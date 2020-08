Bitácora. Año XIX - Nº 822: Sacudiendo las agujas. Certezas, optimismo y gobernabilidad

Cabildo Abierto, ¿almas en pugna?No quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XIX - Nº 822: Sacudiendo las agujas. Certezas, optimismo y gobernabilidad

08.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 10 titulando en su portada: 'Sacudiendo las agujas. Certezas, optimismo y gobernabilidad'.

Escriben en este número:

Giorgio Ardeni, Dante Barontini, Olmedo Beluche, François Bougon, Federico Delgado, Antonio Estella, Manuel Garí, Julio César Guanche, Claudio Katz, Ludovic Lamant, Norma Rangeri, Roberto Sansón Mizrahi, Pedro Soriano, Manuel Sutherland, Alberto Tena, Esteban Valenti



Sacudiendo las agujas. Certezas, optimismo y gobernabilidad

Por Esteban Valenti



El 1 de marzo cambia el gobierno en el Uruguay ¡Chocolate por la noticia! Lo importante serán los hechos, los cargos, pero también los mensajes y, en estos dos meses desde que se confirmó el triunfo de la coalición multicolor, tenemos múltiples insumos para opinar. Primero entre todos, es el proyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero también el clima, el tono que se transmite desde diferentes integrantes del nuevo gobierno nacional. Esto último importa mucho.







Fideicomisos especializados en la economía popular

Por Roberto Sansón Mizrahi



Superar las duras condiciones que hoy agobian y mantienen acorralada a la economía popular exige establecer un efectivo sistema de apoyo, incluyendo desarrolladoras de emprendimientos asociativos de base popular y fideicomisos especializados en financiarlos con una combinación de inversión y crédito.







La tormenta de la deuda externa argentina

Por Federico Delgado



La sociedad argentina se encamina hacia los dos meses del nuevo gobierno que asumió el ejercicio del poder el 10 de diciembre de 2019. En medio de una agenda ambiciosa, en gran parte impuesta por la realidad material, que apunta a reducir los dramáticos niveles de pobreza, a restablecer el rol del Estado como articulador de la convivencia social y a diseñar mecanismos capaces de dotar a las instituciones públicas de recursos que generen las condiciones para democratizar la vida de los ciudadanos, aparece una vez más la deuda externa como un factor que condiciona el diseño y la implementación de las políticas públicas. Pero lo hace de un modo peculiar, porque emerge como si se tratase de una discusión numérica entre un acreedor y un deudor y no como un factor existencial para los ciudadanos.







Italia: el significado de la derrota de Salvini en Emilia-Romagna. Dossier

Por Giorgio Ardeni, Norma Rangeri, Dante Barontini



Socorro rojo, aunque las fracturas sociales permanecen

Elecciones en Emilia Romagna. No es Salvini quien ha perdido, sino el centro-izquierda quien ha ganado, contra todo pronóstico. Entonces ¿está bien lo que bien acaba?

Salvini ha sido frenado gracias al pálpito democrático del antiguo corazón rojo, que ha despertado y se ha sentido interpelado por el llamamiento de las sardinas, acudiendo a las urnas.







Tom Paine y la Renta Básica ¿Un nuevo contexto?

Por Alberto Tena



La idea de que la Renta Básica (RB) tiene una historia, un pasado, es en realidad bastante actual. Su historización hace parte del esfuerzo intelectual que durante los años 80 una serie de autores continentales, con Philippe Van Parijs a la cabeza, realizaron en paralelo al desarrollo de la concepción de RB que conocemos y discutimos hoy en día.







La agonía de las estadísticas sociales y la crisis de la modernidad

Por Olmedo Beluche



En Panamá encuentra expresión uno de los síntomas más claros de la crisis de la modernidad o de la cultura moderna: la agonía de las estadísticas sociales. Las estadísticas sociales panameñas parecen heridas de muerte y son víctimas de un ataque sistemático de gobiernos al servicio de dos amos: una oligarquía financiera saqueadora de los bienes públicos y un capitalismo neoliberal decadente impuesto desde el exterior, por el Fondo Monetario Internacional y otros monstruos semejantes.







La fraternidad, ese fantasma. La República cubana en José Martí

Por Julio César Guanche



La libertad supone la ausencia de dominación, no la benevolencia del amo.

La Oda a la alegría, de Friedrich von Schiller, fue publicada por primera vez en 1786.







Venezuela: Perspectivas económicas para el año 2020

Por Manuel Sutherland



De forma sintética podríamos resumir algunas de las posibles tendencias a observar en el año 2020. Este devenir estimado, se construye con base a una probable continuidad de la senda por la cual transcurrió el país en el último año y que merece un análisis concreto. La extraordinaria dificultad que extraña la proyección en cuestión, dificulta en extremo la certeza que pudiera adquirir nuestra apreciación del comportamiento de las variables que examinamos en prospectiva. A pesar de ello, esperamos que este ejercicio sea útil a todo aquel que entiende que otro es país es posible y urgente.







China: en plena movilización anti-virus, surgen críticas en el seno del Estado-Partido

Por François Bougon



Si es hora de la unión nacional, surgen críticas en el seno del sistema para denunciar la lentitud de las decisiones tomadas por las autoridades locales. El Tribunal Supremo incluso ha alabado el trabajo como denunciantes de ocho habitantes de Wuhan, el epicentro de la epidemia.







Con el Brexit, la UE se hace desmontable

Por Ludovic Lamant



Mientras el preámbulo del Tratado de Roma hablaba de una « unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa », la salida de Reino Unido de la Unión Europea, tres años y medio después del referéndum, demuestra que es posible deconstruir Europa. ¿El riesgo de propagación es creíble?







Primarias en EE.UU. La gerontocracia al poder

Por Pedro Soriano



Once candidatos demócratas se disputan a partir del 3 de febrero la nominación. El dilema es elegir entre un moderado, un liberal, o un socialista.







Desunión Europea. Después del brexit

Por Antonio Estella



La UE se enfrenta a un dilema de casi imposible resolución. Si cierra el mejor acuerdo posible con el Reino Unido, otros países reclamarán el mismo tratamiento.







Economía global. Sombras en Davos y Davos en sombras

Por Manuel Garí



El propósito del capitalismo es impulsar su regeneración de la mano de un desvío hacia la ética (y la estética) sin cuestionar las bases que lo sustentan.







El quinto peronismo a la luz del pasado

Por Claudio Katz. Rebelión



Con la presidencia de Alberto Fernández comienza el quinto gobierno peronista de la historia argentina. Aún se desconoce la modalidad de justicialismo adoptará ese mandato y los cuatro antecedentes previos ofrecen pistas contradictorias. Ese movimiento transitó por caminos contrapuestos que explican su permanencia.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy