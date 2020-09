Esteban Valenti

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Paciencia, rigor y pataleo

Esteban Valenti

16.03.2020

Han pasado muy pocos días desde que asumió el nuevo gobierno de la Coalición multicolor, formada por 5 partidos. Fue el 1 de marzo, es decir hace 16 días. No es un tiempo suficiente para emitir juicios serios y fundados sobre sus acciones. Si sobre sus discursos.

El discurso del presidente Luis Lacalle Pou, fue un buen discurso, conceptual, fundado, con una mirada liberal (no podía ser de otra manera), pero no se puede afirmar seriamente que fue un discurso de derecha. Tuvo notorias diferencias con otros discursos de otros gobiernos "multicolores" posteriores a la dictadura. Y lo que se dice en los pasillos y en las conversaciones hay que tener la valentía de escribirlo.

Otros discursos ministeriales estuvieron llenos de matices y algo más, con el discurso presidencial. Hubo diferencias y coincidencias en sus contenidos y en su tono. Veremos cómo se desarrolla la labor ministerial y de las principales estructuras del Estado y del gobierno.

Hubo una primera escaramuza, que no nos parece muy feliz, la del director de la OPP Isaac Alfie, cuando conminó a los directorios de los entes a que en 48 horas le hicieran saber su pedido de aumento de tarifas. Una pequeña avivada, que no le hace bien a una transición que con pequeños matices fue sin duda ejemplar. Fue un gesto menor, que no solo pretendía que el anterior oficialismo se hiciera cargo de una responsabilidad -que a todos los efectos- es de responsabilidad del actual gobierno, además fue un gesto de subestimación de la inteligencia de todos los ciudadanos uruguayos, como si pudiéramos tragarnos esa pastilla.

Otro episodio complejo, fue que dos ministros colorados, el de Ganadería y Agricultura Ing. Agr. Carlos María Uriarte (colorado) y con el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores, que poco tiene que ver con el tema, el economista Ernesto Talvi, también colorado, salieron a la prensa a reclamarle al gobierno que no aumentara las tarifas de la energía. Inaugurando un sistema de disputas internas que le puede hacer mucho daño al gobierno y a algo más. Ya pinta un panorama, las mayores dificultades serán por la disputa interna. Hubiera sido bueno conocer la opinión del director de la OPP sobre este tema, ya que él también es colorado y tiene mucho que ver con el tema...

Esta es una consideración política, porque es notorio que si se analizan los datos de la caída del crudo y del aumento del dólar en la Uruguay, no solo no hay motivo para aumentar los combustibles, sino que hay elementos sólidos para mantenerlos o incluso bajarlos.

La oposición, es decir el Frente Amplio se mueve sin definiciones y sin una línea clara. Le cuesta ocupar su lugar en este nuevo momento político, no tiene discurso, no tiene debate interno proyectado hacia la sociedad, porque no quiere o no puede afrontar una discusión profunda y en seria sobre las causas de su derrota.

Hay un tema central en cualquier línea política o editorial: el manejo del tiempo, de la oportunidad. ¿No será demasiado pronto para reclamarle algo a este nuevo gobierno?

Efectivamente hay políticas que necesitan tiempo, aprobación de leyes, análisis en un determinado periodo y sobre todo de sus resultados, asumiendo que en esos resultados y en las políticas correspondientes ocupa un lugar destacado las circunstancias externas al país, sobre las que no puede incidir, pero si puede reaccionar.

No es justo apresurarse desde simplemente los adjetivos y los prejuicios a atacar la labor del gobierno, por ejemplo la política económica necesitará un despliegue durante varios y largos meses, lo mismo en otras áreas de la actividad. Y además, tendremos que analizar el texto final de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que en el momento que escribo esta columna no conozco en absoluto. Y además la continuidad, el enlentecimiento a cualquier costo o directamente la paralización de las inversiones importantes y de las grandes obras. Recordemos que los gobiernos tradicionales tienen una larga y lamentable experiencia en materia de paralizar obras. Algunas durante 46 años, el doble de tiempo que la construcción de la pirámide de Keops...

El otro tema complejo es el brusco, diríamos violento aumento del valor del dólar que en Uruguay fue muy superior al de los otros tres países del Mercosur. Uruguay, dólar comprador del 2 al 10 de marzo aumento del 9.09%; Brasil 3.48%; Paraguay 1.0% y Argentina, dólar oficial 0% y dólar Blue 0.6%. Lo extraño es que la mayoría de los medios se comieron este tipo de comparaciones para sus informaciones y análisis.

Al dólar habrá que seguirlo cuerpo a cuerpo, dólar a dólar. Porque es una vieja receta para bajar el déficit fiscal y darle rentabilidad a ciertos sectores exportadores, mientras la producción nacional y el consumo lo sufrimos. Veremos.

