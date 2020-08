Fernando Gil Díaz

Golpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.El tiempo de la nostalgiaPresidente, tiene razón: la CEPAL se equivocóCavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteUPM potabilizando una pizca de agua. Un ogro filantrópicoAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titulares5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¡Chau Bonomi!

Fernando Gil Díaz

16.02.2020

La lluvia del miércoles 15 de enero de 2020 no solo trajo alivio a la ola de incendios forestales que afectó a varios puntos del sur del país; trajo también la soberbia literaria en forma de editorial de El País donde en una especie de despedida anticipada destiló todo el veneno acumulado en una década de constante ataque a su gestión.

La mirada miope y aferrada en lo local será ampliada -seguramente- en el siguiente lustro, donde ya leeremos argumentos asignando a la región el peso que siempre tuvo y del que no pudo escapar Uruguay (por más que lo hecho seguramente haya minimizado notoriamente los efectos sufridos, lo que nunca reconoció ese medio). Y eso, siempre y cuando no se apele a sacarle protagonismo y presencia mediática a la crónica roja al asumir, el gobierno electo, la responsabilidad de administrar la cartera más difícil del Poder Ejecutivo. Bonomi se fue, pero dejó mucho y lo saben. El destilado editorial ocultó lo evidente, fundamentalmente, para los que hicieron parte misma de la gestión: los Policías. Porque fueron ellos los que vieron dignificada su función con una mejor paga, uniformes decorosos, armamento de última generación, nuevas tecnologías para combatir el crimen, flota vehicular como nunca existió, y con una capacitación permanente y de nivel terciario que hizo, hace y hará la diferencia de aquí en más. No ofendieron a Bonomi con ese editorial, ofendieron a los miles de Policías que tuvieron en su gestión semejantes reconocimientos. Bonomi se fue sí y está bien que lo despidieran porque -seguramente- en no mucho tiempo lo van a estar extrañando...



Según el color de la tinta del que escribe

El editorialista no ahorró recursos para achacar la culpa de todos los males al único que fue capaz de encabezar una profunda reestructura en una institución a la que abandonaron por muchas décadas. Tantas, como años de gobierno los tuvo al frente de la misma antes que llegara el Frente Amplio al poder. Sin embargo omitió decir todo lo que hizo el "demonizado" ministro Bonomi, artífice de una Nueva Policía que sabrán disfrutar las nuevas autoridades. Esas que se ahorrarán años (por lo menos 10) de trabajosa gestión para dotar de recursos (ejecutando los mismos casi en su totalidad) a esta renovada fuerza civil que empezará a demostrar los resultados de aquella decisión tomada por "el diablo Bonomi".



Editorializar es fácil pero también un arma de doble filo para las nuevas autoridades, porque ellas tendrán la difícil tarea de revertir -en poco tiempo- los resultados que le reclamaron desde el inicio al Ministro saliente. Y tendrán poco tiempo para ello, porque generaron una altísima expectativa e hicieron gárgaras desde siempre hablando de "sentido común" y "ejercicio de la autoridad" como si estos no hubieran sido aplicados desde siempre por quien supo plantar una reestructura administrativa y operativa en la Policía Nacional, (que hubiera sido imposible sin sentido común ni ejercicio de la autoridad).



El editorialista habló de la suba de los delitos en Uruguay diciendo que ello iba "a contrapelo de la tendencia mundial", como si el mundo atravesara una ola de pacificación que excluyó a este rincón de América del Sur llamado Uruguay, que tuvo la desgracia de tener a Bonomi al frente de la cartera encargada de la seguridad. Pues bien, no es eso lo que opina el mundo, y menos lo que expresan organismos internacionales que nos auditaron como el BID.

Los homicidios devenidos de una rapiña siguen la tendencia histórica sin crecimiento (entre el 8 y el 11% del total de los homicidios); el mayor incremento se dio entre gente que se conoce, o tienen alguna vinculación criminal, o -lo que sin duda representa un desafío para todos- en el seno mismo del hogar, un lugar donde el "omnipresente" Bonomi tiene -según el editorialista-, la mayor responsabilidad.



El abigeato también ha sido desde siempre una preocupación, y lo fue porque se pudo confirmar con hechos que los que antes robaban animales para su consumo ahora lo hacían como parte de una estructura que obedece a grupos criminales organizados, cuando no, a maniobras fraudulentas protagonizadas por inescrupulosos productores.



Sobre la violencia doméstica "la inacción de las autoridades por la falta de respuesta y la falta de asignación de recursos", expresó el editorial incurriendo en una falsa afirmación sobre la cantidad de femicidios, apelando al recurso fácil y efectista como instrumento útil a sus fines. Pero los hechos están y es comprobado que la gestión de Bonomi dejó mucho más que lo que puede denostar un editorial.



