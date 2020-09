Talvi no quiere darle ningún cargo a Julio Luis Sanguinetti: “Evitar el nepotismo”

El medio millón de pobres de CeresGlobal e interminable¿Qué pasaría al día siguiente de triunfar el plebiscito Uruguay soberano?Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

NOMINADO PARA LA CARU

Talvi no quiere darle ningún cargo a Julio Luis Sanguinetti: “Evitar el nepotismo”

07.03.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi se resiste a nominar a Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex presidente Julio María Sanguinetti, como delegado de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Según informa el diario El Observador, en base a fuentes cercanas al ministro, este no quiere que el dirigente de Batllistas sea uno de los delegados de este organismo binacional, que depende de la cartera que encabeza.

El semanario Búsqueda informó, en su edición del pasado jueves, sobre las especulaciones que hubo en torno al lugar que ocupará Sanguinetti en este período de gobierno. Consultado por ese medio, Talvi dijo que la Cancillería no manejaba el nombre del abogado "para ningún cargo".

Evitar el nepotismo

Las fuentes a las que accedió el diario antes mencionado señalaron que Talvi entiende que el nombramiento puede dar una señal de nepotismo que el quiere evitar, y por eso se resiste a que el hijo del dos veces presidente trabaje en la órbita del ministerio que lidera.

Esto es parte de la impronta que el economista le quiere dar a la Cancillería, que se vio reflejada en la elección de funcionarios del cuerpo diplomático y no de políticos para las direcciones ministeriales.

En rueda de prensa, este viernes, Talvi aseguró que "nosotros, como política, entendemos que es una política sana que los familiares de líderes políticos no integren los órganos de Cancillería". No obstante, dijo que "las diferencias se manejan con fluidez, cordialidad y conversando" y que "en lo más mínimo" afectan el funcionamiento de la coalición.

Julio Luis Sanguinetti

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Fue diputado durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y en 2019 volvió a la actividad política para coordinar la campaña del precandidato Julio María Sanguinetti, que en las elecciones internas del Partido Colorado fue derrotado por Talvi. Manifestó su disposición a asumir en ese cargo porque no le impide hacer política y está relacionado con áreas que estudió, entre otras razones.

En la actividad privada, en tanto, fue director corporativo de Universia Holding - Grupo Santander entre 2007 y 2017. Según su currículum, Sanguinetti también fue asesor del Banco Intermericano de Desarrollo (BID), docente en la Universidad ORT, entre otras actividades.

Entrevistado por La Diaria, Julio Luis Sanguinetti dijo que "oficialmente" no sabe nada y que él "no está en la negociación". Sostuvo que el PC "no pidió ningún cargo por nadie" y que "es muy distinto que uno pida a que le ofrezcan". Confirmó que él entró en el "primer grupo de negociación" de nombres a considerar para cargos, junto con Tabaré Hackenbruch (hijo del fallecido homónimo que fue intendente de Canelones), el ex diputado Walter Verri y el representante Germán Cardoso -tres figuras del sanguinettismo que ya fueron designadas en altos cargos de distintos ministerios del gobierno de coalición-.

Confirmó, además, que en diciembre Lacalle Pou le ofreció la vicepresidencia de UTE, pero no la aceptó porque no le "interesa" ese ente. En cambio, dijo que la CARU es un organismo que "sin duda" entraría en su "capacitación técnica profesional", ya que estudió Derecho Internacional y cursó "Derecho Medioambiental en Estados Unidos". De todos modos, subrayó que le "encantaría seguir en la actividad privada", por lo tanto, "cualquier aceptación" de su parte para un cargo público "sería para sumar, no para ocupar algo". "El tema de que soy 'hijo de' es indisimulable, entonces, nos manejamos con mucha cautela, sobre todo porque no hay una necesidad material. Sencillamente, se trata de poder continuar con el proceso político que empezamos hace dos años en Batllistas", finalizó.

Relación Talvi-Sanguinetti

En febrero de 2019, Talvi rechazó el respaldo del "sanguinettismo" a su precandidatura. "Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinettista no. Sanguinetti sí, el sanguinettismo no", sostuvo el líder de Ciudadanos.

"Tengo un respeto enorme por el doctor Sanguinetti y nos hubiera encantado tener su respaldo, pero no de todo el plantel. Tenemos plantel propio, tenemos jugadores propios, tenemos juveniles en ascenso, tenemos una estructura renovada, más joven, más vocacional", agregó el precandidato.

Las palabras de Talvi molestaron a los integrantes de Batllistas. Uno de los que primero salió a responderle fue Julio Luis Sanguinetti, como coordinador de campaña de su padre, quien en Twitter le reprochó los dichos.

"Cuando tú lo rechazaste Julio María Sanguinetti no tenía aparato de ningún tipo. El que tiene hoy vino de los más diversos lugares: pedristas, jorgistas, vieristas, etc. Además, ¿no llegó el momento de hablar de otra cosa?", expresó en aquél momento.