“No se trata de una epidemia más”: Colectivo responde al Presidente de la Asociación de Odontólogos del Uruguay

Uruguay proclama derechos del Estado de Israel: ¿son absolutos?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". El “ejemplo” de Dina marca.A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Elecciones: dos pasos para atrás y ninguno hacia adelanteAnálisis autocrítico, ya, ahora. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasDelitos: entre la opacidad y el subregistroUn domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesEl perfume embriagador de lo posibleEl medio millón de pobres de CeresMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Secciones | Salud Te encuentras en:

"MEDIDAS COMUNES DE BIOSEGURIDAD NO SON SUFICIENTES"

“No se trata de una epidemia más”: Colectivo responde al Presidente de la Asociación de Odontólogos del Uruguay

26.03.2020

MONTEVIDEO (Uypress/JoséWLegaspi)- El Colectivo de odontólogos que presentó una carta de adhesión a la solicitud de cuarentena obligatoria propuesta por el Sindicato Médico del Uruguay, volvió a contactarse con nuestra redacción, a partir de la entrevista realizada al presidente de la Asociación de Odontólogos, Dr. Laxague.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

En aquella carta, este colectivo trató de visibilizar a un sector de la salud, los odontólogos, que no estaba siendo tomado en cuenta a la hora de establecer las medidas de respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Eso posibilitó, que más de 500 profesionales del sector firmaran la carta de adhesión a la propuesta de cuarentena obligatoria del SMU.

Desde la Asociación de Odontólogos del Uruguay (AOU), su presidente, el Dr. Enrique Laxague, solicitó a nuestra Agencia la posibilidad de una nota para aclarar la posición y accionar de ese gremio, cuyo contenido fue publicado en este portal en el día de ayer.

Las respuestas de la autoridad institucional del gremio odontológico motivaron un nuevo contacto con la Dra. Mara Castellanos, que ha oficiado como vocero público del Colectivo que reunió las mencionadas firmas, para dar su posición a lo que consideró respuestas inexactas del presidente de la AOU.

Nuestra Agencia, como es su costumbre, publica las respuestas de la mencionada profesional, a nuestras preguntas, que, como es de rigor en la situación que vive nuestro país, se realizaron vía mail.

Uypress- El presidente de la AOU afirma que ustedes no plantearon su preocupación ni solicitaron medidas ante el coronavirus. ¿Es así? ¿Por qué canales manifestaron este tema?

Dra. Castellano- Al hacerse visible la pandemia que estamos viviendo y que nos afecta a todos por igual, quisimos dirigirnos directamente a la AOU por intermedio de sus socios. En virtud de que no obtuvimos respuesta nos comunicamos vía whatsapp con su vicepresidente, el Dr. Gustavo Fagundez quien ante nuestra preocupación nos dijo que estaban en reuniones pero que aún no tenían nada definido ya que la Facultad de Odontología de la UdelaR se estaba ocupando de ello. Que entendían la situación pero como tal no había mucho más que hacer. Ante tal actitud, intentando tomar una medida responsable y de manera rápida fue que extendimos la carta en apoyo al Sindicato Médico del Uruguay, sobre la cual la AOU estaba enterada de su confección, ya que como dije antes, el Dr. Fagundez estaba en la reunión de más de 500 odontólogos via whatsapp y no quiso firmar la carta por razones institucionales. La reunión se realizó por whatsapp por razones obvias.

Uypress- Dice, también, en la entrevista que le realizamos, que el coronavirus "es una epidemia más" y que a los odontólogos les alcanza con lo aprendido en la carrera sobre bioseguridad. ¿Es así? ¿Es una epidemia más, como el HIV, o las hepatitis b y c?

Dra. Castellano- Con respecto a esto debemos decir algo que resulta obvio. No se trata "de una epidemia más", sino de una pandemia que tiene características inéditas para nuestra profesión. Por supuesto que todos quienes somos egresados tenemos claras las normas de bioseguridad que comprenden a todos los pacientes, pero el COVID19 no es una enfermedad como las otras, el HIV y la hepatitis C se contagia por vía sanguínea ya sea por accidentes cortopunzantes o por fluidos, constituyendo el grupo de ETS (Enfermedad de trasmisión sexual). Las características no son las mismas. La Hepatitis B sería la que más peligro de contagio acarrea a nuestra profesión así como también la tos convulsa y para ello son las barreras de bioseguridad que nos enseña Facultad en todo su recorrido de grado, además de que todo personal de la salud como tal, está inmunizado con las vacunas correspondientes como norma general.

El coronavirus es un virus desconocido, que es ampliamente contagioso, por lo que hay que tomar medidas especiales. En nuestra profesión, que trabajamos a centímetros del paciente; la salivadera, el flujo de aire y agua que se genera con el instrumental que usamos diariamente, llámese turbina, cavitadores, etc. Nuestras manos siempre están en contacto (obviamente con guantes) con el paciente. Pero me pregunto...¿Es esto suficiente para evitar el contagio por coronavirus? Claramente no. Los tapabocas comunes no son eficientes, se deben usar especiales como lo son los N95 que poseen filtro, debemos restringir el uso de turbinas o cualquier implemento que pueda generar que el virus permanezca en el aire o sobre los equipos.

Los virus HIV y Hepatitis C se inactivan en contacto con el aire, el coronavirus no. Puede permanecer en superficies desde horas hasta días. Incluso pueden provenir de pacientes asintomáticos pero que lo porten y seríamos susceptibles al mismo o vectores de contagio si no tomamos las medidas especiales pertinentes como lo son: encuesta previa, desinfección, campos externos e internos, mascaras, tapabocas N95, sobretúnicas, dobles pares de guantes y zapatones. La clorhexidina se nos informó que no es útil en estos casos.

Esto contesta el hecho de que no se trata de una epidemia más y que no alcanza con las medidas que tomamos todos usualmente.

Uypress- El Dr. Enrique Laxague evitó responder a la pregunta sobre una posible "crisis de representatividad" en el gremio. ¿Ustedes se sienten representados? ¿Piensan acciones futuras para cambiar esa situación?

Dra. Castellano- Con respecto a esto estamos de acuerdo en que no es el momento de hablar de crisis de representatividad, pero con los números de asociados podemos llegar a suponer si los odontólogos nos sentimos representados o no con la Asociación. Basta ver que tuvimos que actuar como colectivo independiente para que se empezara a mover el tablero y se tomara conciencia de nuestra preocupación.

Acciones futuras al momento no están contempladas ya que estamos centrados en el presente, incluso a costa de nuestros ingresos. Este colectivo apoya 100% las medidas adoptadas por el MSP y sabemos que están haciendo su mayor esfuerzo, pero era imperioso mostrarnos, visibilizarnos como colectivo. Estamos como profesionales de la salud preocupados por todos, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros pacientes. Debemos unirnos sin generar discordia para poder salir de esta Emergencia Sanitaria lo antes posible, sin saturar los servicios de emergencia y aportamos nuestro granito de arena. Juntos podemos salir de esto, pero necesitamos que todos se pongan la camiseta. Ese es el ímpetu de este Colectivo.