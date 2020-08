Esteban Valenti

El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableLa bendita batalla culturalElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Montevideo, una ciudad para amar

Esteban Valenti

06.02.2020

Estos son tiempos poco románticos, prácticos, veloces, donde no hay mucho espacio para unir conceptos como la ciudad y el amor. Es posible, pero como yo tuve con Montevideo un amor a primera vista cuando tenía 8 años en 1956 y vine a vivir un año en esta ciudad, no me resigno a sobrevolarla sin sentimientos o simplemente como una ciudad obligada para vivir.

Muchos saben que yo no nací aquí, ni siquiera di mis primeros pasos en Montevideo, llegué de Italia con ocho meses de edad a Buenos Aires, así que mi testimonio tiene sus bemoles. Llegué a Montevideo en un vuelo en hidroavión de CAUSA y cursé mi segundo año de escuela pupilo en el colegio Erwin School de la avenida Ponce, porque mi padre trabajaba literalmente día y noche en el Victoria Plaza Hotel inaugurado hacía muy poco.

No voy a reconstruir los muchos recuerdos que tengo del Montevideo de hace 64 años, ni siquiera de mi segundo periodo en el año 1961, ni mi regreso del exilio a fines de 1984, quiero mostrar porqué Montevideo, tiene un pasado, una historia, un potencial particular para enamorar a sus habitantes y visitantes, que perdió hace mucho y no ha logrado recuperarlo.

No es una ciudad monumental, aunque tiene algunos edificios absolutamente únicos y desproporcionados por tamaño y belleza a sus dimensiones, primero entre todos el Palacio Legislativo. Pero son tantos, de tan diversos estilos, de épocas diferentes y con funciones muy variadas que me llevaría una larga investigación. Y no se trata solo de edificios, sino de monumentos, estatuas, parques, plazas, templos, boliches, teatros, restaurantes, estadios, rincones y de resabios de otras épocas.

Lo más importante era y fue el clima de una ciudad amable, hospitalaria, llena de sorpresas, de buenas sorpresas, de edificios públicos magníficos y de casas privadas o negocios con una gran personalidad. Montevideo fue y todavía le queda la condición de un importante laboratorio de arquitectura y urbanismo. Tiene además dos condiciones naturales únicas o que he visto muy pocas veces en mis viajes: un puerto en una bahía magnífica, con un pequeño cerro como vigía y, una larguísima rambla bordeando playas de arenas blancas. Es una ciudad de mar, aunque esté sobre un río. Tiene carácter marino, miradas marinas, una latitud marina y sensibilidades marítimas.

Pero por sobre todas las cosas, la suma de las obras y la realidad natural, la ayudaron a tener una especial dimensión humana. Es la ciudad que yo conozco que tiene derecho, mejor dicho tiene la obligación de ser nostálgica, de que la mirada hacia el pasado nos llene de nostalgia y orgullo.

Es una ciudad democrática por su concepción original, por sus obras públicas, por sus parques y sobre todo por sus playas, sus escuelas, sus hospitales, sus estadios deportivos, sus museos, sus avenidas y bulevares.

No se pueden amar las ciudades por sus recuerdos, por su pasado, necesitan vida, vitalidad, abrazos actuales a su gente y a sus visitantes y Montevideo se acostumbró lentamente a una meseta de mediocridad y de malos servicios o de pobres servicios. No fue capaz de seguir el paso de los tiempos y sobre todo del asalto de las cosas malas de estos tiempos.

Esa es la primera condición que debemos reclamarnos a nosotros mismos, a sus habitantes: no podemos resignarnos a esta meseta de estabilidad mediocre, que mientras el país y muchas otras medianas y pequeñas ciudades del país progresaron, Montevideo vegetó o a lo sumo tuvo pequeños saltitos.

Montevideo es una ciudad, un departamento de conflictos, de tensiones, de zanjas sociales profundas, de diferencias abismales en algunos de sus indicadores sociales. No debemos aceptar que una línea oscura, una frontera nos separe, nos divida entre el sur y el norte. No es una línea imaginaria, es bien visible y de profundo significado humano y social. No se puede amar una ciudad injusta y de grandes contrastes. Yo jamás podría amar la ciudad con el más hermoso escenario natural del planeta, Río de Janeiro, porque en ella conviven las mayores diferencias y tensiones sociales.

Montevideo, no es igual, pero la línea oscura se ha ido consolidando y nos hemos acostumbrado. Para enamorarse hay que volver a construir una ciudad limpia, siempre, no como un hipo contra natura. Limpia en todas sus zonas y barrios. Es lo básico, lo que debemos exigir, lo que debemos reconquistar a cualquier costo. Una ciudad sustentable, a la vanguardia de la sustentabilidad, como lo está el país en la lucha contra el tabaquismo. Se pudo y se puede.

