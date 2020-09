Bitácora. Año XIX - Nº 827: Paciencia, rigor y pataleo

Uruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Bitácora. Año XIX - Nº 827: Paciencia, rigor y pataleo

14.03.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 16 titulando en su portada: 'Paciencia, rigor y pataleo'.

Escriben en este número:

Dean Baker Truthout, Tommaso de Francesco, Cristina Fallarás, Cristina Garaizabal, Hala Kodmani, Grégoire Lalieu, Salvador López Arnal, Luc Mathieu, Michael Roberts, Vicente Rubio-Pueyo, Antoni Soy, Montserrat Vila Planas, Wei Shuiyin, Esteban Valenti, Yu Xiuhua







Paciencia, rigor y pataleo

Por Esteban Valenti



Han pasado muy pocos días desde que asumió el nuevo gobierno de la Coalición multicolor, formada por 5 partidos. Fue el 1 de marzo, es decir hace 16 días. No es un tiempo suficiente para emitir juicios serios y fundados sobre sus acciones. Si sobre sus discursos.







Unidad y respeto en la diversidad feminista de un movimiento que alimenta y llena de vida

Por Montserrat Vila Planas



Sentimientos en torno el 8 de marzo, la revuelta y la huelga feminista 2020.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Colectivo Las Tesis, Chile.







Coronavirus, deuda y recesión

Por Michael Roberts



Mientras escribo, la epidemia de coronavirus (aún no declarada pandemia) continúa propagándose. Ahora hay más casos nuevos fuera de China que dentro, con una aceleración particular en Corea del Sur, Japón e Irán. Hasta ahora hay más de 80.000 personas infectadas solo en China, donde se originó el brote. El número de personas fallecidas como resultado del virus ha superado las 3.200.







Socialismo y mundo contemporáneo

Por Antoni Soy



Tal como nos explicaba Antoni Domènech de forma brillante, en su capítulo de un interesante libro (¿Tiene porvenir el socialismo?), el conocimiento del socialismo, es decir, del movimiento obrero y popular contemporáneo y de sus diferentes familias políticas históricas -en un sentido amplio, la socialdemocracia (marxista o no), el laborismo, el anarquismo, el anarcosindicalismo, los diferentes comunismos (marxistas o no) -, es imprescindible para entender la realidad (política, económica, social y cultural) del mundo contemporáneo, al menos desde principios del siglo XIX.







La epidemia es tanto un reto como una oportunidad

Por Tommaso de Francesco



Podría parecer paradójico, pero la terrible epidemia del coronavirus parece tener el efecto positivo de volver a traer a primer plano las cuestiones fundamentales de la política, las mismas con las que, para empezar, nos debatimos a menudo para seguir teniéndolas claras.







Siria: Provocar una catástrofe humanitaria forma parte de la estrategia del régimen sirio

Por Luc Mathieu, Hala Kodmani



Las declaraciones de preocupación y los llamamientos a la distensión provenientes de todas partes se multiplicaron el viernes 28 de febrero, tras el enfrentamiento militar en la región de Idlib entre Turquía y el régimen sirio respaldado por Rusia. Tras el mortal ataque contra sus soldados, Ankara convocó una reunión de emergencia de la OTAN, la que expresó su solidaridad, sin ningún otro tipo de compromiso.







¿Nosotras contra nosotras?

Por Cristina Fallarás



Cuando respondes a una pregunta es porque la aceptas. O sea, en tu respuesta va implícito el reconocimiento no solo de quien pregunta, sino de los términos en los que lo hace. Valdría como ejemplo universal e idiota aquel "¿A quién quieres más, a mamá o a papá?".







China: Poemas desde la zona cero del coronavirus en Wuhan

Wei Shuiyin, Yu Xiuhua



La siguiente colección de poesía fue escrita por "WeiShuiyin" ( ???, nombre Long Qiaoling???), quien ha trabajado como enfermera en uno de las docenas de hospitales improvisados fangcang organizados en Wuhan para combatir el COVID-19.







Libertad Sexual. Ese oscuro objeto de deseo

Por Cristina Garaizabal



La censura no puede ser un instrumento de lucha feminista, y el Código Penal no es un buen aliado de las mujeres.

El deseo de las demás es cutre, amigas, el mío no. Con esta irónica afirmación, cinco bolleras del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid presentamos en 1988 una ponencia cuyo contenido sigue teniendo vigencia.







Las patentes ralentizan la vacuna del coronavirus

Por Dean Baker Truthout



Hay gente en todo el mundo trabajando lo más rápido posible para desarrollar una vacuna. La mala noticia es que todos están compitiendo entre sí, no colaborando.

Para asombro de millones de personas, el presidente Trump sigue superándose a sí mismo cuando se trata de corrupción y estupidez. Su último logro en este sentido fue su reciente intento por evitar que los funcionarios de su gobierno hicieran declaraciones públicas sobre la epidemia del coronavirus, por miedo a perjudicar al mercado bursátil.







Carrera Demócrata. Fantasmagoría en el supermartes: ruinas, posesiones y epidemias

Por Vicente Rubio-Pueyo



Un virus nos muestra la importancia y la urgencia de una sanidad pública para todas las personas, de una sociedad que cuide a todas las personas. Se le puede llamar socialismo democrático o de cualquier otra manera.







Entrevista a Augusto Zamora R. sobre Malditos libertadores (I)

Por Salvador López Arnal. Rebelión.



“Hoy seguimos huérfanos de análisis verdaderamente de izquierda, lejos de los tópicos de la mitohistoria que sigue coartando los análisis.”

Augusto Zamora R., ex embajador de Nicaragua en España, ha sido profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido, asimismo, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990.







Entrevista al historiador Jacques Pauwels

Por Grégoire Lalieu | Opinión



“Descubrir la verdad histórica es una forma de liberación”.

“Si no tenéis cuidado, los periódicos os harán odiar a las personas oprimidas y querer a quienes las oprimen”, afirmaba Malcom X. Esta idea se podría aplicar también a los manuales de historia.







