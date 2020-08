Marcelo Marchese

Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoEl capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

La punta de un iceberg llamada Isaac Alfie

Marcelo Marchese

31.01.2020

"Un estudio del Fondo Monetario señalaba que el Estado puede recibir líquidos 27.000 millones de dólares en los próximos 20 y picos de años con el recurso minero. La pregunta es: ¿puede el Uruguay renunciar a utilizar esos recursos? La gran respuesta debe ser NO". Elocuente, como siempre, así nos hablaba el Presidente José Mujica cuando se discutían las ventajas de abrirle las puertas a ARATIRÍ.

El tiempo, viejo sabio, demostró que esos 27.000 millones de dólares eran pura fantasía y acaso demuestre que serán 3.536 millones de dólares pero en contra, amén de los costos del juicio y de los millones de dólares arrojados a la basura con la Regasificadora. Como vemos, quien juega con fuego termina quemado y las mega inversiones pueden salirnos por la culata.

Hoy nos cuentan que UPM dará miles de puestos de trabajo, y que los miles de millones de dólares que le regalaremos volverán multiplicados, y si este engendro prospera, el tiempo dirá si obtendremos un mango, o si sólo perderemos cifras astronómicas junto a tantas otras cosas.

El antecedente, como se ve, es bastante jodido y la moral de estas gentes, como se sabe, es bastante penosa, pues o bien retrocedieron cuando cayó el precio del hierro, o desde siempre accionaron aguardando este juicio.

Entonces no es oro todo lo que reluce, y lo que pintan por bueno puede ser desastroso. Conviene estudiarlas cuando vienen estas megainversiones, y en particular si daremos el oro y el moro ¿Se han elaborado estudios de impacto económico para concluir que es ventajoso invertir miles de millones para UPM? ¿Se ha discutido el acuerdo públicamente para que los diversos expertos y la democracia toda analicen sus implicancias?

¿Por qué nosotros, que no fuimos consultados, terminaremos garpando millones o miles de millones a la minera? ¿Con qué criterio, nosotros, que no fuimos consultados, daremos fortunas a UPM sin recibir una acción a cambio? El hombre parapetado en su partido político victorioso, dirá que la culpa es del Frente Amplio, lo cual es verdad, pero si una verdad me sirve para lavarme las manos, la verdad es que uso la verdad para lavarme las manos.

Así tenemos que el Frente Amplio abrió las puertas a ARATIRÍ, y ARATIRÍ preparó flor de juicio y contrató a CPA FERRERE, la misma que UPM contrata para iguales propósitos, y como CPA FERRERE no masca vidrio, contrató a Alfie y a Delpiazzo para que escriban sendos informes en aras del juicio.

-¡Pará un poquito! -me dice un ángel que gusta sentarse en mi hombro mientras escribo- ¿Cuando Alfie y Delpiazzo se prestaron a escribir informes, sabían que era para un juicio que preparaba ARATIRÍ contra nosotros?

-Sabían, e incluso al menos Alfie, recibió un texto con instrucciones para redactar su informe.

-¿Pero no sería un informe objetivo que de ninguna manera les sirviera en un juicio?

-Si no les sirviera no lo hubieran presentado, y si no lo precisaran no lo hubieran pagado.

-¿Pero estaban en su derecho al aceptar un buen precio por redactarlos?

-Sí, cualquier trasnacional que pretende estafar a una nación puede contratar como técnicos a ex ministros de las naciones y esos técnicos pueden prestarse a ello a cambio de jugoso dinero.

-¿Pero por qué los contrataron justo a ellos?

-Porque tienen un historial ejemplar, Alfie, por ejemplo, es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y como es evidente, es alguien muy estimado por los organismos internacionales regidos por los grandes capitales.

-¿Los organismos internacionales son regidos por los grandes capitales?

-Sí ¿por qué otro poder serían regidos? El Banco Mundial nació al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de financiar la inversión en el Tercer Mundo por parte de los ganadores.

-Pero Alfie dice que fue el gobierno quien lo llamó a declarar.

