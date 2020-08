Bitácora. Año XIX - Nº 821: Oligarquía o pueblo

Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XIX - Nº 821: Oligarquía o pueblo

01.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 3 titulando en su portada: 'Oligarquía o pueblo'.

Escriben en este número:

Robert Barry, Julen Bollain, Amaya Caunedo, Ander Gutiérrez-Solana Journoud, Nicolás González Varela, Teresa Ribera , JosemariRipalda, Michael Roberts, Miguel Salas, Clara Serra, Toby Simpson, Daniel Toledo Lisboa, Esteban Valenti, BarbaraWarnock







Oligarquía o pueblo

Por Esteban Valenti



Cada tanto aparece en el debate o en los discursos latinoamericanos, la alternativa del título. Incluso en la reciente campaña electoral uruguaya. Esta dicotomía no es errónea, ambas categorías existen, pero es imprecisa y vaga y no ayuda a una elaboración profunda en el plano político e ideológico.







La batalla por el salario. El mínimo y el de convenio

Por Miguel Salas



El gobierno, patronal y sindicatos han acordado el aumento del salario mínimo a 950 euros. Quizás usted no lo sabía, pero para algunos el apocalipsis estaba cerca. Los más ricos y quienes les defienden anunciaron casi todas las plagas si se aprobaba el aumento del salario mínimo. No sabemos cuándo llegará el fin del mundo, pero si tenemos muchos datos sobre como el capitalismo maltrata y empobrece a millones de personas, mantiene una odiosa desigualdad social y sobreexplota y precariza a la mayoría.







“Nos cuesta muchísimo pensar contra el capital”. Entrevista a Josemari Ripalda



Josemari Ripalda (Donostia, 1936) es filósofo. Traductor de diversas obras de Hegel y Marx, entre otros, es autor de La nación dividida. Raíces de un pensador burgués: G. W. F. Hegel (Fondo de Cultura Económica, 1978), Fin del clasicismo. A vueltas con Hegel (Trotta, 1992), De Angelis: filosofía, mercado y postmodernidad (Trotta, 1996), Políticas postmodernas. Crónicas desde la zona oscura (Los Libros de la Catarata, 1999) y Los límites de la dialéctica (Trotta, 2005). El pasado mes de diciembre conversamos con él, tras su intervención en el congreso sobre la obra del filósofo JoxeAzurmendi. La entrevista la realizó Daniel Escribano en Donostia.







El capitalismo de las partes interesadas en Davos

Por Michael Roberts



El capitalismo de las partes interesadas: esa es la manera de 'moldear' el capitalismo en algo que incluya a todo el mundo. Ese fue el mensaje de Klaus Schwab, el cofundador del Foro Económico Mundial (FEM), que ahora cumple 50 años con su festejo anual en Davos, Suiza.







Una Renta Básica Incondicional que nos permita avanzar en el siglo XXI

Por Julen Bollain



Es innegable que Euskadi afronta 2020 y los años venideros con múltiples retos que serán claves para el futuro de nuestra ciudadanía. Los datos macroeconómicos muestran que estamos en la antesala de una nueva crisis económica. Se revisan constantemente a la baja las previsiones de crecimiento económico, a la vez que se aprecia cómo tanto la demanda externa, como la demanda interna y la creación de empleo se resentirán en los próximos años.







¿Podemos imaginar un Spotify socialista?

Por Robert Barry



Los servicios de streaming están sometiendo la música a la publicidad y estafando a los músicos, pero podrían ser útiles para finalidades más utópicas.







Mi hijo es mío y su libertad también

Por Clara Serra



La politóloga y filósofa feminista Wendy Brown decía recientemente en una entrevista que una de las mayores debilidades de la izquierda en la actualidad es haberle cedido la libertad a la derecha. Brown sostiene que las derechas han patrimonializado el significante libertad y, así, han podido abanderar la libertad de expresión o la libertad religiosa para combatir las políticas de igualdad e inclusión. Estos días vemos este mismo fenómeno en relación a la polémica acerca del pin parental que Vox, Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en Murcia.







Mika Etchebéhère, una revolucionaria al mando de milicianos

Por Amaya Caunedo



El mando que ejerció durante la Guerra Civil española en el Ejército republicano no fue la única experiencia destacable de la vida apasionante de Mika Etchebéhère. El colectivo Cambalache acaba de reeditar Mi guerra en España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM, un libro escrito por ella y publicado en España en 2003 por Alikornio.







Trabajo esclavo, fusilamientos masivos y cámaras de gas. Gitanos, el genocidio olvidado de la Segunda Guerra Mundial

Por Toby Simpson, Barbara Warnock



Comparado con el Holocausto, el asesinato en masa de medio millón de gitanos (romaníes, sintis y otros grupos) en Europa permanece ignorado y no reconocido. Esta ausencia y la persecución de la que siguen siendo víctimas nos plantean preguntas para las que todavía no hay respuestas claras.







Corrupción. Isabel dos Santos

Por Daniel Toledo Lisboa



El escándalo de la mujer más rica de África salpica a las cuatro grandes consultoras.

El Gobierno de Angola calcula que el agujero generado por las aventuras empresariales de Isabel dos Santos supera los 1.000 millones de dólares.







La ambición climática es también social

Por Teresa Ribera (Social Europe)



Acelerar los cambios para la necesaria transición ecológica sin poner en el centro a las personas tendrá poco recorrido y nos puede llevar a retrocesos difíciles de superar.







Decadencia del imperio estadounidense. Trump en Irán y el síndrome de Nerón

Por Ander Gutiérrez-Solana Journoud. Viento Sur



A la hora de redactar este texto, en el cambiante paisaje de Oriente Medio, las tropas de EE.UU. han asesinado en Iraq al general iraní Soleimani y la respuesta del Estado persa ha sido el bombardeo de dos bases bajo control estadounidense en Iraq. Son estos los últimos episodios en la errática política diplomática y militar de la Administración Trump, política que muestra los síntomas de un sistema sin nadie al mando y al fiel del sistema rompiendo el mismo y la incertidumbre de un futuro por escribir.







Un malentendido llamado Nietzsche (I)

Por Nicolás González Varela. Rebelión



Anticipo del próximo libro Nietzsche: el Agonista reaccionario. El pensamiento político de Nietzsche 1872-1878, de próxima aparición.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy