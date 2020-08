Intendente de Treinta y Tres quiere que los violadores sean castrados “en frío”

Elecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaNada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Como a los corderos

Intendente de Treinta y Tres quiere que los violadores sean castrados “en frío”

04.02.2020

TREINTA Y TRES (Uypress) – Elías Fuentes, intendente en ejercicio de Treinta y Tres, propuso que a quienes se les halle culpables de violación habría que castrarlos “a bisturí, en frío, un puñado de sal y hasta luego”.

(Intendente Fuentes -izq-/captura/Radio Conquistador)

La polémica propuesta fue realizada por Elías Fuentes, del partido Nacional, segundo suplente del intendente electo Dardo Sánchez y que asumió en consecuencia de la renuncia de este para afrontar la campaña electoral.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa "Contracara" de la radio Conquistador 97.3 FM, de Treinta y Tres, y se pueden apreciar a partir del minuto 15.

Fuentes puso como ejemplo de su medida que los corderitos son "lo más tierno del mundo" y los "chiquilines" lo que quieren es "jugar con uno". Destacó que cuando los padres regalan uno, "lo castran a sangre fría, pum pum (le ponen) una cuestión en las bolsitas ahí, lo apretan y lo largan al campo".

Fuentes se mostró optimista con el avance en temas de seguridad en Brasil bajo la administración de Jair Bolsonaro: "parece que la seguridad empezó a encaminarse en Brasil". Antes no se podía "andar por Río (de Janeiro), por San Pablo" porque era "un peligro bárbaro".



"Ahora lamentablemente sí acá estamos con paños tibios y cosas que no, que los derechos humanos... Pues no, los derechos humanos son para los bandidos, pero los derechos humanos en su casa usted no tiene derechos. Que le violan, dios no permita, a una hijita, como un caso que ha pasado en Rocha... Mire, le voy a decir una cosa que si trasciende no me importa...", dijo Fuentes, y ahí desarrolló su propuesta.

"Ahora le pregunto una cosa: a un tipo como el de Rocha, que violó las hijas adelante de los padres, el otro que viola una niña, dígame, ¿qué placer puede sentir un ser humano con una niña de cuatro años, cinco años, que hemos visto casos?" Para estos casos, dijo que habría que utilizar "esos bisturís de cirujano que lo toca y corta un pelo en el aire", para "castrar" al violador. "Dicen 'no, dale una inyección'. No, cástrelo, un poco de sal y para la comisaría, darle un antibiótico y salvate si podés, porque si el cordero que es un animal, ese hombre es una bestia humana".