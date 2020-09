William Marino

Buenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Faltan menos de 75 días…

William Marino

26.02.2020

Pero parece que aun no despertamos de un profundo letargo. Como si la pérdida de tres elecciones consecutivas, no nos permitiera pensar, que nos paso en realidad. Aun estamos en la dulce espera, de los que nos paso sin habernos dado cuenta, el retroceso electoral que se tuvo.

Estamos al borde de un precipicio, si damos un paso en falso la caída será brutal. ¿Pero habrá despertar o será la muerte? El cambiar de rumbo en la manera de trabajar, nos puede favorecer. ¿Pero se querrá? Porque es muy fácil hablar y hablar de que se trabajo mal, hay que cambiar de manera y forma de trabajo. Vieron que aun NO mencione para nada la palabra MILITANCIA, pues al parecer en la izquierda uruguaya, para muchos es mala palabra.

Lo cierto, lo real es que hay "muchos militantes" que no tienen la mirada puesta en las Departamentales y/o Municipales, sino que dicen mirar más allá, a lo lejos es decir en el 2024. Pero el pensar así, es como si en política NO existieran las etapas o mejor dicho, parece ser que a muchos les da lo mismo, perder que ganar en Montevideo. Todo puede venir por el desanimo causado por las tres derrotas consecutiva, que se cosecho en el 2019. Por eso es muy importante para el frente Amplio lograr mantener las seis intendencias que hoy se encuentran en su poder, más que nada: Montevideo, Canelones, Paysandú y Salto. Las otras dos son más que nada estratégicas en lo político, como lo son Rio Negro y Rocha. Pero qué pasa con los Municipios, en especial los de Montevideo. De las ocho que posee la capital, seis son administrados por el FA. Por eso es interesante ver que va a pasar en el departamento más poblado del país. Hoy pocos dudas de que se pierda el departamento, Pero son pocos los que se la juegan en lo Municipal. A solo 75 días de las elecciones poco movimiento se nota en los barrios de trabajo político-social, hacia ese gobierno de cercanía. En las elecciones del 2015, el Frente perdió muchos votos en relación a las elecciones del 2010, Pero lo más importante es que se perdió dos Municipios. Es ahí donde hoy está trabajando la derecha, en la conquista de más Municipios en la capital y eso es muy posible. No está trabajado para ganar la Intendencia de Montevideo.

La derecha jamás fue estúpida; es hábil, astuta, sagas y picara, en eso le lleva una gran ventaja a la izquierda que en ocasiones peca muy de ingenua y también arrogante y eso en política se paga muy caro. En Montevideo seguimos con la miopía de no querer aceptar "que NO hemos sabido combinar la Propagada y Comunicación a los nuevos tiempo de una era tecnológica que avanza aceleradamente", esto nos ha llevado a que el vecino NO se entere de lo que realizo el Frente Amplio. La derecha y sus medios de comunicación van comunicando lo que a ellos les sirve en función de sus intereses económicos. Porque, en su inmensa mayoría los medio de comunicación pertenece, financiera e ideológicamente a la derecha y eso es lo que más a menospreciado la izquierda en general. Hoy en las redes sociales se pueden leer muchas críticas a "la diligencia del Frente". Creo que no es de las cuatro ruedas y tiradas por seis caballo, pero a su vez hay más dichos y acusaciones a las bases: "que durmieron largas siestas" y no se realizo autocritica para limar asperezas con la diligencia frenteamplista que cada vez se acuerda menos de ir a un Comité. Otros al grito de "dirigentes somos todos", por lo tanto las Bases, o sea los Comités, son responsables de algunos 'desastres". Otros dicen que si no aportas soluciones no podes criticar y si criticas aporta soluciones. ¿Esto está bien, es realmente así? Aunque el mundo sigue andando, el Uruguay también, los de abajo están más propensos a recibir los "garrotazos" de las posibles derrotas. Pero curiosamente estos son los que luchan por mantener el símbolo del Frente Amplio, su bandera Roja, Azul y Blanca.