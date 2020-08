Ni Delgado ni Lacalle Pou comparten los dichos sobre desaparecidos del coronel (R) Elgue, futuro subsecretario de Defensa

Cuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.El tiempo de la nostalgiaCavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?El distanciamiento social y el Uruguay soberanoPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayHay bichos que complacen y otros que hacen llorarElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titulares5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Ni Delgado ni Lacalle Pou comparten los dichos sobre desaparecidos del coronel (R) Elgue, futuro subsecretario de Defensa

18.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – El futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió en forma crítica a las declaraciones sobre los desaparecidos en dictadura realizadas por el futuro subsecretario de Defensa y miembro de Cabildo Abierto, Rivera Elgue.

(Rivera Elgue/adhocFOTOS/Javier Calvelo)

El coronel retirado Rivera Elgue, designado para asumir la subsecretaría del Ministerio de Defensa que encabezará Javier García, afirmó en entrevista concedida a la diaria que las Fuerzas Armadas no actuaron mal durante la dictadura, "si no, no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay".

El futuro secretario de Presidencia manifestó, según recoge El Observador, que "obviamente" no compartía las declaraciones de Elgue. "Me consta que el [futuro] presidente [Lacalle Pou] tampoco las comparte. Me consta que el propio Manini tampoco, a tal punto que ya hizo declaraciones en el sentido contrario", aseguró.

Manini también había hecho declaraciones en ese sentido, afirmando que "el número no es lo principal" y que "no se puede decir que las cosas no se hicieron mal porque no hubo 30, 3 o 300 (desaparecidos)". Aunque matizó la crítica, sosteniendo que no había que sacar de contexto las declaraciones de Elgue: "Él estaba hablando en el marco de una pregunta sobre si debían o no las Fuerzas Armadas pedir perdón", señaló.

Por su parte, desde el Frente Amplio se solicitó que Elgue no asuma el cargo. "La fuerza de los hechos los hace reconocer que hay compatriotas desaparecidos por el accionar de aquellas FFAA en dictadura. Justificar esos crímenes aduciendo que se deben al 'actuar bien' de las Fuerzas Armadas no amerita un llamado a sala sino directamente su destitución, afirmó la senadora y candidata a intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

En igual dirección se manifestó Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas y primer suplente de Daniel Martínez a la Intendencia capitalina: "La primera división es entre demócratas y quienes no lo son. El presidente electo no debe nombrarlo subsecretario de Defensa", aseguró.