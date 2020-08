Daniel Martínez sobre propuesta del boleto obrero: “Ya existe”

La invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteHistorias Reales. Capitulo 29. Talvi, el mérito de irseUPM potabilizando una pizca de agua. Un ogro filantrópicoAMLO y sus molinos de vientoAmérica Latina en el coronavirusParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarUn lujo miserableElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titulares5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Política Te encuentras en:

“SE JUSTIFICARÍA MÁS UN TREN POR 8 DE OCTUBRE QUE POR AV ITALIA”

Daniel Martínez sobre propuesta del boleto obrero: “Ya existe”

14.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- Daniel Martínez dijo, en una entrevista al diario El Observador, que “pensó que su candidatura a la Intendencia de Montevideo podría sumar y ser útil para la historia de equilibrios del Frente Amplio”, al tiempo que criticó la propuesta del tren de la costa, y aclaró que el boleto obrero ya existe.

@Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Sobre la reelección, su sentido de responsabilidad y los equilibrios

Martínez dijo, en la citada entrevista que un "sentido de responsabilidad" lo llevó a impulsar su reelección por el sillón capitalino: "Un sentido de responsabilidad y el hecho concreto de que me vinieron a buscar. Cuando vienen candidatos que estaban en danza y plantean que tenía que ser candidato, aparte de que el equilibrio siempre es bueno... Entre las muchas corrientes políticas del Frente, todas respetables, hay una corriente que tiene una importante representación parlamentaria, el MPP, que tiene su candidato; hay otra fuerza que tiene representación parlamentaria, pero también mucho peso en las bases que es el Partido Comunista y tiene su candidato. El resto de la gente, con grupos muy diversos, prácticamente en la inmensa mayoría decidieron apoyarme y me fueron a buscar. Me dijeron: la historia del Frente es la historia de los equilibrios y si hay una persona que genera unanimidades entre todos ellos sos tú".

A pesar de estar con un "gran nivel de cansancio" por el esfuerzo de la campaña, entendió que podía se "útil": "Estamos para sumar".

Sobre el Partido Socialista

Señaló que cuando el Partido Socialista, sector al que todavía pertenece, decidió no apoyarlo, él respetó y no quiso meterse en la interna. "Quiero cualquier cosa menos hacerle mal al PS. Hubo cosas que dolieron pero ya está. Y yo estaba planificando otras cosas. Pero en el medio de ese proceso se dio esto y el convencimiento de que son buenos los equilibrios del Frente y hasta en el país".

Su alegría el día de las elecciones

Martínez dijo que ser "resiliente" es "construir y tener propuestas en beneficio de los valores que creemos" y tener la "piel dura".

"Yo me he levantado de muchísimos golpes personales. Trato de meterle alegría, disfrutar lo que hago y creer que es posible. Dejé de ponerle drama. Yo empecé las elecciones sabiendo que iban a ser más difíciles. Cuando las encuestas te daban un punto de partida de 30%, le decía a la gente: mirá que vamos a tener que pelearla. Después de la primera vuelta, uno dijo "ya está", y pese a todo emparejamos. La gente pregunta: ¿por qué estaban tan contentos el día de las elecciones? Y cuando uno piensa que iba a perder por 50 mil votos y termina perdiendo por 34 mil y casi ganando, ¿cómo no te vas a quedar contento? No es de sadomasoquista".

Sistema de transporte y "boleto obrero"

Consultado sobre si mejoró el transporte en la capital, respondió: "Ahí yo me siento orgulloso, porque logramos más de lo que pensábamos. Hoy por hoy el servicio no solo es mejor, hay más puntualidad, desarrollamos el servicio por aplicación, dando tecnología al servicio de la gente, y pasamos 34 meses sin que subiera el precio del boleto para el usuario frecuente, que usa más de 40 boletos por mes, que es el que más importa. Vendría a ser el equivalente al "boleto obrero", por eso cuando se dice "boleto obrero", yo digo que en definitiva fue lo que hicimos: un boleto para los trabajadores. Todos aquellos que usan más de 40 boletos por mes se les devuelve dos pesos. El año pasado hubo un crecimiento de los usuarios del boleto, creo que eso es bueno".

El tren de la Costa

El ex intendente también comentó la propuesta y dijo que es algo que hay que "volver a estudiar".

"Hasta el número de pasajeros posible, ni siquiera real, es muy bajo. El principal corredor de transporte público no es el de avenida Italia, es por lejos el de 8 de Octubre. De repente se justificaría más y tampoco da. No hay masa crítica. Yo no me niego a analizar, y de repente esto evoluciona y hay nuevas tecnologías, no me cierro para nada. De hecho, lo empecé a estudiar cuando fui candidato hace cinco años. Cuando vinieron ofertas serias y nosotros pasamos los datos, todo el mundo nos decía: bueno, no hay forma. Salvo que se pusiera muchísima plata. Parecería que hubiera otras prioridades, y de nuevo, no me niego. Ojalá se pueda", dijo.

Bus eléctrico: "Los números no terminan de cerrar"

Luego comentó la propuesta del presidente de Cutcsa, Juan Salgado, que habló de un bus eléctrico: "Ya el monorriel te diría que es imposible con los números que había. Esto otro es difícil pero un poco más posible. Serían las líneas dedicadas y tener un corredor. Cuando pasás de un monorriel a esa opción la masa crítica necesaria va bajando. Pero igual los números no terminan de cerrar. Hay que estudiarlo. Yo he estado hablando y te diría que tampoco es tan claro. Lo podemos estudiar, porque hoy las empresas han saneado y la estructura de costos del sistema permita hacer cosas que antes eran impensable. ¡Impensables!", enfatizó.