Debe ser una ciudad cómoda, para moverse, para viajar, para cruzarla en todas las direcciones y en los más diversos vehículos y que prevea los cambios que sin falta ya se están observando. Debe ser un espacio limpio en sus calles, plazas, avenidas y también en su costa y en su atmósfera. Una ciudad saludable. Implacablemente saludable.

Debe construir en forma permanente sus espacios colectivos acordes a esos cambios y al progreso social y cultural que nos merecemos los uruguayos en nuestra capital. No puede decirse que no se ha hecho nada, se han hecho muchas cosas pero son desproporcionadas a las nuevas necesidades y al crecimiento del país.

Una ciudad no se la ama solo por necesidad, porque se vive en ella, ni por cosas volátiles y etéreas, sino por una mezcla poderosa de cosas bien concretas y prácticas, aparentemente chicas, pero vitales, como la limpieza, la iluminación, las veredas, los servicios, la movilidad, el estado de sus centros y de su patrimonio y por otro lado porque transmite en forma permanente un mensaje de progreso, de aspiraciones, de sueños. Y los sueños ciudadanos y departamentales son concretos pero también un poco delirantes, más allá de la cotidianidad.

En definitiva una ciudad con servicios que nos faciliten la vida cotidiana y el esparcimiento y el goce de nuestra capital, que nos transmita una realidad y un mensaje de eficiencia, de inteligencia, del uso de las nuevas tecnologías para mejorar todos los servicios y no para encerrarnos cada uno en su agujero personal y cuadriculado.

¿No tenemos plata para grandes proyectos? Es falso, es timorato, es falto de imaginación y sobre todo es el colmo de la burocracia. Y Montevideo es una ciudad que está muy lejos de sacudirse la burocracia de encima. Hace décadas que tenemos horrores, por ejemplo en la rambla, en muchos otros puntos y que no se hace nada o casi nada, amparados en la burocracia, en los trámites, en las mentalidades burocráticas.

Piensen en las ruinas de la vieja compañía del gas en la rambla, en el dique Maúa, en el puertito del Buceo, en el Cerro de Montevideo, en la Estación Central y muchas otras situaciones. El adefesio del CH20, ese horrible edificio en ruinas en la rambla, todavía estaría allí si un puñado muy pequeño de funcionarios del Estado no se la hubiera jugado y se hubieran arriesgado.

Muchas veces hemos quedado atrapados entre la comodidad, las normas absurdas, el miedo al riesgo y el paso inexorable del tiempo para no cambiar, para no mover el horizonte y las ambiciones que requiere Montevideo. Y son responsabilidades de la Intendencia, porque sin la voluntad de un intendente que dispone de un enorme poder, nada de eso cambiará.

Se nos vienen las elecciones departamentales y municipales y pueden ser un momento insustituible para discutir de las cosas urgentes, de los cambios imprescindibles y de los sueños necesarios para darle un fuerte impulso a todo el departamento, a la ciudad y su zona rural.

La danza de nombres en ambos bloques, sin ideas detrás, sin iniciativas que nos entusiasme y nos convoquen con urgencia a movernos, es preocupante. Los montevideanos y los uruguayos no se enamoraran de un sillón, de un palacio de ladrillos, de un sindicato que piensa solo con el bolsillo y con la prioridad absoluta de hacer lo menos posible al mayor costo.

Debería ser una campaña electoral que se eleve aunque pegada al duro suelo de las necesidades básicas, la limpieza, la iluminación, la movilidad, el transporte, sus veredas, sus espacios públicos y su proyección urgente hacia el futuro que ya se nos vino encima.

Un proyecto progresista de ciudad, de departamento, que no corre detrás de los problemas, de la polución, de la inseguridad, de la fractura social, sino que las afronta en su conjunto con el aporte de todas las capacidades intelectuales y culturales de los montevideanos. Es mucho, es infinitamente más fácil escribir, describir las cosas, que hacerlas, pero nos hemos acostumbrado a un realismo ramplón que niega nuestra historia, nuestros delirios, nuestras enormes posibilidades. No se trata de refundar nada, sino de ser capaces de asumir el mensaje optimista del pasado en estos nuevos tiempos.

Una última reflexión, no tan departamental: si el progresismo quiere dar una auténtica batalla por un retorno diferente para conducir el destino nacional, tiene que comenzar desde Montevideo y Canelones. Demostrar que no habla de cambios, que los construye. Con firmeza y con humildad.