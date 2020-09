Esteban Valenti

¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

¡No a las focas!

Esteban Valenti

05.03.2020

Comienza un nuevo gobierno, de un grupo de partidos, ninguno es el mío. Se terminaron 15 años de gobiernos del FA y algo tuve que ver con sus triunfos. Cada uno que juzgue, sobre todo en base a algunas campañas recientes y a muchos años defendiendo en todas las sedes sus políticas y acciones y la compare con los ataques en las redes, sobre todo en forma anónima y "valiente".

Lo voy a decir con todas las letras una vez más: estaré y seguiré estando contra todas las focas, de todos los colores, tricolores, multicolores y de otras tonalidades. Y lo puedo hacer con propiedad y conocimiento directo porque dando siempre la cara, yo fui una foca que defendió, en un pasado más lejano cosas indefendibles. Y asumo mis responsabilidades.

Porque estoy frontalmente y totalmente contra todas las focas, las que aplauden sin argumentos, las que defienden cualquier cosa simplemente porque es de su partido, puedo también opinar, criticar, defender acciones que considere convenientes de los diversos gobiernos y del proceso histórico nacional o criticar ácidamente.

Las focas además de la pérdida total de su sentido crítico, se caracterizan por su fanatismo y su agresividad, ellas no discuten, generalmente reparten barro por las redes, difícilmente se animen a discutir francamente y con textos y argumentos. Insultan, agreden, levantan sospechas y agravios. Y las redes son su estanque preferido.

Defender con pasión y argumentos, de todas las partes, las acciones de los diversos gobiernos, pasados y presente no es en absoluto una acción de foca, es el libre intercambio de las ideas y de la lucha política, que siempre tuvo en nuestro país fuerza, cultura y nivel. Bueno...siempre o casi siempre....

Las focas han proliferado como una plaga en los últimos años y le han hecho un enorme daño a la política en general y al Frente Amplio en particular. Porque fue sobre esa actitud que se defendieron hasta límites infames, acciones y desvíos del poder que la izquierda siempre criticó.

Ahora, el nuevo gobierno tendrá la sus propias focas y seguramente el mecanismo mental será el mismo. Todo está justificado por los errores y las inmoralidades de los adversarios. Eso hizo con pasión fanática y para vergüenza del verdadero pensamiento de izquierda, del pensamiento crítico, una parte de los partidarios del FA. Lo conozco de cerca, me lo aplicaron a mí durante varios años con particular ferocidad. Algunos compañeros y amigos me preguntaban ¿Por qué no los borraba de mis redes? Y siempre repetí lo mismo: me interesa conocer hasta dónde puede llegar la bajeza y la ferocidad de los poseídos por la verdad. Tengo un archivo muy representativo.

Lo que no hice y no voy hacer ahora, es claudicar, retroceder, callarme, asustarme de sabanas miserables generalmente agitadas desde el anonimato. Aquí estoy, tan crítico como antes y tan dispuesto a analizar méritos, errores y horrores. Yo no me pasé de bando, como muchos, yo no tengo intereses subalternos, como otros muchos. Demasiados.

Respeto y discutiré con argumentos y opiniones. Es más, me gusta, me apasiona, me obliga a pensar. Diferente son los que muestran algo más que la hilacha, son focas por intereses, porque sacaron tajadas durante años o décadas de vivir prendidos al poder, a nivel nacional y de diversas intendencias en todo el país y de diversos colores. Esas son las focas funcionales y funcionarias, por eso la mayoría se oculta detrás de un seudónimo.

Si la izquierda no recupera, y voy a reiterarlo, recupera lo que el poder le limó hasta casi agotarlo: el sentido crítico, la capacidad política e ideológica de interrogarse sobre el ¿por qué? y el ¿hacia dónde? Con extremo rigor, no solo describiendo las situaciones, sino proyectando, haciendo prospectiva y aprendiendo, no volverá a ser una verdadera fuerza de izquierda. Y no importa cuántos votos tenga, el centro, el centro derecha, la derecha tuvo muchos votos y no por ello dejaron de ser lo que son.

La izquierda en el Uruguay tiene que responder preguntas muy agudas y de fundamental importancia para su futuro y el del país: ¿Por qué, con los resultados obtenidos en 15 años (los buenos, los medianos y los malos) perdió las elecciones? ¿Cuáles fueron sus principales aciertos y sus principales errores estructurales en sus tres gobiernos? ¿Cómo cambió la sociedad uruguaya en 15 años? No hay duda que no afectamos en absoluto -y ése es un mérito- sino que fortalecimos la democracia uruguaya, pero ¿es esta la democracia que necesita un nuevo Proyecto nacional? ¿Avanzamos o retrocedimos en la cultura de los cambios en el Uruguay? ¿Cuánto nos cambió el poder a las izquierdas?

Que papel jugó en la derrota electoral las campañas, la de las internas, las de octubre y de noviembre y quienes son los responsables de esa derrota. No lo hará. Apuesto.

Lo que podemos estar seguros, absolutamente seguros, es que las focas, a todos los niveles y ciertas estructuras que se han hecho focas estructurales, tienen muy poco para aportar.

Ahora estamos todos sumergidos en una nueva campaña electoral muy importante. No es cualquier elección departamental, en especial en Montevideo y Canelones. No se trata solo de retener el gobierno de la capital y del segundo departamento en importancia política del país, se trata de mostrar si vamos a construir las bases para un renacimiento de la izquierda, no desde el poder exclusivamente, sino sobre todo desde una revolución.

Si, lo que Montevideo necesita es una revolución, no pequeños ajustes, reclama un cambio radical en sus servicios, en su planificación, en el protagonismo real de la gente y no en inflar un poco más la burocracia y fortalecer el corporativismo y el egoísmo sindical. Una revolución en las exigencias de sus ciudadanos que no deberíamos acostumbrarnos, resignarnos a los retoques, a algunas mejoras y obras.

Montevideo, fue una ciudad revolucionaria, como ninguna otra en América latina, tenemos experiencia y debemos volver a ser una ciudad realmente impecable, mucho más integrada socialmente y culturalmente, iluminada diferente como aporte a la calidad de vida y a la seguridad, con un transporte y una movilidad ejemplares y cómodas, a la vanguardia del cuidado del medio ambiente, con el aporte del gobierno departamental, del sector privado, de la sociedad civil y de la academia. Un ensayo de una renovación en serio de la izquierda. No un retoque para el 7mo gobierno de la capital, sino para algo realmente nuevo, audaz, en nuestras cabezas, en nuestras políticas, en nuestras acciones, en nuestros cuadros.

Las focas son la peor plaga ante cualquier proyecto innovador y renovador y la gran batalla en la sociedad uruguaya y en particular en la izquierda, es precisamente derrotar a las focas. Incluso las que todos llevamos dentro.