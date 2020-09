Fernando Gil Díaz

El honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Bajo sospecha

Fernando Gil Díaz

24.02.2020

No, no es el título de ninguna película, es la impresión que se ha instalado sobre el gobierno electo a escasos días de asumir dicha responsabilidad. Y ya no es un rumor sino una triste comprobación que se confirma con hechos de las últimas horas.

Tras lo que parecía una transición ejemplar que todos elogiaron a poco de iniciarse, con el transcurrir de los días la misma se fue enlenteciendo al ritmo de la improvisación que dejaron ver las nuevas autoridades y llevaron al reclamo legítimo de las cúpulas salientes que no tenían interlocutores para el traspaso. A ello se sumaron atroces declaraciones de autoridades designadas que han movilizado a muchos a solicitar al Presidente electo la no confirmación en el cargo de quien secundará al Ministro de Defensa. Y como si ese clima precisara un broche final para confirmar la sensación imperante, la detención de la pareja del futuro Ministro de Educación y Cultura por presunto lavado de activos parece confirmar que la sospecha se termina de completar. Lo dicho, en pocos días asume un nuevo gobierno ávido de cambiar muchas cosas y parece ser que el velo con el que cubrieron su campaña electoral empieza a correrse dejando traslucir aspectos que se preocuparon muy bien de mantener ocultos. El tiempo dirá si la agenda los tendrá vigentes como hicieron con el affaire Sendic o se encargan de digitar la misma al ritmo de sus propios intereses. Ellos tienen los medios, nosotros… las sospechas.





Dime con quién andas



La noticia cayó como una granada de fragmentación copando las redes sociales primero para luego posicionarse fuertemente en los portales de noticias. Antes que nadie fue en la red del pajarito donde el comunicador Ignacio Álvarez tiró la primicia. No faltó mucho para que en la misma red social otros hicieran el ejercicio de memoria sobre la figura de la detenida en Colonia, quien ya era sindicada como vinculada al caso Odebrecht en el año 2017 (Gabriel Pereyra en su twitter recordando un informe de Antonio Ladra en Telemundo).



Es cierto que así como los hijos no deberían cargar las mochilas de los padres, tampoco los novios las de las novias, pero según el dicho popular “dime con quien andas y te diré quien eres”, algo te vas a ligar siempre por las relaciones que tengas (si son elegidas, mucho más aún). Nadie puede responsabilizar al futuro Ministro por acciones de su pareja, pero alegar el desconocimiento que alegó casi que inmediatamente a la noticia, parece apresurado y hasta ofensivo al entendimiento de la ciudadanía. Era más apropiado hacer silencio.



A estar por lo informado en su momento por Telemundo con el periodista Antonio Ladra, esta Contadora uruguaya ya venía siendo investigada por la causa Odebrecht donde Uruguay la tenía -con nombre y apellido- plenamente asociada al caso de coimas que se había convertido en una mega causa regional.



Y la sospecha que le cae al gobierno entrante es un rebote -inevitable y hasta merecido- para quienes trataron desde un primer momento y en la previa de la campaña electoral, asociar este caso a figuras de gobierno del Frente Amplio, algo que hoy se revirtió con procesados del Partido Nacional (Dr. Pablo Correa, procesado sin prisión por la justicia argentina) y ahora con la Cra. Cykurel, pareja del futuro Ministro Da Silveira. Claro que no todo es casualidad en estos temas y las vinculaciones de más protagonistas de los partidos de la oposición tampoco es por mero azar. Esta Contadora aparece también indagada en la investigación de sobornos que tienen a otro uruguayo comprometido: Bettingo Sanguinetti.



Son muchas coincidencias, donde el tráfico de influencias que dejaron décadas de gobiernos de los partidos tradicionales se reflejan impunemente -hasta ahora- con transacciones fraudulentas de pagos de coimas en las que actúan como comisionistas connotadas figuras que no pueden soslayar alguna llegada con integrantes de la coalición multicolor que nos gobernará el próximo lustro.



Y tan es así que esta ola de denuncias de corrupción y lavado de activos internacional toca también al Presidente electo, quien fuera citado como referencia del Dr. Pablo Correa, sí, el mismo que terminó procesado en Argentina.



No quiero olvidar la sospecha que intentó instalar el ex-diputado Pablo Abdala acerca de una presunta vinculación de la trama Odebrecht con la regasificadora, que no solo no se confirmó sino que se cerró con el pago de una compensación de 100 millones de dólares que recibió el Estado uruguayo al ejecutarse la garantía que tenía el consorcio GNLS con Gas Sayago.



El caso Odebrecht y su conexión uruguaya es una mancha que dio de lleno en el gobierno entrante y que deberá sortear con transparencia si pretende recuperar la confianza de la ciudadanía que le prestó el voto. Pero es una de tantas que empiezan a salirle a una coalición que tiene un acuerdo endeble que muestra filtraciones por varios flancos. En el tema DDHH los dichos de Rivera Elgue no pueden pasar sin más y ponen a prueba el mando que le cabe al Presidente electo, quien no debería permitir que asumiera quien justificó el terrorismo de Estado y las desapariciones de manera explícita.



A días de asumir el gobierno, la sospecha flamea por el cielo de una coalición multicolor que tiene el desafío inmediato de defender su proyecto de Ley de Urgente Consideración en medio de todo este clima de corrupción que golpea directamente a allegados a sus filas que están… bajo sospecha.







el hombre desconfiaba,

el perro olfateaba algo raro...