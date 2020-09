Fernando Gil Dìaz

Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Señales de improvisación … y algo más

Fernando Gil Dìaz

06.03.2020

A menos de una semana de asumido, el nuevo gobierno emitió señales preocupantes con un nivel de improvisación y desorganización que se da de boca con todo lo que dijo en campaña electoral.

Aquello de "estamos preparados" no se corresponde con las señales que emiten varios actores designados (y otros que se autoproclamaron sin estarlo), ni con otras emisiones similares que dan cuenta de un gobierno demasiado desprolijo en el arranque. Al tema del aumento de las tarifas y la orden dada a autoridades salientes por el novel director de la OPP, se sumaron otras situaciones en carteras de alta sensibilidad social como el MIDES. Y si repasamos lo vivido el mismo domingo 1º de marzo en que asumieron, las sillas vacías de la Plaza Independencia así como el entorno, (flaco de ciudadanía celebrando la fiesta de la democracia uruguaya), completan un marco de señales que auguran un futuro por lo menos incierto para el gobierno multicolor.



#Noeraahora

"Es ahora", nos decían en su eslogan de campaña, pero bastaron pocos días tan solo para que los hechos dieran el tono opuesto a dicha afirmación. Los tiempos electorales no se corresponden - parece - con los de gobernar y la urgencia por asumir diluye la toma de decisiones necesarias (y hasta imprescindibles) como la designación de cargos. Algo nos queda rematadamente matrizado hoy y es que NO estaban preparados para ser gobierno y que aquella afirmación era un mero cliché publicitario.

El domingo 1º fue una jornada calurosa, de sol pleno, que invitaba a concurrir a la playa antes que a la fiesta de la democracia oriental que cada 5 años celebra -con un feriado no laborable- dicha circunstancia. Atrás quedaron las multitudes y la fiesta popular de las asunciones del Frente Amplio (situación que se dio también en la instalación de la nueva legislatura el pasado 15 de febrero). Algo quedó claro y es que el pueblo no ganó las calles para celebrar la llegada de este gobierno, en su lugar lo hicieron más de 3 mil caballos que, como era esperable, dejaron más de 18 metros cúbicos de estiércol (2 camiones enteros), que serán convertidos en compost para huertas orgánicas.

Si, a la gente que realmente salió a las calles para ver el pasaje del Presidente y su Vice en la cachila de Herrera, le restamos los cientos que salieron sólo para insultarles (algo que no compartimos pero que lamentablemente ocurrió), los números de pueblo celebrando el acontecimiento se reducen significativamente. Más, si tenemos en cuenta el antecedente del acto de celebración en Kibón que había convocado a mucha más gente de forma notoria. Evidentemente fueron muchos menos a la "fiesta" de asunción.

Aún antes de asumir el emisor de señales estuvo activo, generando la reacción casi inmediata de colectivos sociales que se resisten a los enunciados de un borrador de Ley de Urgente Consideración contenidos en más de 400 artículos. Una maniobra que algunos -con razón- tildan de antidemocrática por utilizar el instituto constitucional para incluir temas de alta sensibilidad social que merecen discusión parlamentaria en los tiempos que sean necesarios y no en los exiguos que establece el mecanismo elegido. Asimismo, resulta clara la intención del gobierno entrante de medir la opinión pública a partir de la difusión anticipada del borrador de la LUC, algo que le da argumentos para defenderse antes de su presentación oficial (todavía no hay un proyecto propiamente presentado).



Lo cierto es que esa señal motivó la reacción de varios colectivos que van a dar dura lucha por defender los derechos que el borrador difundido afecta. Tal es el caso de FENAPES, que decretó un paro para el 12 de marzo y la FUM, que eligió el camino de declararse en pre-conflicto luego de haber consultado a todos los sectores involucrados en el proceso de sanción futura del supuesto proyecto de urgencia. El pueblo organizado está en alerta y esa también es una señal a tener en cuenta.