En materia de violencia de género, antes de su gestión existían 19 Unidades Especializadas de Violencia Doméstica y de Género, hoy existen 56 en todo el país, que se suman a 19 Direcciones Departamentales de VDG. Bonomi fue el que introdujo las tobilleras electrónicas para combatir el problema. Instrumento que pasó de ser resistido al principio a convertirse en la panacea que todo lo soluciona a vistas de algunos que poco conocen de esta problemática. Un instrumento altamente eficaz pero muy mal aplicado en nuestro país al punto que provocan su saturación, (no bastarán nunca las unidades que se sumen si no cambia la forma de asignación del instrumento). Hoy son 977 casos conectados y hay más de 200 en espera.



Tampoco las custodias policiales resolverán el punto, quitando fuerza ejecutiva de las calles (entre 800 a 1000 policías) ¿cómo será posible contar con más efectivos en las comisarías? ¿Y en las calles?

A todo esto, el 2019 cerró con más de 40 mil denuncias sobre violencia doméstica y de género.



Bonomi se va pero su gestión queda

Y como muestra vaya solo un punteo de algunos de los hitos de una década de gestión que no se puede ocultar con simples editoriales difamatorios, a saber:

Nuevas tecnologías para el combate al crimen organizado (comunicación policial segura y encriptada - Tetra; videovigilancia con más de 8.000 cámaras instaladas en todo el país, incluyendo el blindaje de la frontera seca con Brasil y otros puntos estratégicos.



Salario policial digno y totalmente formalizado; control administrativo (relojes biométricos, servicios 222, salarios), todo centralizado y dirigido por la Secretaría General. Seguro de vida para todos los funcionarios ejecutivos. Depuración de la fuerza policial (a los corruptos, sumario y baja).



Más de 5.300 vehículos con renovación permanente de flota, totalmente geo referenciados con Sistema de Control Vehicular (SISCONVE), que puso fin a los vales de combustible que eran uno de los focos de corrupción de la cartera.



Incorporación de nuevas tecnologías para el combate al delito (Policía Científica, a la par de las mejores del mundo); Banco de ADN criminal; software de reconocimiento facial en base al registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Aplicaciones al servicio de la seguridad (APP 911, APP VD - violencia doméstica); línea verde 9-1-1 Uruguay; modernización de los sistemas de registro y accesibilidad para realizar denuncias (denuncia en línea, tablets en móviles y personal pie a tierra).



Descentralización operativa de la Policía Nacional aplicada en todo el territorio nacional (comenzó con la reestructura de Montevideo y siguió por las demás jefaturas). Aplicación de un nuevo modelo de patrullaje (PADO y GRT); GIR - Grupo de Intervención Rápida (PADO en moto). Unidad de Policía Aérea (4 helicópteros y 2 aviones); Unidad de Drones (UNAVANT). Más de 4 mil bocas de drogas cerradas (4176). Mejora de la atención a la ciudadanía - Programa MiComisaría (atención con becarios mediante pasantías en todas las seccionales de Policía del país; en Montevideo ya en todas y ahora en proceso de capacitación e ingreso para el resto de los departamentos). Guardia Republicana con competencia y despliegue nacional; Dirección Nacional de Policía de Tránsito, ídem. Policía Comunitaria orientada a la resolución de problemas (POP). Nueva currícula para la formación policial (reestructura de la carrera policial - DNEP). Renovación de armamento (todos los policías con Glock 9mm). Nuevos uniformes.



En la mejora de la investigación criminal se creó la Dirección Nacional de Investigaciones, que coordina todas las unidades operativas asignadas a la investigación criminal (Inteligencia, Drogas, Crimen Organizado e INTERPOL, Hechos Complejos, Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario; Unidad de Análisis Tecnológico) Remodelación y desarrollo de la sanidad policial (Hospital Policial con servicios de primer nivel e incorporado al SNIS).



Mesas Locales - nuevas formas de intervención e interacción con la sociedad organizada

Innovación en compras públicas del Estado - compra de alimentos a productores familiares (productores de cerdo, pollo, molinos Caorsi y Santa Rosa)

Reforma del Sistema Penitenciario Nacional - INR. Fin del hacinamiento carcelario y planificación de la rehabilitación como instrumento para bajar los índices de criminalidad en el país. Incorporación de un nuevo modelo de gestión con participación público privada (Unidad Punta Rieles) Uruguay entre los principales países en emisión de documentos de identidad y de viaje (Cédula y Pasaporte electrónicos); mejoras en los Controles Migratorios - se desarrolló un sistema que permite que los pasajeros que viajan por determinados puntos de control puedan pre-cargar sus datos al Sistema de control migratorio, logrando de esta manera que el mismo sea más ágil y efectivo.



Y quedan muchas, muchas más.



Por eso lo del título de aquel editorial bien vale y está bien que lo saludaran.

En poco tiempo, lo van a extrañar.



El hombre se fue,el perro también, pero ladrando...