Bitácora. Año XIX - Nº 823: Feminismo y LGBT e I…

El tiempo de la nostalgiaPresidente, tiene razón: la CEPAL se equivocóCavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteHistorias Reales. Capitulo 29. Talvi, el mérito de irseUPM potabilizando una pizca de agua. Un ogro filantrópicoAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titulares5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XIX - Nº 823: Feminismo y LGBT e I…

15.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 17 titulando en su portada: 'Feminismo y LGBT e I…'.

Escriben en este número:

Rolando Astarita, Ben Burgis, Antonio Caballero, Ignacio Echevarría, Marcelo Expósito, Eduardo Gudynas, Francisco Louça, Guido Moltedo, Alejandro Nadal, Esther Peñas, Xulio Ríos, Michael Roberts, Vicente Rubio-Pueyo, Yehuda Shaul, Murray Smith, Esteban Valenti







Feminismo y LGBT e I…

Por Esteban Valenti



Todos sabemos precisa o aproximativamente que es lo que quiere decir feminismo: es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres además de una teoría social y política.(RAE). Debo admitir que es una definición polémica, mejor dicho que muchos quieren poner en discusión.







Con la pandemia, solo faltaba la amenaza económica

Por Francisco Louça



Algunas agencias hacen escenarios del choque del coronavirus que van desde un peligroso 1.5% a un alucinante 6% del PIB, lo que implicaría una grave recesión global. (...) Estamos en un momento en que todos temen que alguien encienda una cerilla al lado del barril de pólvora.







EEUU: Los trucos económicos de Trump se agotan

Por Michael Roberts



“La economía ha alcanzado el 3 por ciento. Nadie pensó que estaríamos cerca. Creo que podemos pasar al 4, 5 y quizás incluso al 6 por ciento". - Donald Trump, 16 de diciembre de 2017.







Israel-Palestina: Jared Kushner no ve la brutal ocupación que ayudé a imponer

Por Yehuda Shaul



Como soldado, hice observar dos sistemas legales separados para israelíes y palestinos. El plan de Trump quiere hacer permanente esta realidad.







Sanders, Iowa y un método de primarias demócratas mejorable. Dossier

Por Guido Moltedo, Ben Burgis



Iowa fue una farsa, pero Sanders consiguió más votos que cualquier otro demócrata



Con el 97% del voto de los “caucus” de Iowa, Donald Trump aplastó a sus oponentes, William Weld y Joe Walsh, cada uno de los cuales consiguió solo un 1%. Los republicanos celebraron sus propios “caucus” de Iowa el lunes, algo así como una parodia de los que de veras importaban, los del Partido Demócrata el martes.







Brexit: las consecuencias económicas y financieras

Por Alejandro Nadal



Reino Unido ha abandonado definitivamente la Unión Europea. El referéndum del 23 de junio de 2016 ha llegado a su culminación. Los ciudadanos de Reino Unido ya no son ciudadanos de la Unión Europea (UE). Es un acontecimiento de gran importancia tanto para el proyecto de una Europa democrática como para Reino Unido. Y las repercusiones se harán sentir en el mundo entero.







Auschwitz, el Papa y “la memoria como deber”

Por Rolando Astarita



En la entrada anterior (aquí) critiqué el silencio de buena parte del progresismo argentino con respecto al amparo que dieron el Estado y los gobiernos argentinos a criminales de guerra nazi. En esta nota trato otra forma de este hipócrita silencio: el referido a lo que hizo el Vaticano en los 1930 y 1940. El disparador de este recordatorio es la reciente declaración del papa Francisco: “Ante esta enorme tragedia, esta atrocidad (se refiere al genocidio, a Auscwitz), no es admisible la indiferencia y es un deber la memoria”.







Chile: Académicos y evaluación ambiental ¿cooptados por empresas?

Por Eduardo Gudynas



Otra vez quedaron en entredicho las evaluaciones de impacto ambiental, ese instrumento clave para determinar si un futuro emprendimiento es aceptable o no desde un punto de vista ecológico. En una confesión pública impactante, un conocido académico reconoció que los científicos y técnicos que preparan esas evaluaciones han sido “secuaces” y “cómplices” de las empresas que los contratan. Esos reportes, muchas veces de enorme complejidad, son los que empresas deben elevar a las autoridades, y que en no pocas ocasiones terminan siendo los justificativos que legitiman las aprobaciones de emprendimientos que son rechazados o denunciados localmente.







La Ley del Valor de Karl Marx en el ocaso del capitalismo

Por Murray Smith



Nota del autor: El siguiente artículo es un pasaje abreviado y editado del primer capítulo de mi El Leviatán invisible: la Ley del valor de Marx en el crepúsculo del capitalismo, publicada por HaymarketBooks en 2019 como parte de la serie de libros Materialismo histórico.







Ética y Estética

Por Ignacio Echevarría



George Steiner y la impertinencia

El crítico literario, fallecido el pasado 3 de febrero, se opuso a las más conspicuas tendencias de la modernidad haciendo gala de una deliberada ‘no-pertenencia’ al territorio configurado por esta.







Michael löwy / sociólogo marxista

Por Esther Peñas



“Solo un movimiento revolucionario de masas puede acabar con el capitalismo”.

Hablar de marxismo hoy en día exige una referencia obligada: la de Michel Löwy (Sao Paulo, 1938), quien además es uno de los más firmes impulsores del ecosocialismo anticapitalista. El que fuera director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia acaba de publicar Cristianismo de liberación (El Viejo Topo), un ensayo en el que construye un espacio de entendimiento y lucha conjunta entre revolucionarios cristianos, ateos y agnósticos a partir de la relectura de ciertos clásicos como Marx, Engels o Bloch, pero también de Benjamin o Boff.







Bernie ya ha ganado (Iowa)



Por Vicente Rubio-Pueyo. Nueva York

El senador demócrata consigue su primera victoria, a pesar de la manifiesta hostilidad de gran parte del ‘establishment’ demócrata y de los medios, empeñados en dar como vencedor a Buttigieg, un candidato más de su gusto.







Nuevos liderazgos en América Latina (i) / ofeliaFernández

Por Marcelo Expósito



“La construcción de nuevos liderazgos feministas está cambiando las agendas políticas”

En esta serie conoceremos a nuevos líderes latinoamericanos. Comenzamos con la jovencísima diputada del Frente de Todos en Buenos Aires.







Diccionario político del coronavirus

Por Xulio Ríos. Observatorio de la Política China



La irrupción del brote de coronavirus en China ha incidido en una serie de tópicos que permanentemente se reiteran en las informaciones que difunden los medios de comunicación y las autoridades y que dibujan un elenco de factores de incidencia en la gestión y evolución de la crisis.







Un general del Ejército colombiano expresa públicamente su pesar por la muerte de un sicario del narco



Por Antonio Caballero. Semana



A sangre fría

Nota de Rebelión: El general Eduardo Zapateiro manifestó, acongojado, su dolor por la muerte del sicario de Pablo Escobar, militante del Centro Democrático, uribista acérrimo y partidario a muerte del presidente Duque. El pésame de Zapateiro, cuestionado por sus vínculos con los falsos positivos, con amenazas a miembros de la oposición y líderes sociales, chuzadas, no es casual. Como tampoco es casual que no lamente la muerte de cientos de líderes sociales, dirigentes de oposición, e izquierdistas que asesinan todos los días en Colombia. Esos si no son colombianos, al parecer. Esos no mueren de cáncer. A esos los matan. Y los matan gente como Popeye, en alianza con los hombres de Zapateiro, como quedó comprobado con el caso de Dimar Torres en el Catatumbo.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy