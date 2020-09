Luis C. Turiansky

Buenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

La utilería política mercantilizada

Luis C. Turiansky

26.02.2020

En un suburbio de la ciudad de Khomein, Irán, de donde era el Ayatollah Khomeini, jefe de la Revolución, se ha hecho famosa una fábrica de banderas, especializada en proporcionar material para pisar o quemar en las manifestaciones de protesta.

Las banderas, símbolos de las naciones, pueden ser odiadas cuando representan a regímenes opresores o invasores. Algunas son especialmente objeto de la furia de las multitudes, por motivos históricos, étnicos o religiosos. Tal el caso de la de EE.UU. en general, o la de Israel en los países islámicos (dejando a un lado a los palestinos, que no son en su mayoría fanáticos, pero tienen sus propios motivos específicos).

Parece por eso paradójico que, en Irán, cuyo nombre oficial proclama con orgullo su carácter de República Islámica y no se destaca precisamente por propiciar la libertad de expresión, exista y prospere una empresa perfectamente honrada y capitalista dedicada a confeccionar banderas de esos dos países identificados con el diablo. Banderas de verdad, no caricaturas. La de EE.UU. tiene el número exacto de estrellas y franjas, la de Israel la estrella de David pintada con esmero. Y tienen una demanda tal, que muchas veces los obreros no dan abasto.

El misterio tiene su explicación, si recordamos la costumbre extendida de mancillar los símbolos enemigos, quemando o pisando las banderas de referencia en el curso de las frecuentes marchas de protesta callejeras organizadas regularmente o en ocasión de determinados sucesos, como el reciente asesinato de un jerarca de los servicios de seguridad iraníes por un comando norteamericano en territorio iraquí.

De tal suerte, la demanda de las banderas odiadas crece y la fábrica en cuestión se encarga de abastecer a los organizadores de los actos públicos con el necesario material para tales menesteres. Tras quemarse, lógicamente una bandera ya no tiene ningún valor de uso y tiene que remplazarse con una nueva, para júbilo de los dueños de la fábrica que ven cumplirse el viejo sueño capitalista de acortar al mínimo los plazos de renovación del producto y también de los obreros, puesto que así no peligran sus puestos de trabajo.

Se me ocurre que la nueva moda de pisar las banderas en lugar de quemarlas pudo haber surgido para ahorrar, puesto que la demanda creciente que tiene lugar ante el empeoramiento de la situación en el mundo debe haber lanzado los precios hasta las nubes. Cabe imaginar cómo, luego de la ceremonia de repudio, las banderas de los estados culpables son recogidas meticulosamente por el personal de seguridad para llevar a lavar, a fin de que se puedan usar nuevamente otro día. Yo he vivido en un país socialista (sigo viviendo en el mismo, pero es más chico y ya no es socialista) y conozco muy bien el funcionamiento de la "utilería" propagandística, solo que en el socialismo "real" todo era del Estado o el Partido, mientras que Irán es, globalización mediante, una "economía de mercado".

Por eso admiro la capacidad del capitalismo de convertir en mercancía cualquier cosa, el petróleo y las banderas, la información y la verdad, el honor, la lealtad y otras tantas palabras que alguna vez fueron bellas de significado y hoy son simples sellos de valor comercial.

