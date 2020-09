Jorge Ángel Pérez

Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Jorge Ángel Pérez

06.03.2020

Sobre la censura de la película “Love Simon” y la “mirada” del régimen cubano hacia los homosexuales

Escena de la película "Love Simon" (youtube)

El amor puede ser cursi, y si lo mira un comunista puede que resulte atroz, y hasta inhumano. Yo prefiero el beso, incluso, más que al verso y mucho más que a los comunistas.

Debe ser horrible recibir cien latigazos sobre la espalda desnuda, puedo imaginar el primero de todos los fuetazos y hasta la reacción del castigado. Tengo la certeza de que no me gustaría sentirlo en carne propia. No creo que me interese mirar, lo que también podría ser una manera de sufrir el golpe. Un latigazo en la espalda debe sentirse muy adentro, en los pulmones, en cualquiera de esas estructuras guardadas en la caja torácica, y quizá más abajo. Un latigazo debe ser doloroso, humillante, sobre todo si se está expuesto a la mirada de los otros. Un latigazo puede doler, también, en el alma.

Castigos como esos prevalecen en algunos sitios de la tierra. Esos "correctivos" están fijados en el código penal de Irán, y muy bien que lo reconocen los "sodomitas", sobre todo el que ofrenda, el "activo", el "macho", si es que no está casado. Y el otro, el que "recibe la ofrenda", se las ve peor, y hasta puede ser condenado a muerte, que es la única manera de matar al "vicio"..., y al "vicioso". Eso sucede en Irán, y también en Sudán, si es que se trata de un "depravado" reincidente, de un consumado pederasta.

Así se castigan las "inmoralidades" en Yemen y en Mauritania, también en otros países donde algunos placeres se convierten en perversiones y son juzgados por la "ley". Cuba también tiene su "pedigrí" en ese asunto. Esta isla, su poder, hurga en ciertos "vicios", los politiza incluso, los castiga luego. El gobierno de esta isla tiene un catálogo de "inmoralidades", un inventario enorme, preparado durante sesenta años de observación, de vigilancia extrema, para luego condenar, y eso sucede con los homosexuales. Cuba siente el mismo desprecio por los gais que antes exhibieron los nazis, Cuba siente el mismo desprecio que se reconoce en Irán, en Yemén, en Mauritania o Rusia.

La prueba más cercana fue la censura de la película "Love Simon"; la tachadura, el corte, del beso entre los dos muchachos, y peor es esa burla con la que advirtieron que se analizará a los culpables de la censura, advierte que tal decisión no responde a posturas homofóbicas. ¿Y a qué obedece? ¿Acaso se refieren a esas "posturas" bien tradicionales de hacer sexo? ¿Esas donde la mujer está abajo y el tipo arriba? Eso no lo explica nadie; ni la televisión ni Mariela Castro, esa heterosexual que se ocupa de "tuercas y mariquitas".

Ellos advierten que pondrán completica la película, es decir, sin censura, y que con tiempo informarán a la "audiencia", lo que me hace sospechar que la pondrán por radio, y así no tendrá que hacerse visible el beso ni las lenguas enredadas de dos machos. No sé por qué ya no anunciaron la nueva fecha, por qué no enunciaron las cabezas que rodarán, de cualquier forma, por el atrevimiento de exhibir la película de marras en lugar de archivarla en lo más profundo de las bóvedas del ICRT. Ellos no quieren la película, porque está es una "revolución" de machos varones masculinos.

Y los machos varones masculinos, decisores de ese instituto, son idénticos a aquellos que metieron en el Castillo del Príncipe a Virgilio Piñera, son lo mismo que quienes censuraron el "Paradiso" de Lezama, lo mismo que quienes crearon las UMAP. Quienes tomaron esa decisión son lo mismito que quienes persiguieron a Reinaldo Arenas, los mismos que crearon causas para encerrarlo, para vejarlo, para que finalmente se largara sin que tuviera oportunidades de "pervertir" a esos pioneritos que debían ser tan machos como el Che.

Y esas dos últimas "ch" tan seguidas, ese Che, y ese macho, resulta cacofónico, algo reiterado e incluso discordante..., eso es..., sobre todo discordante, porque la revolución no es pa' mariquitas, la revolución es pa' hombres de "pelo en pecho", y de armas que cuelgan de sus hombros..., donde no cabe un beso entre machos..., aunque sean muy pocas las mujeres guerrilleras, aunque vestidas de verde y en pantalones no sean seductoras... La revolución no es para esos "degenerados" que "comen carne por la hendija", esos que no pueden ser maestros, porque a la salida, cuando suene el timbre que anuncia el fin de la jornada, ese que estaba frente a los alumnos puede dar un beso al novio que lo espera en el portal, y que lo abraza.

