guardian.

El cerebro de aquella operación fue Henk Rogers, un editor de videojuegos holandés, que quedó fascinado por el videojuego en la feria Consumer Electronic Show de Las Vegas, en enero de 1988. "Mi primera impresión fue que el juego era demasiado sencillo, que no tenía nada. Pero luego volví y jugué otra vez. Y otra vez. Pronto me di cuenta de que pasaba algo; ningún videojuego me había enganchado tanto como aquel en una feria", recuerda Rogers en The Guardian. Rogers consiguió la licencia y llegó a un acuerdo con el gigante japonés Nintendo. Como se suele decir, el resto es historia...

En 1996, Rogers y Pajitnov fundaron The Tetris Company. Su actividad principal, seguir licenciando el juego a distintas plataformas. La última, al estudio de desarrollo N3twork ha publicado un nuevo videojuego gratuito de Tetris para dispositivos móviles iOS y Android, que llega poco después que Electronic Arts anunciase el cierre de los servidores de sus versiones del juego de Alexey Pajitnov.