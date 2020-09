Danilo Arbilla

El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLa república derrotadaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Te encuentras en:

La última travesura de Alfredo Testoni

Danilo Arbilla

13.03.2020

Alfredo Testoni fue un gran tipo. Fuimos amigos y . compañeros en La Mañana y El Diario. Un fotógrafo excelente; un verdadero artista. Acumulaba sabiduría, era bromista, travieso, se divertía y estilaba un humor negro muy fino.

Y todo esto por qué? Porque se asegura que fue una obra de Alfredo que Julio María Sanguinetti entregó, en nombre de la familia del artista, al presidente Luis Lacalle Pou, la que motivo las iras del Canciller Ernesto Talvi y retrotrajo al Partido Colorado al clima de las internas del año pasado.

Parece que el expresidente no le avisó a su socio . ¿ O no le pidió permiso? No creo que sea así , aunque Talvi, en declaraciones a El País , dio la sensación de que él es el que lleva la batuta: "...Las reuniones que el presidente Sanguinetti tuvo con Manini fueron coordinadas previamente conmigo y yo estuve de acuerdo...". Cuentan además que la charla con el excomandante fue de primera, lo que también habría provocado un poco de escozor en Talvi de quien en su entorno se comenta que es muy sensible e irascible. Dicen que la falta de experiencia le hace ver conspiraciones agazapadas en las sombras de cualquier vericueto. Es como un adolescente de 62 años, dicen con cierta maldad.

Lo del cuadro de Testoni desbordó el vaso, entonces. No trascendió nada, o a mi no me llego, sobre cual ha sido la responsabilidad en toda esto de Lacalle Pou, ni lo que opina sobre el insuceso. No debe alegrarlo mucho.

El gobierno debe mostrar cambios, que se vean rápidamente, y el respaldo de una coalición fuertemente unida de la que cada tanto, empero, se escuchan diferentes tipos de chirridos.

Los cambios son menos por ahora , salvo en seguridad. Aquí si que la figura de Jorge Larrañaga le ha dado un empuje al Ministerio del Interior y a la tarea de la Policía que es lo que la mayoría de la población deseaba. La señales fueron claras y aunque no se puede hablar de resultados en quince días, existe la sensación y la esperanza de que en esta materia la cosa va a cambiar y para bien. Otra de las pruebas de que es así , es la desesperación del Frente por centrar el fuego en este campo. Preocupadísimos por la convivencia ( con los delincuentes?) y por la perdida de " privacidad" en las plazas publicas y la libre expresión ( para lo que sea) en las esquinas y semáforos. El Intendente Di Candia, el PIT-CNT, Adeom, y una serie de organización que despertaron ahora pero que siempre están en reserva para defender al Frente y la libertad y la tolerancia - cosas así como que el feminismo solo es de izquierda y no hay feminismos de derecha, sino que lo digan los persas, o Putin, o Fidel ayer y los chavistas y Ortega hoy-. Han tenido que inventar algunos cosas - y echar pa' atrás- y de seguro habrán de buscar , rebuscar y si es preciso diseñar y provocar lo que sea para atacar al ministerio y a la policía .

Tienen enfrente un hueso duro de roer. Larrañaga por lo que se ha visto le hace honor a su apodo de "guapo". Y cuenta con el respaldo presidencial. Le van a dar.

La Cancillería también debería dar señales de cambio como en Interior , máxime con lo que ha sido la política exterior de la izquierda - ideológica hasta la genuflexión más algunas cositas raras- y lo dicho en la campaña electoral en que la opción era entre los que decían que en Venezuela hay una democracia y los que afirmaban que era una dictadura.

No ha sido así. Talvi ha hecho hincapié en el tema comercial. Eso es lo que han dicho todos los ministros de Relaciones Exteriores. Nuestros embajadores serán vendedores de los productos nacionales, ha sido la consigna común y de siempre.

En otros asuntos como que no se ven golpes de timón. Como que se quiere repetir aquello de jugar al centro izquierda - sonrisas con Oscar Andrade, Daniel Martínez preferible ha Manini, etc. Las palabras importan y más en el campo diplomático: Talvi se refirió a Guaidó como oposición, y no como el presidente designada por lo Asamblea Nacional único cuerpo con legitimidad y así reconocido por 60 países y sobre el gobierno venezolano dijo que controla la fuerza ( como todo gobierno). Ni ilegítimo, ni dictadura, ni probado violador de los DDHH - si no que lo diga Bachelet- al que defendió el gobierno saliente. Casi el mismo léxico de Nin Novoa, con quien la transición fue " excelente". Al Secretario de la OEA, Luis Almagro cuya reelección Lacalle de entrada dijo que apoyará, lo califico de " activista" más que de diplomático. Es de lo que lo acusan los otros candidatos a la Secretaría de la OEA.

Talvi se ha mostrado mas agresivo y firme en el partido que en la Cancillería. Ha sido reiterativo: el pasado domingo dijo a El País que "el liderazgo del partido lo tiene Ciudadanos". Más llamativo aun fue el tema referido a la designación de Julio Luis Sanguinetti, en la CARU.

Talvi entiende "que es una política sana que los familiares de líderes políticos no integren los órganos de Cancillería". Un poco duro, ¿ no?. Y mas en un país donde los " parentescos" están en todos los carteles - que Lacalle ( Herrera), Manini, Amorin Batlle, sin rebuscar mucho. Hasta qué grado de consanguineidad estaría permitido designar según Talvi: ¿sobrino o sobrina? ¿nieto o nieta?, ¿sobrino nieto o sobrina nieta?, ¿primos? ¿ cuñados? ¿esposa?.

No es fácil liderar un partido y ser Canciller al mismo tiempo. Se pueden perder los estribos.