¡Es la lucha de clases, estúpido!

José W. Legaspi

27.03.2020

¡Qué difícil ser dirigente sindical sin un gobierno “compañero” enfrente!

Ayer de noche el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció medidas económicas para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19 en nuestro país.

Medidas fuertes, que apuntan a rebajas salariales a funcionarios públicos que superen los $80 mil "nominales" y/o "líquidos" (según la fuente noticiosa) y entre 10% de descuento a los primeros, y entre 5% y 20% a los segundos.

Pero anunció, además, que la mencionada rebaja incluiría a las jubilaciones que superaran ese monto, abarcando a las de ex presidentes y militares, entre otras.

La verdad, me sorprendió el anuncio. No esperaba una medida así de un gobierno "que no es de izquierda".

Claro, no hay que quedarse con "lo declarativo". Habrá que esperar el contenido del proyecto de ley que enviará, según palabras del señor presidente, "este fin de semana", a más tardar el lunes o martes, al Parlamento para su discusión y aprobación. Pero más allá de este dato, que no es menor, la medida nos impactó a los uruguayos, cosa evidenciada en el ir y venir de las opiniones vía whatsapp, twitter o facebook.

Todos opinamos, valoramos dichas medidas, evaluamos su impacto económico, político y cultural, sin ponernos de acuerdo, como es habitual. Y eso está muy bien. Forma parte del espíritu democrático y republicano: TODO debe ser debatido. Y es lo que debe ser.

Noté en los intercambios la misma sorpresa, no siempre el mismo respeto que me provocó a mi, pero siempre dentro del normal tono del intercambio.

Una cosa me queda muy clara, PERSONALMENTE. Quiero saber qué aportes solidarios piensa el gobierno que pueden y deben hacer los grandes empresarios, comerciantes, exportadores e industriales, también uruguayos (o no) pero que "deberán sentir que contribuyen", junto a todos los sectores, a una salida solidaria y colectiva ante esta crisis.

Hasta ahí todo bien.

Hasta que me llegó un audio de un dirigente sindical. Y el tono fue otro.

Es entendible que haya dirigentes y trabajadores públicos indignados ante una rebaja salarial, cuando siempre el fusible de este tipo de medidas fueron los salarios de los trabajadores y hasta su fuente de ingresos. Claro que se entiende.

Es entendible que los dirigentes y trabajadores de las empresas públicas y la administración central puedan estar indignados y decir, con todo derecho: "¡Ufa, otra vez nosotros poniendo el hombro!", Claro que se entiende.

Lo que no se puede entender es que un dirigente de primera línea de un sindicato de una empresa pública, llame "botija" al presidente de la República, antes de quejarse de que "el compañero" Mujica, "por desgracia y lamentablemente", se sumara al pedido de rebaja salarial manifestado por el senador Manini Ríos.

Tampoco se puede entender, de un dirigente sindical de primera línea, que "se queje" de que el gobierno se salteé la negociación colectiva y los Consejos de Salarios, ámbito dónde se debería haber hecho la propuesta. Es más extraño aún, cuando el gobierno "no es compañero", todo lo contrario. ¿Puede asombrar tal cosa? Si, a doña María, sentada frente al televisor, pero no a un dirigente sindical. Parodiando a aquél insigne político norteamericano, se le podría decir: "¡Es la lucha de clases, estúpido!".

Indigna escuchar de un dirigente sindical que "a nosotros nos dejan muy expuestos porque, públicamente, salir a decir que no queremos que se nos descuente para darle a los que precisan, NOS DEJA MUY MAL PARADOS, COMO TRABAJADORES, ante un sector grande de la sociedad que a nosotros nos ven como que cobramos millonadas de plata, ¿no? Cuando la plata se está yendo por otro lado, y son los empresarios y el gran capital los que han crecido enormemente y el que ahora, aún, no a hecho ningún aporte a todo esto".

Yo le preguntaría a este dirigente sindical, ¿hace 25 días que los empresarios y el gran capital han crecido enormemente? ¿Le parece? ¿No será que viene sucediendo hace muchos años, y bajo un gobierno "compañero", precisamente?

Después se refiere a la respuesta que debe dar el Pit-Cnt, formal. Y uno no puede estar en desacuerdo con eso, que es lo que se debe hacer: proponer medidas del control del alza de precios de productos de primera necesidad, alza llevada adelante por los especuladores de siempre, qué aportes realizarán los grandes capitales del país, etc. Está claro que para los trabajadores debe haber algo más que una extensión y flexibilización del seguro de desempleo.

Después de insistir, por si hiciera falta, con que hay "hay que dar la mejor respuesta posible, para no quedar mal parado con la sociedad", reconoce "que realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo, discúlpenme la expresión por acá, espero que esté audio quede por acá también, no ande circulando por cualquier lado, porque en cualquier caso, se lo diría en la cara cuando me encuentre con él, que voy a tener la suerte de hacerlo". Una joyita.

Algunos consejos para el funcionario público y dirigente sindical, de SUTEL, miembro de la dirección del Pit-Cnt, Gabriel Molina, secretario de Prensa y Propaganda, de la central:

Primero, bienvenido al siglo XXI, de la tecnología y las comunicaciones, donde podemos saber a ciencia cierta qué dice quién y de qué persona.

Segundo, bienvenido a esa larga lista de quienes nos equivocamos y le damos "enter" a un comentario infeliz en redes sociales, o "enviar" a un mail, antes de chequear a quienes va dirigido, o "compartir" un audio creyendo, inocentemente, que ninguno de esos contactos lo va a difundir. No te preocupes, Gabriel, a todos nos pasó y pasará. De esto se aprende... y se vuelve a hacer.

Tercero, la frase del título. En todo su alcance y significado. Ser dirigente sindical bajo un gobierno "compañero" fue muy fácil. Bajo un gobierno "de otro signo" es difícil. Ahora se ve y verá si la dirigencia sindical está a la altura del momento político, económico, social y cultural, que se vive y se va a vivir. Más clarito: "los pingos se ven en la cancha".

Cuarto, el movimiento popular, obrero, y/o de izquierda, antes de rasgarse las vestiduras, debe, SI O SI, tener propuestas, que sean amplias, abarcativas de toda la realidad, amplia y versátil, de nuestro pueblo, porque sino, quedará aislado y sin aliados para negociar mejores condiciones de vida para la mayoría inmensa de la población. Sería bueno al respecto, recomponer la alianza estratégica histórica, de la clase trabajadora con las capas medias y pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales, que fuera columna vertebral para la llegada al gobierno del progresismo, y se dejó quebrar y romper, por una estrategia y tácticas equivocadas impulsadas por una parte de ese progresismo.

Y quinto, un consejo de buena gente, aunque no te conozco personalmente, andá buscando un excelente abogado, porque no injuriaste a "un botija", injuriaste nada más ni nada menos que al Presidente de la República. Yo en tu lugar, me disculparía pública y personalmente, porque cuando te lo cruces lo mejor será eso y no que concretes tu bravuconada.