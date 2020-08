Marcelo Marchese

Cabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableLa bendita batalla culturalElecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockCovid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaMéxico “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿Qué diablos es el coronavirus y qué diablos pensamos cuando pensamos que pensamos?

Marcelo Marchese

06.02.2020

Los grandes medios de comunicación nos han informado que la nueva vedette del mundo de las pestes se originó en un mercado siniestro donde algún chino se comió un murciélago. Años atrás el mismo coronavirus había sido transmitido por un felino salvaje que fue devorado por gentes que devoran inmundicias.

Es un asunto cultural qué es una inmundicia y qué cosa no lo es: lo que unos comen con fruición generará en otros vómitos, e incluso si alguien comiera una comida tabú inadvertidamente, enfermaría y moriría sin remedio. He ahí la importancia del hecho cultural.

Así que allá tenemos aquella gente rara que come cosas raras. La vedette desplazada, la africana Ébola, también fue transmitida por animales salvajes y un pequeño Drácula fue hallado culpable. Antes fue el SIDA, pues uno se comió un mono o se lo fornicó.

¿Qué medios son estos que nos informan sobre las causas de las pestes? Hay cuatro o cinco grandes medios de comunicación a nivel mundial y luego hay cuatro o cinco grandes medios de comunicación a nivel nacional que replican un enorme porcentaje de la información que fabrican aquellos grandes medios. Cuando la guerra con Irak repetían que Irak tenía armas de destrucción masivas, y cuando la Guerra del Paraguay decían que había que desalojar al tirano del Paraguay para beneficio de los paraguayos. Una y otra guerra sólo trajeron miseria y muerte a iraquíes y paraguayos, sin embargo, la gente sigue confiando en estos medios y repite las macanas que estos medios informan.

¿Por qué estos medios difunden macanas? En el caso de esas guerras, porque estaban involucrados. Para robar, hay que saber ocultar, o despistar. Los propietarios de estos medios son propietarios de gran parte del mundo o en su defecto forman parte de una alianza formada por los grandes propietarios del mundo. Nunca olvidemos el dato que oficia a modo de enorme nube negra sobre nuestras Democracias: 26 sujetos son tan ricos como 3.800 millones de personas.

¿Por qué una noticia es relevante y otra no? ¿Por qué se le da voz a un papanatas que defiende el libre mercado y se silencia a uno que defiende la economía de su País? ¿Por qué se le da un Premio Nobel de la Paz a un asesino y un Premio Nobel de literatura a un escritor intrascendente? Si se habla de lo que los medios escriben y publican, entonces lo que los medios escriben y publican se convierte en realidad. Si los grandes medios apuntan desde siempre a una visión de los hechos, esa será la visión de los hechos de las grandes masas. Ellos crean la realidad, pues ellos crean la forma de pensar.

Las masas mandan, se determina entonces la forma de pensar de las masas.

¿Alguno de los que repiten que los árabes son todos fanáticos ha hablado alguna vez con un árabe? ¿Alguno de los que repite que el Coronavirus fue transmitido por un murciélago se aproximó alguna vez a un microscopio?

No tenemos idea de cómo se originó el Coronavirus, ni el Ébola, ni el SIDA. Sabemos lo que provocan: miedo. Sabemos que alguien hace fortunas vendiendo remedios y vacunas, y sabemos, por mera lógica, que mientras existan enfermedades habrá quien haga fortunas vendiendo remedios y vacunas. También sabemos que no salimos del fuego y ya caemos en las brasas: Notre Dame, Amazonas, Australia, Calentamiento Global, Guerra Mundial Inminente, Pestes.

¿Qué conclusión saca aquel que ve el mundo a través de los informativos? El hombre es un mono asesino y si logró sobrevivir sobre todos los otros monos y bestias, es por ser el más asesino de todos. Así que el hombre es malo por naturaleza. El hombre terminará arrasando la vida en el planeta. Sólo una mayor racionalidad podrá evitar el desastre y la racionalidad, como sabemos, anida en Occidente. Malos y dementes hay por doquier, pero allá en el Oriente son legión, incluso se comen hasta los perros y tienen religiones ridículas. En Oriente La Ciencia no encuentra consuelo, aquí en Occidente encuentra refugio para lanzar luz sobre la oscuridad.

