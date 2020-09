España: Murieron 767 por coronavirus, 169 en las últimas 24 horas

¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

SANIDAD CONTRATA MILES DE JUBILADOS Y ESTUDIANTES

España: Murieron 767 por coronavirus, 169 en las últimas 24 horas

19.03.2020

MADRID (Uypress)- El colapso de la Sanidad española ante la epidemia de Covid-19 obliga a contratar a jubilados y estudiantes para tratar de contener al coronavirus: se anuncia la incorporación de 50 mil profesionales (residentes MIR, médicos y enfermeras, licenciados sin plaza y retirados, y estudiantes de último año de ambas carreras).

Mascarillas en Madrid. Foto: @Sergey Pivovarov / Sputnik

Según información brindada por el Ministerio de Salud, que consigna El País de Madrid, serán:

7.633 médicos residentes R4 y R5 (de último año de formación) de todas las especialidades que verán prorrogado su contrato para continuar desarrollando su labor en los servicios de salud.

Casi 11.000 profesionales médicos y de enfermería que realizaron pruebas selectivas especializadas y se quedaron sin plaza.

14.000 profesionales jubilados en los dos últimos años podrán incorporarse en función de las necesidades asistenciales.

Y están disponibles para prestar tareas de apoyo 10.200 estudiantes de Enfermería y 7.000 de Medicina de último curso.

Las comunidades autónomas, de las que dependen estas contrataciones, ya tienen listas con este personal. El ministro, Salvador Illa aseguró que recibirán 200 millones de euros adicionales a los que ya se habían anunciado.

Escepticismo sindical

Los sindicatos miran esta cifra con escepticismo. "Los médicos residentes no acaban su contrato hasta mayo o junio, así que hasta entonces no habría nada que prorrogar. Y si sigue la alerta, a los que estén en último año deberían hacerles un contrato de especialistas, no alargar el que ya tenían de residentes", aclara Sheila Justo, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Con respecto a las enfermeras, "la mayoría de las que hicieron la prueba para especialidad están trabajando ya en enfermería general, no sucede como con los MIR", añade José Luis Cobos, del Consejo General de Enfermería.

En cualquier caso, ven con buenos ojos este refuerzo al sistema, siempre que se priorice a profesionales con experiencia. "Se pueden reorganizar residentes de otras especialidades para que atiendan Covid-19. Esto será preferible a que se tire de estudiantes o licenciados que, además de requerir una supervisión que puede incluso obstaculizar los procesos, parten de deficiencias como que no saben usar los sistemas informáticos. No es el momento de hacer prácticas", afirma Justo. Cobos también opina que las enfermeras de último año de estudio deben ser el último recurso y nunca pueden estar expuestas en primera línea. Ambos aconsejan que, de ser imprescindibles, hagan tareas como atención telefónica o de información.

Todavía no se contratan estudiantes

Pablo Lara, presidente de los decanos de Medicina, explica que aunque aún no se están contratando estudiantes, existen listas de voluntarios de estudiantes. La orden ministerial de recursos humanos para hacer frente a la pandemia contempla en su punto sexto la contratación de alumnos de último curso de estos dos grados durante tres meses. El alumno, según la orden, podrá ser contratado con la modalidad de auxilio sanitario en calidad de apoyo y bajo la supervisión de un profesional sanitario.

Lara, decano también en la Universidad de Málaga, no se opone a la medida pero cree que debería ser el remedio excepcional: "Lógicamente no van a irse a urgencias a atender a los contagiados, tienen que estar en otras especialidades supliendo. Deberían ser el último recurso a la hora de contratar. Es verdad que en ese último curso son cuasimedicos y cuasienfermeros, pero aún no lo son". Lara recuerda que "hay un contingente muy importante de médicos" que han hecho el examen de internos residentes (MIR) de Medicina y de Enfermería (EIR) que acaba de aprobar el examen e iban a elegir plaza en abril. "7.600 médicos han sacado una plaza de MIR y son casi 10.000 si se cuenta los que han pasado la nota de corte", subraya Lara. El EIR, por su parte, lo han superado 6.600 enfermeras en esta última convocatoria.

Lara remarca la importancia de la seguridad de sus estudiantes, una preocupación que comparte Cristina Monforte, presidenta de los decanatos de Enfermería: "Hacemos un llamamiento a la prudencia, que si les toca actuar sea siempre bajo unas condiciones de seguridad adecuada". La también decana de Enfermería de la Universidad Internacional de Catalunya se enorgullece de la respuesta estudiantil: "Cuando salió el decreto los estudiantes empezaron a preguntar en las facultades cómo podían ayudar. Creo que estamos haciendo muy buena labor".

China e Italia no recurrieron a estudiantes

En China, donde la pandemia del coronavirus ha conseguido frenarse, no se ha contado con los estudiantes de Ciencias de la Salud en ningún momento. China incorporó al sistema a sistema sanitario a los médicos militares, que son legión, y desplazaron a las zonas más afectadas a profesionales de otras áreas con pocos infectados, informa Macarena Vidal.

En Italia tampoco han echado mano de los estudiantes de último curso. El pasado lunes el Gobierno estableció que solo el título universitario sea suficiente para ejercer la medicina, cuando hasta la fecha se tenía que pasar por un MIR. De esta manera pretenden incorporar a 10.000 médicos, informa Lorena Pacho.

Helena Legido-Quigley, experta en sistemas de salud de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, asegura que los recortes que sufrió la sanidad española durante la crisis, tanto en personal como en infraestructuras, no se ha repuesto desde entonces y que eso pasará factura durante este brote.

169 muertos en un día

En su conferencia de prensa diaria, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, que ha informado de que en las últimas 24 horas, España ha sumado 3.431 nuevos casos de coronavirus, un incremento aproximado del 25%, y 169 muertos, un 28% más. En total, son 17.147 los contagios registrados y 767 los fallecidos desde el inicio de la crisis. 939 personas están ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 165 más que el día anterior (un 21% más), y se han curado ya 1.107.

Sobre los fallecimientos en residencias de ancianos, el portavoz de Sanidad ha explicado que se está trabajando en "una orden muy estricta" para proteger estos centros. "Antes de que se tomaran las medidas en las comunidades autónomas había una recomendación de que se redujesen los riesgos", ha recordado Simón.

"Tenemos información de al menos tres fallecidos en personas menores de 65 años. El impacto en estas personas jóvenes es menor, pero no quiere decir que no haya casos graves", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias.

Con respecto a los nuevos test rápidos para detectar el virus entre poblaciones con síntomas leves que ya no estaban figurando en las estadísticas, Simón ha dicho que son "antigénicos que detectan el virus, no las defensas que nosotros generamos contra el virus". Con ellos, ha añadido, se pueden obtener resultados en 10 o 15 minutos, pero para obtener la muestra es necesario que lo haga un profesional. Está previsto que se empiecen a hacer esta semana.

Simón ha insistido en la importancia de cumplir las normas de confinamiento. "La gente tiene que entender lo que significa la cuarentena. Implica evitar el riesgo de contacto entre personas, para que no haya transmisión". "Tenemos que ser muy conscientes de que cuanto mejor lo hagamos ahora más rápida será la vuelta a la vida normal".