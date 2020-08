Carlos Pérez Pereira

Las reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Carlos Pérez Pereira

03.02.2020

La frase de Liber Seregni "pensar en el día siguiente" no contiene solamente la preocupación de cómo queda el escenario político general, luego de algún acontecimiento que gravite en el futuro.

También pretende llamar a los responsables de mantener aquella costosa unidad en la diversidad, para buscar los necesarios equilibrios actuales. Si eso no ocurre, si se piensa que no solo "el gobierno está en disputa" sino que también el Frente Amplio lo está, los caminos hacia el desastre estarán siendo alfombrados, a veces con la mejor intención de no buscarlo.

Los principios permanentes que orientan el accionar de la izquierda son el de la Ética de los gobernantes en el servicio para el que los delega la ciudadanía, y el de la unidad en la diversidad de todos quienes comparten el pacto político constitutivo. Los otros principios que definen sus programas, condicionan sus alianzas y determinan sus planes de gobierno, estampados negro sobre blanco en las definiciones estratégicas, cambian según las coyunturas socio-económicas nacionales e internacionales. Ellos son el anti-imperialismo- la anti-oligarquía y el anti-patriarcado de una organización que opera dentro del marco democrático-republicano, con separación de poderes y sujeción de las minorías a las decisiones de las mayorías en los plazos constitucionales establecidos. Fuera de esos límites (que son amplios) alguien podrá decir que es frenteamplista o que está de acuerdo con sus propuestas, pero se estará autoexcluyendo en la práctica.

Una organización política debe permitir que su interna contenga las contradicciones de la propia sociedad en la que vive, si quiere ser un producto de ella y, a la vez, organizar las energías que accionan para cambiarla. En ese marco general cohabitan corrientes diversas cuyos puntos de contacto se expresan en aquellos principios expuestos anteriormente y que las sintetizan. La ausencia de esas contradicciones conduce al partido único, de pensamiento único, es decir: a las sectas separadas de las masas y del sentir de las mayorías ciudadanas. De ahí al acto de confundir deseos propios con los deseos de "los demás" hay un pasito. El no contemplar las dos patas de la dialéctica, para generar la síntesis, sigue arrojando el mismo resultado, pese al ya largo siglo de su detección: infantilismo de izquierda (o "enfermedad infantil del izquierdismo", en el lenguaje de quien descubrió esa terrible desviación en los movimientos revolucionarios).

"No avanzamos juntos porque no tenemos más remedio, sino porque nos necesitamos unos a otros", decíamos la otra vez. Esto, que es irrebatible, muchas veces sale en sendas declaraciones, más como exposición de buenos propósitos para la tribuna que para el accionar diario en la diversidad. Y no solo sucede en las cúpulas de las organizaciones integrantes del FA, sino también en sus bases militantes. A veces con tal crudeza que nos hace sospechar de la anuencia tácita de esas direcciones, porque de otro modo no se explicarían ciertas afirmaciones tan rotundas en militantes alineados con sus mandos. A menos que se estuviera produciendo el fenómeno de la rebelión de algunas "bases" contra las direcciones de sus partidos, lo cual es difícil de aceptar.

En discusiones entre compañeros de militancia (sectorizados e independientes) hemos detectado una enunciación que se está haciendo "viral" en el propio FA, que dice que "la sociedad uruguaya se está derechizando peligrosamente, y eso mismo ocurre en una gran parte del Frente Amplio". La reacción a esta esta alarma general, viene a ser que hay que "estrechar filas en la izquierda del FA para protegerla", porque "corremos el riesgo de que nos lleven hacia allá". Estos impulsos proteccionistas, seguramente pasajeros, provienen del reciente revolcón electoral y del chucho que nos ha entrado a varios, luego de ver el desquicio que está produciendo en otros países la pérdida de los gobiernos progresistas. Se explica por eso, pero no se justifica. El paso siguiente es el de definir objetivos "más profundos". Pero como se somete ese propósito al falso dilema entre profundidad y amplitud (como si no pudieran caminar juntas) no queda otro recurso que delimitar, acotar, bloquear propuestas o candidatos, evitar que se procesen discrepancias, aplastar opiniones diferentes, con votos o con estructuras blindadas. Luego a identificar y a designar enemigos internos y después, obvio, luchar contra ellos. En los círculos viciosos de las organizaciones políticas, la retroalimentación de preconceptos y presunciones es reduccionista y más. Porque, una vez designado el enemigo, se activa el pánico de la conspiración, luego el bloqueo de su accionar y, finalmente, la expulsión, la purga, la ruptura o la división. Y esto, que está en el punto de arranque en la tensión interna de toda organización, a veces y con más claridad, se explicita en los análisis académicos de la politología vernácula. Quizás porque allí está la diferencia entre el comentarista de fútbol, que analiza el partido desde la cabina, y el DT y sus futbolistas que tratan de cambiar la realidad en la cancha. Lo malo es cuando el comentarista pretende incidir en el juego, aunque en política no hay disposición moral o ética que lo pueda impedir.

Estamos mencionando aquí la opinión del politólogo que escribe en Brecha, Gabriel Delacoste (GD), sin querer endilgarle a él tales pretensiones, por más que sea discutible que coloque el mote de "liberal" a Martínez y, por tabla, a quienes lo acompañen. Al fin y al cabo, las escuelas de politología tienen sus propias categorías, a su leal saber y entender. Los demás tenemos toda la libertad y la suficiente capacidad de discernimiento para aceptarlas o no. A esas o a otras.