Pero hay cosas que no tienen plazo ni oportunidad, deben ser analizadas y discutidas de inmediato. Si algunos mandos o todos los mandos policiales, entendieron el mensaje presidencia o ministerial de manera equivocada o si es el mensaje correcto por el que se jugará el actual gobierno, pues no hay que esperar un segundo. Yo escribí y rechacé los que se adelantaban y criticaban al futuro gobierno incluso antes de asumir las nuevas autoridades y cuando estaba todavía al mando un ministro del FA.

Las grandes culpas, errores iniciales y en su desarrollo posterior, las carencias de la política sobre la seguridad que tuvo el Frente Amplio en el gobierno, no justifican en absoluto que las nuevas "focas" multicolores que siempre chapotean en las redes, levanten sus escudos ante la menor crítica, ni que algunos imbéciles y provocadores, como el funcionario municipal que denunció una agresión falsa en los accesos a Montevideo. Hay que cuidarse mucho de ese tipo de manijas prefabricadas.

Si la policía, en otros casos, entendió que "se terminó el recreo" es embestir indiscriminadamente contra cualquiera, sobrepasando los límites de las leyes y de la Constitución, pues no hay que esperar ninguna oportunidad, hay que reaccionar de inmediato antes que se haga costumbre.

Las diversas denuncias ante el Instituto de Derechos Humanos y los fiscales sobre este tema, deberán emitir sus pronunciamientos y estar alertas, como lo estuvimos antes.

Porque si hay violaciones a la legalidad, además de agredir derechos inviolables, tendrán un efecto muy negativo: que la gente le tenga miedo y bronca a la policía, como no le tuvo en todos estos años, porque sería un excelente regalo para los delincuentes. Simplemente hay que cumplir bien con su deber.

Es cierto que lo que la gente pide con rapidez que se contenga el desborde de la delincuencia, el despliegue ampliamente documentado, como se hacía antes de los despliegues policiales en el territorio deben culminar informando los resultados: cuantas bocas de pasta base se cerraron, cuantos sospechosos fueron detenidos, cuantas armas incautadas y otros avances concretos. Los uruguayos estamos cansados del desborde de la delincuencia, pero no por ello somos estúpidos y nos tragamos cualquier pastilla. Ojalá tengan buenos resultados, porque sobre ese tema y sobre casi todos los temas, no da para esperar cinco años, pero por ello queremos seriedad y rigor.

La clave de la derrota a la delincuencia no es pegar al bulto y mucho menos el atropello y violación de los derechos de los ciudadanos amparados en los uniformes, es necesaria "inteligencia", mucha "inteligencia" de todo tipo, como infiltración en las bandas, como sistematización y fortalecimiento de las estructuras de inteligencia, para utilizar la mayor capacidad a disposición de los seres humanos, muy superior a la fuerza y a la tecnología: la inteligencia.

Si se quiere realmente frenar el crecimiento de los delitos, homicidios, rapiñas, hurtos, violencia de género y violencia en general, hay que planificar muy bien y utilizar todas las capacidades del estado con gran inteligencia.

Nadie niega que era necesario un mensaje de firmeza, de prioridad sobre la seguridad pública y humana, y, que no habrá milagros a corto plazo.

No se trata de discutir si se puede pedir la cédula y la identificación a las personas, (hace un año se había realizado 319.000 pedidos de identificación...) el problema es que algunos se lo han tomado como que le levantaron los límites y se incluye cierta dosis de prepotencia. Ya tengo, personalmente, tres testimonios en una semana y de personas en las que confío plenamente y no es la del empleado municipal de Montevideo, de episodios en diferentes lugares del país, donde se violaron los derechos de los ciudadanos. Y para estar alertas sobre esas actitudes no hay que esperar la oportunidad. La oportunidad es ¡Ya!

También hay pequeños detalles en aspectos muy diferentes que requieren urgente atención: el desborde y la impunidad de los bancos, que viene del anterior gobierno. No se trata de la ley de inclusión financiera, sino que los ciudadanos somos rehenes de incapacidades y de desidias absurdas.Hace semanas que se repite la turné por diversos cajeros automáticos que no tienen plata, como si nosotros estuviéramos al servicio de los bancos y fuéramos sus mandaderos. Y en esa situación y en el mismo o diversos recorridos me encontré con muchos otros clientes. ¿El gobierno, el Banco Central no piensan hacer nada?

El manejo del tiempo en política es clave, da credibilidad, pero también demuestra claridad y firmeza en una determinada línea. La oportunidad tiene también mucho que ver con la propia capacidad de elaboración desde la oposición. El pataleo y el griterío no es una línea.