José Mújica en Valencia: "El mundo está sometido al riesgo de un holocausto nuclear o ecológico"

Elecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaNada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

PREMIO DERECHOS HUMANOS 2019

José Mújica en Valencia: "El mundo está sometido al riesgo de un holocausto nuclear o ecológico"

04.02.2020

VALENCIA (Uypress)- El senador y ex presidente, José Mujica, está en esta ciudad española para recibir el premio de Derechos Humanos 2019, que entrega la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, donde brindó una conferencia de prensa y opinó del futuro de la Humanidad, de los españoles y de Venezuela, entre otros temas.

Mujica en la conferencia de prensa, en Valencia. Foto: Religión Digital

Dicha conferencia de prensa "despertó gran interés mediático" y "resultó ser toda una lección de Filosofía de la Vida", según consigna el periodista Baltasar Bueno, para el portal Religión Digital, que cubrió el evento.

Introdujeron al acto los presidentes de FxJ, José María Tomás y Tío, y del CVCA, Antonio Esteban Estevan, entidades otorgantes del galardón. Mújica estará en Valencia hasta el 7 de febrero, siendo, aparte de la entrega del premio, el momento más popular será el que se celebrará en el Cetre Cultural del Carmen donde protagonizará un coloquio con los asistentes. Aprovechará para conocer la ciudad, La Albufera y el Tribunal de las Aguas, donde se le impondrá el blusón huertano que, a manera de toga, lucen los síndicos de las acequias del milenario tribunal en sus sesiones públicas.

Mujica comenzó diciendo: "Si bien es verdad que ha habido catástrofes climáticas, lo que está pasando ahora es responsabilidad del (homo) "sapiens", quien, por el contrario, tiene la capacidad de revertir la situación, tiene recursos para hacer zonas habitables lo que parece es inhabitable, para ello tiene que emprender colectivamente acciones que contribuyan a cambiar el clima. Hay un camino de esperanza, si se tiene una actitud activa. Depende de ustedes, de la gente, de que tengamos conciencia de la hora que nos toca vivir".

"La realidad se cambia si hay colectivos que suman. Esta va a ser una lucha larga. Vivimos en el despilfarro, e el consumismo, hacemos más y más basura. Dejamos los problemas de lado, los tapamos, para que los arreglen nuestros hijos. Echamos las culpas a los Gobiernos, pero los Gobiernos son una factura nuestra", añadió.

El hombre, un animal que hace barbaridades

"El (homo) "sapiens" es un animal maravilloso, un animal bestial, pero que hace barbaridades. Hay pueblitos bonitos abandonados, porque no están urbanizados y se van a vivir a megalópolis. Construimos una ciudad, no para que le gente viva feliz, sino por los intereses inmobiliarios. La megalópolis contemporánea es el cultivo de la soledad dentro de la multitud. Sabemos que estamos llenando de microplásticos y sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Antes vivíamos sin plásticos y no pasó nada, se puede vivir sin plástico. Nuestra civilización es maravillosa, pero tiene cantidad de cosas revisables", afirmó.

Mujica dedicó el Premio

"A muchos compañeros anónimos que fueron dejando sus vidas en los caminos de nuestra América, porque pertenecemos a una generación con una filosofía estoica que fue nuestra forma de vivir y que se proponía cambiar el mundo, y así nos fue".

Preguntas

"Con inteligencia y habilidad", consigna el portal citado, "Mújica fue siempre al núcleo del mensaje que le interesaba, no entrando al trapo de preguntas capciosas políticas".

"Para que un mundo sea un poco mejor, tenemos que poner lo nuestro. Darle sentido a la vida. La criatura humana tiene conciencia para sufrir o amar más. El tener conciencia hace posible el que se luche más. Intentar dejar un mundo un poco mejor. Se puede hacer si se tiene una actitud activa".

Dar sentido a la vida

"Estamos programados a querer la vida y se nos va. El problema es qué sentido le damos a nuestra vida. Lo curiosos es que sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo podemos hacer, no podemos enmendar los errores. Es una causa hermosa, vale la pena, está la vida de la especie en peligro. Somos responsables de la desaparición de numerosas formas de vida. La vida es una cosa maravillosa. Lo único que puedo pedir es que tengan causa para vivir. No se si el "sapiens" va camino de autodestruirse, el futuro está en la conciencia humana, la voluntad y sabiduría humana hecha conciencia. No concibo la vida bostezando o amontonando plata", dijo.

Sobre España y su gobierno

Preguntado por España, su situación política, recordó una frase que le dijo el "viejo rey": "Los españoles somos un poco anarquistas". No entró al análisis, comentó -"con humor", según aclara el mismo medio- que España había estado año y medio sin gobierno y no había pasado nada. Indicó que quién era él para meterse en casa ajena o para decirle a Pablo Iglesias lo que tenía que hacer. Lo único que puedo decirles es que quieran y cuiden a su pueblo y que el pueblo les ayude, a los gobernantes y al rey. Hay gente y potencias que les gusta entrometerse en casa ajena e intervenir. Mi país fue intervenido dos veces. Yo no. Tampoco me gusta que se metan en mi casa. "Yo quiero a esa España, como si fuera mi país, contradictoria, de pueblos y naciones yuxtapuestas, si me tocara salir de mi país por lo que fuere optaría vivir en España o en Italia".

Venezuela

Declaró que Venezuela es "víctima de sus propios recursos". "Conocí a Chávez, fui amigo de él. Fue un soñador. Sobre las sanciones económicas internacionales manifestó no estar de acuerdo, pes las sanciones económicas las terminan pagando los pueblos, los humildes, no hay que permitirlo". Lo que pasó en España con Franco. El mundo rico se da el lujo de aplicar sanciones económicas, es una manera de intervenir. No puedo estar de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con Maduro y tampoco como el mundo quiere solucionarlo. No creo que sea un imposible dar una salida a ese pueblo martirizado. No sé si Europa podrá comprender estas cosas".

Sobre su prisión y su condición de preso político

En una de las preguntas se hizo alusión a que él había sido preso político 20 años en su país, anexándole lo de los presos "políticos" que supuestamente había en España. Ni una palabra a lo suyo, ni a lo de los otros. No respondi