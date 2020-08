William Marino

Presidente, tiene razón: la CEPAL se equivocóCavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteHistorias Reales. Capitulo 29. Talvi, el mérito de irseUPM potabilizando una pizca de agua. Un ogro filantrópicoAMLO y sus molinos de vientoAmérica Latina en el coronavirusParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que era¿Bien atado?Elegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titulares5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Hacia las Departamentales

William Marino

14.02.2020

"La etapa que se avecina será un proceso que nos demandara trabajo, creatividad, paciencia, modestia, tolerancia, perseverancia, espíritu crítico y autocritico, capacidad para escuchar y seguir aprendiendo, experimentar y rectificar, permanecer apegados a la realidad de nuestro pueblo, desterrar entre los frenteamplistas la cultura de la desconfianza, impedir que entre nosotros prosperen las confrontaciones personales y de grupos y bregar en todo momento por la unidad y el respecto a las normas orgánicas". Documento discutido a principios del 2016 aprobado el 27 de nov. 2016

Eso lo dijimos a finales del 2015, pero al parecer nos olvidamos de discutir fraternalmente entre los frenteamplistas, esos temas. Hoy a casi cinco años, seguimos hablando de lo mismo y tiramos la pelota para más adelante, o mejor dicho barremos para debajo de la alfombra.

Finalizado el primer ciclo de elecciones del 2019, luego de tener una muy baja votación en las dos primeras, para alegría frenteamplista en la última, el Balotaje, solo perdimos por unos 33 mil votos. Muchos NO quieren ver que perdimos 8 diputados y 3 senadores. Eso es lo importante, la pérdida del poder Legislativo, justamente la que realiza las leyes que rigen una nación. Hoy a pasitos de asumir la derecha más rancia de este país al gobierno, muchos dirigentes de izquierda piden "no hagan olas", dejemos las discusiones, para después, "las departamentales las ganamos con la fusta debajo del brazo", si no discutimos entre nosotros. Pero lo peor de todo es que hay muchos que se las creen. Otros no tanto pues perdieron su fuente de trabajo en cargos de confianza que no es poca cosa.

De tres años a esta parte, en muchos artículos decía que si seguíamos "trabajando" de esa manera era perder las elecciones legislativas. Las puteadas, los insultos, el decirme que era un enemigo de mi propio frente amplio siempre estuvo encima de la mesa, por eso en enero y esta primera quincena de febrero me llame a silencio en mis publicaciones. Pero el tiempo pasa y al Frente Amplio muchos temas se le agudizan. El no sentarse a charlar de manera civilizada, como buenos compañeros y amigos, en los cuadros dirigentes con las bases en general, estamos dando pie a correr nuevamente a ese militante que apareció para las elecciones de noviembre. Ese militante que en si esta, pero no está. Militante que aun no entiende, o mejor dicho comprende, como encarar estas elecciones Departamentales y las Municipales. Por suerte en Montevideo salió a forcé, luego de muchas discusiones tres candidatos a Intendentes y se comenzó la discusión de los candidatos para ser Alcalde en los ochos Municipios en que está dividido Montevideo. Tenemos pocos "trompos" para demasiados pretendientes. Eso si tenemos quien va a llevar adelante el Programa. Lo que aun NO tenemos es Programa, ni departamental o municipal, al parecer esta vez lo más importantes eran los candidatos y NO el producto (Programa) que le vamos a ofrecer a los vecinos. El Frente sigue sin salir a la calle para charlar con el vecino, en forma organizada para decir que le ofrecemos, y porque queremos seguir en el Gobierno de Montevideo luego de 30 años en el mismo. Hoy jueves, leía un reportaje a uno de nuestro candidatos decir que el transporte de pasajero está bien y el "boleto obrero" es barato. Este compañero se ve que no anda en ómnibus y lo peor está mal asesorado, pues en zonas alejadas del centro después de las 21 horas, aproximadamente, es complicado ni se hable de los que salen de trabajar después de las 22. Ojo no critico cosas que están mal, pero se siguen ignorando desde "arriba". El Programa aun no está después hablaremos de eso.

Esperamos seguir en la senda del periodista de izquierda pero comprometidos con la verdad, sin cocina, sin mentiras, tal vez si con algún error pero no adrede. Dos artículos sobre cómo se trabajo en las elecciones de octubre y noviembre, ya escritos, espero poder publicarlos después del 11 de Mayo.