-El gobierno dice que no, y el pasaje se lo pagó CPA FERRERE, y éste es el segundo viaje a Washington en el mes.

-La culpa de todo esto la tiene Mujica.

-Es el principal responsable, pero no lo ha llamado ARATIRÍ para que testifique a su favor y no ha escrito sendos informes siguiendo instrucciones y como Alfie hizo eso y estará a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del novel gobierno, da la impresión de no ser la persona idónea para ese cargo.

-¿Por qué?

-Porque no tuvo prurito ninguno en elaborar un informe siguiendo instrucciones para una trasnacional que pretende birlarnos 3.535 millones de dólares. Su fidelidad y su sentido de pertenencia parecen estar en otro lado.

-Pero como técnico no se podía negar.

-Hay técnicos que se niegan o en rigor, no les proponen redactar informes siguiendo instrucciones, y esos técnicos se enfrentan y denuncian el Contrato ROU UPM y la estafa de ARATIRÍ.

-Son todos iguales.

-No es lo mismo Mujica que Zabalza, ni Alfie y Delpiazzo que Panario y Sarthou.

-Yo creo que Alfie está capacitado para realizar una labor ejemplar en la OPP.

-Siempre y cuando no haya algún interés contrapuesto entre una trasnacional y el pueblo uruguayo, no veo por qué no podría llevar a cabo una labor ejemplar.

-Ahora que recuerdo, acá hay algo raro. Cuando empezaron a barajar su nombre para el puesto primero se negó.

-La prudencia le dijo que como profesional al servicio de ARATIRÍ no quedaría en una posición muy heroica para asumir una función pública tan importante.

-¿Por qué luego aceptó?

-Le dijeron que no pasaba nada, que cuando se armara kilombo dijera que su escrito fue imparcial, que lo había llamado el gobierno para testificar, que viajó antes de tiempo pues quería que lo llamaran a testificar antes de tiempo, que no tiene ganas de estar en Washington pues hace un frío que pela, y le prometieron que le cargarían las culpas a Mujica, así como le cargarían las culpas a Tabaré por la joda con UPM.

-¿Pero Lacalle puede hacer algo con respecto a UPM?

-El 1 de marzo puede declarar nulo un acuerdo inconstitucional, pues el Poder Ejecutivo no puede conceder nada en áreas que no le competen, ni poner un río ni un transporte público a disposición de una empresa extranjera, ni permitirle diseñar los planes de estudio. En suma, desde la primera letra hasta el punto final del Contrato, se ha violado la Constitución en un lecho llamado secreto.

-Bueno, me convenciste, pero ¿por qué decís que Isaac Alfie es la punta del iceberg?

-No se llama a un alto cargo público a uno que escribe informes que delatan la contaminación del agua y la tierra o que desnudan la inconstitucionalidad del Contrato ROU UPM. Se llama a un alto cargo a un Consultor del Banco Mundial que alegremente redacta un informe siguiendo instrucciones para un juicio multimillonario. Su nacionalidad uruguaya y haber sido ministro serán usados en el juicio a favor de ARATIRÍ.

-¿Y el iceberg?

-El iceberg son las trasnacionales respaldadas por organismos internacionales que nos reclaman 3.536 millones de dólares y para las que invertiremos más de 4.000 millones de dólares, y esas trasnacionales, para llevar a cabo estas operaciones, arreglan con políticos, profesionales y periódicos que cumplen su función jugando el juego de la mosqueta.

-¿El juego de la mosqueta?

-Sí, el juego de la mosqueta para esconderte la pelotita.

-¿Cómo lo hacen?

-Dicen que ellos no pueden hacer otra cosa pues el gobierno anterior armó este paquete.

-¿Pero no es así?

-Nadie te pone un revolver en la frente para escribir un informe siguiendo instrucciones y si no vas a cumplir la Constitución mejor no te postules para Presidente.

-En todo caso veo que unos y otros están comprometidos con las trasnacionales.

-He ahí el iceberg.

-¿Pero cuál es el iceberg?

-El que en verdad gobierna.