Hay una palabra que te quieren esconder y esa palabra es "Orientalismo" ¿Qué diablos es el orientalismo? La visión que los occidentales hicimos del Oriente a lo largo de siglos ¿Qué tiene de malo que tengamos una visión de ellos? No tiene nada de malo y es inevitable, el problema es que esa visión es un profundo disparate y a la hora de los hechos, ha venido fenómeno para invadirlos, asesinarlos y saquearlos.

¿Pero afirmás que los murciélagos no generaron el coronavirus o afirmás que eso no se puede saber? Yo no afirmo nada, sólo pregunto cómo supiste que lo habían generado los murciélagos. Ahora bien, tengo una profunda sospecha y ya con esto ves que las sospechas tienen la misma fuerza que las certezas, en tanto sean alentadas por una idea verdadera. Si una idea es correcta, se labra un camino entre los hombres.

Toda enfermedad tiene un componente mental, en el caso que toda enfermedad no sea sólo mental. Pero supongamos que no, que hay un virus externo por ahí ¿Cómo se genera? ¿Qué cosa lo origina, pues antes, no estaba? Lo origina la naturaleza. Todo un misterio. La naturaleza origina también mutaciones ¿Por qué causas y siguiendo qué leyes? No se sabe, y como se ignora, se usa una palabra comodín: el azar.

Supongamos que como la naturaleza también es el hombre, el hombre produzca sin saberlo el virus. El "sin saberlo" es muy complejo. Si alguien fabricó en un laboratorio el SIDA y el Coronavirus yo no lo sé y de ahí también el "sin saberlo". Ahora, inconsciente del todo o consciente por muy pocos, ahí está el virus que se usa para algo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El Miedo. Luego, el dinero. Venden los diarios el coronavirus, se venderá la vacuna para el coronavirus. Pero el negocio es el miedo. El miedo construye murallas y levanta ejércitos. El miedo acribilla las puertas con cerraduras y arruina los jardines con rejas. El miedo exige y reclama. Cada vez estamos más separados, nosotros del Oriente y nosotros de nosotros mismos. El miedo domina y con miedo se toman malas decisiones. Y además, la culpa ¡Llevamos el mundo a la ruina! ¿Llevamos el mundo a la ruina? ¿Quiénes?

Los grandes medios mienten. Los gobiernos mienten. Las grandes empresas mienten. Todo lo que creemos es falso. Artigas no fue el Padre de la Patria. Nadie declaró la Independencia en 1825. La Edad Media no fue un período oscuro. Los hombres no andaban temerosos en la Edad de Piedra. Los árboles piensan. Los ríos están vivos. Las piedras tienen vida. Hay gente que mueve cosas con la mente. Hay gente que cura a otros con palabras. Hay gente que adivina el futuro. No sabemos el poder que puede desplegar cada uno de nosotros. La humanidad hizo lo que el más valiente de los hombres se animó a hacer. No hay límite a tu mente. No tiene fin el poder de tu mente ¿Qué es tu mente? ¿Dónde termina? ¿El sol que estás viendo hundirse en el horizonte no es parte de tu mente?

El esclavo ve un mundo que justifica al amo. Al ave su nido y al lobo su cueva, pero tú no eres dueño de nada. No hay nada entre el ave y la paja y el lobo y la tierra, pero algo se interpone entre el hombre y la naturaleza. He ahí el conflicto, sabés que con cada cosa que hacés alimentas a un monstruo. Nada es real. Todo es ilusión. Ves el mundo con miedo y culpa, los dos ojos del esclavo.

El virus no es allá, ya está acá entre nosotros. Ya inoculó lo que debe inocular. El virus se llama "orientalismo", y afecta a los ignorantes, racistas y traumados. Y se llama miedo, un mar sin orillas donde chapoteás penosamente. Y se llama culpa, terrible bolsa de piedras que cargás todo encorvado y te impide no sólo ver el cielo, también te impide ver el camino que conduce al abismo.