Bitácora. Año XIX - Nº 824: Izquierda = redistribución de la riqueza

22.02.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 24 titulando en su portada: 'Izquierda = redistribución de la riqueza'.

Rolando Astarita, Bruno Bimbi, Gorka Castillo Madrid , Liza Featherstone, Daniel Finn, Nancy Fraser, Mario Hernández, Mariado Hinojosa, Sajai Jose, Bruno Leipold, Francisco Louça, Partido Socialista Centroamericano, José Alfredo Ramírez Fuentes, Oscar René Vargas, Esteban, Usuarios de Montevideo COMM







Izquierda = redistribución de la riqueza

Por Esteban Valenti



No hay izquierda en el mundo que no tenga entre sus definiciones básicas, la redistribución de la riqueza con mayor justicia, en el mundo y en su país. Es un rasgo inexorable y de identidad. No todas las múltiples izquierdas que existimos nos proponemos las mismas formas de esta redistribución.







Bolsonaro: fascismo sin límites

Por Bruno Bimbi



Discursos nazis, persecución a artistas y periodistas, protección a asesinos, censura de libros y películas y un goteo diario, infinito, de atrocidades en el Brasil enloquecido del capitán.







La democracia está en crisis y Karl Marx puede ayudarnos

Por Bruno Leipold



A menudo se concibe a Karl Marx como un pensador estrictamente económico. Pero el reconocido socialista era un demócrata comprometido y sus escritos ofrecen potenciales remedios para democratizar nuestro antidemocrático sistema político.







Irlanda: Giro a la izquierda

Por Daniel Finn



Ha tardado nueve años y tres elecciones, pero el colapso económico de 2008 demolió el sistema de partidos irlandés. La Gran Recesión avivó una demanda popular de cambio que la vieja clase política no pudo o no quiso satisfacer. El 8 de febrero, el orden establecido se derrumbó bajo esta tensión cuando el Sinn Féin superó a los partidos dominantes de centro-derecha, cuyo porcentaje de votos sumados cayó a un mínimo histórico.







Irlanda: revolución en las urnas

Por Mariado Hinojosa



Hace escasamente un mes, una canción parecía vaticinar la tormenta del cambio que ha arrasado este fin de semana en Irlanda. El pasado 8 de enero, entre la estupefacción de unos y la chanza de otros, el clásico “Come out Ye Black and Tans” de los Wolfe Tones, grupo icónico de música tradicional irlandesa, subía al top de canciones en Irlanda, Reino Unido e incluso Australia.







Nicaragua: El juego de poder

Por Oscar René Vargas



Vivimos una crisis sistémica, es decir, una alteración de un sistema socioeconómico que se creyó permanente. La crisis no es solamente del régimen, aunque esté inmerso en ella. La crisis es nacional. Nos abarca y pone en riesgo a todos. Es la crisis de un sistema político y económico que no podía resistir más y de ahí que se produjera la rebelión de abril 2018.







Vaticano, FMI y opio para el pueblo

Por Rolando Astarita



En el taller “Nuevas formas de solidaridad”, convocado por la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, el papa Francisco sostuvo que la deuda no se debe pagar con “sacrificios insoportables”. “Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes de los servicios sociales, mientras sus gobiernos pagan deudas contraídas que son insostenibles”, precisó.







Portugal: Dos victorias que son derrotas y una derrota que pronto se verá

Por Francisco Louça



El Gobierno consiguió dos sabrosas victorias en el debate post Presupuesto. La primera es la más notoria: la opinión pública se ha acostumbrado a la idea de que no se puede concebir una política fiscal que no esté guiada por el déficit cero o, mejor aún, por un glorioso superávit. Incluso si a veces hay un entusiasmo pícaro en esto, como si Centeno se jactara de todo o fuera siempre una especie de gol de Éder, esta regla se presenta como la obligada obediencia a una doctrina de fe, o incluso como un encantamiento mágico.







El Salvador: la intentona bonapartista de Bukele. Dossier



¡Detengamos el bonapartismo de Nayib Bukele!

Partido Socialista Centroamericano



Bajo el pretexto de que la Asamblea Legislativa apruebe un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, que es el programa central de combate contra las maras y pandillas, el presidente de Nayib Bukele convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la misma para el día domingo 9 de enero en horas de la tarde. Los diputados de ARENA y del FMLN negaron la urgencia de tal convocatoria, y con ello se ha iniciado una nueva confrontación entre la presidencia de la república y la Asamblea Legislativa.







Argentina: ¿Cómo gestionar la herencia económica de Macri?

Por Mario Hernández



El FMI dio a la Argentina el crédito más grande de su historia en condiciones que ameritan ser auditadas porque no se conoce cuál fue la evaluación de la capacidad de repago de dicho préstamo (Stand-By) hecha en su momento por ambas partes, no se justifica por qué el Fondo otorgó un monto que supera más de 11 veces la cuota-aporte de la Argentina (frente a restricciones que normalmente la limitan a 3 ó 4 veces), no se conocen las objeciones contra dicho préstamo en las discusiones internas del Directorio Ejecutivo (Board) del FMI -donde se sabe que varios países europeos como Holanda, Francia, Alemania, Polonia y otros sostuvieron muy fuertes críticas contra la iniciativa de la entonces Directora-Gerente, Christine Lagarde, que contaba con el aval del gobierno de los Estados Unidos (principal aportante del FMI, con un 16 ó 17 % de los votos)- y no se han deslindado todavía las responsabilidades del caso entre los altos funcionarios intervinientes.







REPORTAJE: Cloacas del Estado: caso abierto

Por Gorka Castillo Madrid



La llegada al Gobierno de UP, un partido en la diana del excomisario Villarejo, abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar una trama de corrupción que salpica a todos los estamentos del Estado. Los indicios no son esperanzadores.







Contra el progresismo neoliberal. ¿Por qué Bernie es la verdadera alternativa feminista?

Por Nancy Fraser, Liza Featherstone



Para las feministas, estas elecciones suponen una clara disyuntiva entre promover los intereses del 1% de las mujeres o luchar por la liberación de todas. Sanders está del lado del 99%.







India no se está "autodestruyendo", está siendo destruida sistemáticamente

Por Sajai Jose. The Wire



Recientemente, escribiendo ante el telón de fondo de un pico sin prededentes de la contaminación del aire en Delhi, Raghu Raman, presidente de la división de riesgos, seguridad y nuevas empresas de Reliance Industries y antiguo CEO de la National Intelligence Grid (NATGRID), ofreció una visión claramente apocalíptica del futuro del país.