El politólogo, en su artículo muy manejado en los días previos al Plenario Departamental de Montevideo del FA, incursiona en estos temas con un encare muy inteligente, aunque nada novedoso. El texto, leído y replicado por gente que busca apoyo en la academia para refrendar posturas, ha sido blandido por los partidarios del Frente en Disputa con llamativos bríos, para no desaprovechar la oportunidad "histórica" de efectuar verdaderos cambios en la izquierda. Oportunidad brindada por la división sin ruptura, pero expuesta, ocurrida en el Partido Socialista, entre "ortodoxos" y "renovadores", lo que en lenguaje de quienes designan enemigos, se traduce como una pugna entre "revolucionarios" y "reformistas", o entre "socialistas" y "social-demócratas" o, si ustedes prefieren, entre derecha peligrosa e izquierda verdadera y otras dicotomías más o menos sugestivas, para algunas mentes atrapadas en esquemas de Guerra Fría. Para GL, entre izquierda y centro, que viene a ser lo mismo dicho de otro modo. Nosotros discrepamos con estas interpretaciones de los problemas internos del PS, pero no nos extenderemos en fundamentos, porque no agregan nada al propósito de este artículo y por respeto a los compañeros que están procesando sus problemas. Y obviamente no queremos acusar a GD de pretender, con su autoridad de politólogo que reconocemos, incidir en esa interna y en las definiciones del FA. En todo caso eso va de cargo a quien utiliza sus argumentos.

Los problemas internos de un sector o partido que conforma la estructura orgánica del FA, y nada menos que de un sector tan importante y gravitante como el Partido Socialista, inciden en el conjunto, qué duda cabe. Pero los demás frenteamplistas no debemos alimentar los conflictos de la diversidad (al interior de cada sector, o en el conjunto del FA) en detrimento del otro polo de la dicotomía: la unidad. Porque si lo hacemos, corremos el riesgo de robustecer a las fuerzas centrífugas que atentan contra el conjunto. No se trata de decirles "que se arreglen como puedan", se trata de no querer arreglar nosotros las cosas por ellos y, en todo caso, ayudar a que las compongan.

Estamos de acuerdo en que el problema (que venía de antes) explotó con la revisión de Daniel Martínez de su decisión de no ser candidato. Hasta podemos aceptar que estuvo desprolijo (lo cual no es novedad, puesto que el ingeniero ejecutivamente es muy aplicado, pero políticamente es de una desprolijidad solo comparable a la de José Mujica). Daniel Martínez no era solo el candidato del ala "renovadora" del PS; detrás de él se alinearon sectores de peso, con todo derecho y autoridad para exigirlo. Sectores necesarios para los equilibrios de hoy y para el mañana de Seregni. Mal haría entonces el resto del FA en tratar de incidir en esa interna socialista, con la idea de "profundizar definiciones" hacia la izquierda, porque el único mecanismo posible para ello, hoy y aquí, sería el regreso al desacierto del "candidato oficial y los no oficiales", lo que significaría el bochorno de bloquear las pretensiones de todo un sector de opinión que quiere que Martínez sea su candidato. Y lo peor: impedir que sea el pueblo montevideano que decida a quien quiere como Intendente. Otra cosa es la especulación que hace GD sobre las intenciones permanentes de Martínez de ponerse la banda presidencial. Creo que aquí la especulación no tiene en cuenta dos cosas: a) si es así, Martínez tiene tanto derecho como lo tiene cualquiera que quiera presentarse como candidato; al fin y al cabo la misma artillería pesada no se destina a Cosse ni, mucho menos, a Villar. Y b) en la práctica se ha difuminado la leyenda urbana de que quien va a la Intendencia de Montevideo tendrá que ser candidato a Presidente de los orientales por el FA. Mariano Arana, Erlich, Ana Olivera, demostraron que eso no es así necesariamente.

En cuanto a que la reversión de Martínez es un intento, punto menos que desesperado, de los sectores "de la derecha del FA" (término que no utiliza GD, pero que sobrevuela su texto), de recuperar terrenos para mantener el equilibrio de fuerzas, puede muy bien ser solo registrado por el comentarista de la cabina, pero debería ser aplaudido por los que juegan el partido, tanto de un lado como del otro. Esa es, en estas circunstancias, una apuesta franca y decisiva por la preservación de la unidad y la diversidad del FA.

La unidad del FA debe incluir y no excluir, debe unir (vaya paradoja) y no dividir, debe aumentar y no reducir, debe permitir y no bloquear. Y eso es válido para todos, incluidos los sectores con problemas internos, los que, en mayor o menor medida y escala, todos tienen. No dudamos de la enorme generosidad de militantes y dirigentes del PS, quienes, luego de intensas discusiones, pensaron con cabeza amplia en la UNIDAD del FA, de la cuál ellos son un factótum decisivo. Lo demostraron en el Plenario Departamental de Montevideo y en los Comités y Coordinadoras donde discutieron el tema. Y por eso su postura fue la de no bloquear candidaturas, ni siquiera por la vía indirecta (absurdo planteado por militantes en algunas Coordinadoras) de marcar los votos a cada candidato o candidata. También, nobleza obliga, aquella fue, mucho antes, la posición del Partido Comunista, cuyo Secretario General, antes del Plenario Departamental, declaró que su partido mantenía en alto la bandera de la candidatura única, cara a su partido, pero que en estas instancias, en aras de la unidad del FA, dejaría de lado la decisión para aceptar la candidatura múltiple. Así se hace, y así se opera llevando a la práctica las ideas de Seregni, al que mucho apelamos en estas instancias, pero que también olvidamos en otras.

Y aunque la opinión académica, muy bien manejada por la politología, salió días antes de ese Plenario Departamental, e hizo mucho ruido y pesó en el ánimo de muchos militantes y de algunos sectores, en esta instancia el frenteamplismo pudo más y el resultado, beneficioso para el FA, salió reflejado en la resolución de las tres candidaturas.