No sos vos... ni vos tampoco

En otro orden, y ya con el gobierno en funciones, se emitieron otras señales que marcaron la improvisación absoluta que está mostrando el novel Poder Ejecutivo. El caso más escandaloso quizás por lo mediático que fue el mismo, es el de Valentina Rapela, autoproclamada directora de la División de Violencia basada en Género de INMUJERES, en el programa Vespertinas de Canal 4. Al otro día, en el programa Todo Pasa de Océano FM, Mónica Botero- directora designada del instituto- manifestó que no le constaba dicha designación y fue más allá incluso al decir que quien está en el cargo hoy "es una funcionaria de carrera muy entrenada... con mucha preparación... hoy es ella la Directora...". Papelón y pico!!



Y por si algo faltaba, de las pocas designaciones que se difundieron una del MIDES que se autoproclamó en las redes, no llegó a serlo por sus antecedentes más inmediatos (se decía economista y no tiene título; no pagó un servicio particular que hizo facturar a nombre del MIEM; y -además- la implicaron en denuncias de estafas en Artigas), a pesar de ser presentada en fotos difundidas en redes como parte del equipo del MIDES.

Por otra parte y dando también señales de desprolija e irresponsable actuación, siguen sin nombrarse los directores que sustituirán a las cúpulas de las empresas públicas. Vaya que si son importantes o por lo menos así lo hizo saber el gobierno entrante en su momento con la preocupación por la suba de tarifas que tiene pensado y resuelto hacer. No solo no los nombraron sino que pretendían que fueran los directores frenteamplistas los que dictaran los aumentos cuando antes incluso de la campaña electoral, el gobierno saliente había manifestado que dada la situación contable de las empresas públicas no se iban a modificar las tarifas en enero. El que avisa no traiciona me enseñaron de chiquito y acá es claro que avisados estaban y también que tienen todo el derecho de tomar la decisión que entiendan pertinente en tanto son gobierno, pero que lo hagan ellos no los miembros de un gobierno en retirada que se mantienen por respeto a la Constitución y responsabilidad institucional.



El caso llevó a que los directorios actuales pusieran los cargos a disposición dejando clara la posición asumida por el Frente Amplio, partido al que representan. El caso de ANCAP -que sí respondió al pedido de OPP- aparece citado en los medios como un descuelgue de la decisión colectiva del gobierno saliente, cuando creo suponer que, como ya adelantara su Presidenta en ejercicio - Marta Jara -, hay espacio fiscal para rebajar los combustibles, y en ese sentido la información que se le aportó abona dicha postura. Es decir, que lo que muestran como una fisura política de las autoridades salientes se podría decir que es un tiro por la culata para el gobierno ya que le recomienda bajar -no subir- las tarifas de los combustibles.



El caso ASSE

El broche final de esta improvisación gobernante que recién empieza lo compone el caso de ASSE, donde se les pidió al directorio actual que permanezca al frente del organismo hasta la designación de nuevas autoridades.



Un organismo que fue tremendamente vapuleado por el Partido Nacional, que instaló un relato de dilapidación de recursos y caos administrativo en el mismo, denuncias que se mantuvieron en agenda por años. Situación que hacía suponer que el ojo estaba puesto allí al punto de que -una vez en el gobierno- rápidamente asumirían la responsabilidad de su conducción. Por lo menos hizo pensar a muchos que no se trataba de un ejercicio de denuncia solamente sino que había una intención de cambio cuasi inmediato para darle el rumbo que tanto reclamaron entonces. No solo que no fue así -NO hay autoridades designadas- sino que se le pidió al directorio encabezado por Marcos Carámbula- que se mantenga al frente del organismo hasta tanto sean designadas las nuevas autoridades.



Las señales son indicios que identifican a quien las emite, a estar por las que comentamos la impresión que deja el gobierno de la coalición multicolor es de una improvisación y desprolijidad alarmante.





el hombre asumió,el perro lo mira de afuera...