"Mal ejemplo", eso son los homosexuales ante los ojos de un poder que reconcentró a los enfermos de VIH, que los aisló, como aisló antes a los homosexuales, como hicieron los nazis, porque también los consideraba enfermos; pero me atrevo a decir que la "revolución cubana" resultó peor, al menos si pensamos que apartó a los infectados con el VIH por homosexuales y por infectados, por enfermos capaces de propagar una plaga, y eso no tuvo muchos precedentes en la historia del mundo.

La historia del comunismo cubano, su mirada a la homosexualidad, es un horror, tan terrible como esa que se reconoce en Irán, en Yemén y en Mauritania, y quizá hasta sea peor, porque comparado con esos otros, es algo veladita la nuestra, sobre todo si pensamos que hoy no son pasados por las armas los homosexuales cubanos, quizá porque entendieron que el espíritu de los gais y las lesbianas del caribe es más aguerrido; y si Mariela prohíbe una marcha, ellos van de todas formas, porque quién ha visto que la "mariconería" tenga solo un día de expresión y que además tenga que ser organizada por el CENESEX y Mariela Castro, quien nada sabe de prohibiciones y denuestos y mucho menos de homosexualidad, porque de eso no se aprende en universidades y mucho menos en el seno de familias homofóbicas.

La censura del beso es deplorable, es la vuelta a las UMAP, a la depuración en las universidades, a los despidos de maestros por sus gestos "delicados". La censura de los labios que se juntan es repugnante, es rencorosa, abominable, y lo peor es que entrega pretextos a la homofobia para reprimir en la escuela, en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio. La homofobia se mostró hace unos meses en toda su prepotencia. Mariela decidió que no habría marcha. Ella, la heterosexual, decidió por los homosexuales, y ahí están las imágenes que muestras a Ariel Ruiz Urquiola siendo violentado, y también a otros.

La desprotección de los homosexuales está a la "orden del día". Los gais, las lesbianas no siempre tienen donde encontrarse, donde enredarse con sus amantes para gozar y glosar luego el cuerpo desnudo del amante. Los amantes se encuentran en sitios peligrosos, escabrosos, sin tiempo, sin condiciones, para reconocer bien el cuerpo deseado. Los homosexuales solo tienen la Playa del chivo, la potajera, el bosque de La Habana; pero cierta parte de este último, el parque forestal, se acaba de convertir en jardín de diversiones para infantes.

Parque Forestal, La Habana. Foto del autor

Ese bosque no servirá más de escondrijo a los amantes prohibidos, ahora lo cercaron todo y hay que comprar la entrada en una garita con apariencia de caney, como aquellas casitas de techos cónicos de los aborígenes que descubrió y describió Colón. Ahora llenaron gran parte de ese espacio de aparatos para que los niños jueguen y se sientan felices al aire libre, y rodeados de una vegetación alta y espesa. El parque fue hasta hace poco bosque, un espacio de encuentro y "libertad" para los homosexuales que no encontraban un sitio para gozar, ahora es de los niños, de los pioneros que serán luego "como el Che", ¿homofóbicos?

Y se olvidó a los gais que no tienen casa, que solo tenían un pedazo de bosque; pero muchos aplaudieron e hicieron reportajes en la televisión y notas en los periódicos, y los niños irrumpieron alegres, victoriosos, como los rebeldes en La Habana, sin reconocer que un día, cuando ya no sean niños y no tenga casa propia, cuando tengan "deseos raros", y si el comunismo no llegó aún al final, se les complicarán las cosas, y no tendrán un sitio para amar, y quizá hurguen en la tradición homofóbica y comunista, y descubran que el parque forestal fue alguna vez un breve "paraíso gay".

Es posible que hasta se enteren de que, cuando eran niños, se censuró un beso entre dos muchachos en la televisión y que se armó tremendo revuelo, que muchachos gais fueron detenidos, que a un joven activista matancero lo detuvieron para que no pudiera darse un beso con su novio frente a los censores, frente al edificio de donde salió la censura al beso, y que Mariela se mantuvo en silencio, como sus parientes... Y ojalá, para entonces, ya no exista el comunismo que censura y castra, el que castiga.

Ojalá que esos niños que, mientras se ejercía la censura, estaban el parque forestal no sufran a los comunistas que impiden ciertos besos y propician los reproches, los arrestos, las palizas, los encierros, los muertos en los bosques, los muertos en sus propias casas. Los muertos que no conocieron el amor, los muertos que no tuvieron besos. Y ya sé que esto suena un poco cursi, pero resulta que el amor puede ser cursi, y si lo mira un comunista puede que resulte atroz, y hasta inhumano. Yo prefiero el beso, incluso, más que al verso y mucho más que a los comunistas. Hágase, entonces, el beso.